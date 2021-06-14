Захарова назвала журналистов Би-би-си принципиальными лицемерами Протасевич заявил о готовности привиться «Спутником V» в СИЗО 14 июня 2021, 19:45 Текст: Евгения Шестак

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что скоро сделает прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». «На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться «Спутником V». Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», – цитирует ТАСС Протасевича. Ранее он заявил, что у него нет жалоб на здоровье, и в СИЗО его никто не бил. Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой. Напомним, журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Захарова назвала журналистов Би-би-си принципиальными лицемерами 14 июня 2021, 17:00

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «принципиальными лицемерами» журналистов Би-би-си, которые ушли с пресс-конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Романа Протасевича. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», – написала Захарова в Telegram. Также она посоветовала всем, кто «хочет разобраться в ситуации» с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, посмотреть «от начала до конца» пресс-конференцию белорусского МИДа. «Начинается после примерно 20-й минуты. Очень познавательно», – заявила Захарова. Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель телеграм-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москвичам напомнили о штрафе за использование детских площадок в парках 13 июня 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

За нарушение действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок москвичам грозит штраф до 4 тыс. рублей, рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. «За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», – цитирует его ТАСС. Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Протасевич заявил, что Польша «взяла в заложники» его родителей 14 июня 2021, 16:24 Текст: Евгения Шестак

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске заявил, его родителей «держат в заложниках» в Польше. По его словам, они находятся в стране в условиях «информационного вакуума». Он отметил, что у него нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил, передает БелТА. «Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, у меня отличное настроение, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу», – сказал он. Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». Также он отметил, что «никого не предает и не сдает». «Я помогаю следствию и помогаю своей стране. И намерен помогать дальше», – заявил он. По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой. «Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать нечего не буду, это просто смешно», – ответил он. Он добавил, что искренне уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко как человека, «который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор». «Но я не буду сторонником президента», – добавил он. Кроме того, Протасевич заявил, что дает официальные показания только представителям Следственного комитета республики. «Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии», – сказал он. Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Журналисты Би-би-си ушли с конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Протасевича 14 июня 2021, 16:05

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Журналисты британской корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Романа Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) принимает участие в мероприятии не по своей воле. Задержанный в Белоруссии в понедельник Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair, организованной МИД республики. В ходе трансляции пресс-конференции Протасевич появился в зале, организаторы поместили табличку с его именем и фамилией у микрофонов, передает РИА «Новости». «В последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена, и вот он здесь», – заявил, открывая в понедельник пресс-конференцию, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. При этом через несколько минут после начала конференции в Сети появилась информация, что журналисты Би-би-си ушли с мероприятия. В Twitter корреспондент Джона Фишер написал, что отказался присутствовать, потому что Протасевича «очевидно» принуждают участвовать в этой пресс-конференции. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Гинцбург назвал причину появления новых штаммов COVID 14 июня 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

Медленный темп вакцинации от коронавируса может привести к активизации формирования измененных штаммов коронавируса, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Вакцинироваться нужно быстро, и лучше – всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть – нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», – заявил ученый, передает ТАСС. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки южноафриканского и больше десяти случаев индийского. В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются. Роспотребнадзор напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство 14 июня 2021, 04:49

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, сообщил Роспотребнадзор. «Прежде всего на лабораторных животных», – заявило ведомство, отметив, что «негативных последствий не выявлено». Нет свидетельств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей. «Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», – приводит ТАСС текст сообщения. Пока нет достоверных данных о том, как долго действует иммунитет, который развивается у людей, переболевших коронавирусом. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, рекомендуется привиться через несколько месяцев после заболевания, говорится в сообщении. Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины против COVID-19 не оказывают влияния на ДНК «и не взаимодействует с ней». Ведомство пояснило, что «вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса». Изменчивость вируса отслеживают, при выявлении снижения эффективности можно будет изменить состав вакцин. Роспотребнадзор заявил, что «важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса», это же снизит и «вероятность мутации». Кроме того, ведомство призвало соблюдать «социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью». Напомним, российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Эксперты считают, что это связано с проблемами в информировании населения. В России выявили 13,7 тыс. новых случаев коронавируса 14 июня 2021, 11:03 Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 13 721 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6590, Московской области – 1043, Санкт-Петербурге – 865. Всего в стране выявлено 5 222 408 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 809 647человек, из них 8 312 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 371 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 126 801 человек. Накануне, 13 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 723. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1002. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Сапега подала жалобу на задержание, суд по ней будет закрытым 13 июня 2021, 20:31 Текст: Елена Мирошниченко

Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в закрытом режиме, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович. «В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое», – цитируете его РИА «Новости». Также Филанович рассказал, что представитель защиты Сапеги 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с «документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела». Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Белоруссия не исключила «холодной войны 2.0» и «горячей войны» 13 июня 2021, 23:21 Текст: Антон Антонов

Есть «предпосылки» к тому, что может начаться новая холодная война и даже «горячая», заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его словам, «есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. Как заявил Макей, Запад полагал, что после распада Советского Союза сможет сохранить «влияние навеки», но «появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнце». Китай, Индия, Россия «тоже имеют на это право», а «большие геополитические игроки» не соглашаются «с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить», сказал глава МИДа. «Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе», – заявил он. «Как и с кем дружить – это уже будет зависеть от развития ситуации», – сказал министр, добавив, что его настораживают недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого «беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией». «Мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие», – сказал Макей. Он отметил, что «сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное», но «все это абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее». Макей заявил, что Запад готов использовать любые методы для достижения своих целей, «уже не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, уже – теракты, что было в Беларуси, восемь случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война». Глава МИД Белоруссии заявил, что предложение России о встрече лидеров пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН назрело, ее нужно провести как можно быстрее, в этом же русле находится и белорусское предложение о проведении широкоформатного международного диалога по вопросам безопасности и мира в регионе – «Хельсинки-2». При этом Запад «почему-то предпочел забыть» о «положительных инициативах и предложениях». В 2020 году впервые со времени холодной войны мировые военные расходы увеличились до 2 трлн долларов, что составляет 2,5% от мирового ВВП., указал министр. Напомним, Макей заявил, что выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики, экономики и военной сферы. Глава ЛНР призвал наказать подобных Протасевичу «по законам военного времени» 13 июня 2021, 23:49 Текст: Антон Антонов

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который участвовал в конфликте в Донбассе, и подобные ему люди должны понести суровое наказание, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что видел фото Протасевича в военной форме – «на нем бронежилет, на нем шикарная военная одежда, у него очень мощное достойное оружие». Как заявил Пасечник, «вот такие разодетые молодчики, «бравые солдаты», они расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса». Глава ЛНР выразил уверенность, что «такое прощать нельзя», они «однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Луганск-24». По словам руководителя ЛНР, действия таких людей были направлены не на убийство одного человека, а носили массовый характер. Он не стал «комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни». При этом Пасечник считает, что военные преступники «должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершенные ими деяния». Напомним, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии. Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе. В ЛНР сообщили, что он обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Петербурга отменили «Бал медалистов» 14 июня 2021, 00:47 Текст: Антон Антонов

В Санкт-Петербурге отменяется проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, сообщили власти города. Как сообщили в пресс-службе Смольного, с 17 июня «уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%», а «максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать 3 тыс. человек», передает ТАСС. Кроме того, «отменяется проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». Также приостанавливается работа ресторанов с 2.00 до 6.00 мск, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом. В ТЦ прекращают работу детские комнаты, объекты развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров; торговля и оказание услуг на островках, передает РИА «Новости». Вводится временный запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, «за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций». Оказание услуг общественного питания и продажа продуктов запрещены в фан-зонах Евро–2020. Запрет не распространяется только на продажу напитков. Власти Петербурга рекомендуют организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах из-за коронавируса. В случае невыполнения организациями и индивидуальными предпринимателями ранее установленных требований, выданный уникальный QR-код, (необходимый для продолжения работы и предъявления проверяющим), будет аннулирован. Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В субботу в Москве был выявлен рекордный с конца 2020 года уровень заболеваемости COVID-19. Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат 14 июня 2021, 10:26 Текст: Алина Назарова

Министерство науки и высшего образования рекомендует подведомственным вузам Москвы перейти на дистанционный формат обучения, сообщили в пресс-службе ведомства. «Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения. В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге. Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации «Спутника V» 14 июня 2021, 15:00 Текст: Евгения Шестак

YouTube должен снять все наложенные ограничения с ролика о дискриминации российской вакцины «Спутник V», заявила пресс-служба Роскомнадзора. «Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен <...> YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V», – сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в письме ведомства указано, что подобные действия компании нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению «Спутник V», попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела. В Германии впервые за восемь месяцев выявлено меньше 1 тыс. новых случаев коронавируса 14 июня 2021, 10:38 Текст: Алина Назарова

Суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом в Германии составил 549, впервые с конца сентября показатель оказался ниже отметки 1 тысячи, следует из данных Института Роберта Коха. За последние сутки зафиксировано десять смертей пациентов с коронавирусом. Недельная заболеваемость упала до показателя 16,6 (именно столько случаев фиксируется по всей Германии за неделю из расчета на 100 тыс. человек), передает ТАСС. На этом фоне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал возможной постепенную отмену обязательного ношения защитных масок ввиду. «При снижении (показателей) заболеваемости мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага в принципе может быть отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе», — отметил Шпан в интервью медиагруппе «Функе». При этом он уточнил, что в регионах с очень низкими показателями инфицирования коронавирусом и высоким уровнем вакцинации от данного требования можно будет постепенно отказаться и в закрытых помещениях. Однако «в случае сомнений», по мнению министра, следует продолжать носить защитную маску. Германия в мае преодолела пик третьей волны пандемии. Несколько недель назад начали постепенно отменять ограничения. Сейчас во всей стране работают школы, детские сады, музеи, рестораны, разрешены мероприятия численностью несколько сотен человек. Около 50% взрослого населения получили как минимум один компонент вакцины. Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных предприятий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson. Минск не получил от Польши и Ирландии данные контроля по инциденту с Ryanair 14 июня 2021, 16:05 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair, заявил директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский. «С просьбой предоставить данные объективного контроля мы первого июня обратились в Польшу, страну регистрации воздушного судна, и в Ирландию – страну-эксплуатанта воздушного судна, ответа мы до сих пор не получили», – цитирует ТАСС Сикорского. По его словам, комиссия ИКАО по расследованию инцидента с самолетом Ryanair не собирается в Белоруссию. «Только 4 июня ИКАО уведомила Беларусь о собрании комиссии. До сих пор неизвестен ни ее состав, ни компетенции ее участников. О визите в Беларусь речь пока не идет. Нас просто попросили выслать информацию», – сказал он. Между тем председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что Минск заинтересован найти авторов сообщения о «минировании» самолета Ryanair, передает РИА «Новости». «Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение (о минировании самолета Ryanair) и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество», – сказал Гора. В то же время он отметил, что сотрудничество «оставляет желать лучшего. Также глава СК привел пример, как в январе 2020 года белорусская сторона направила в Швейцарию запрос о правовой помощи относительно расследования сообщений о якобы минировании осенью 2019 года нескольких объектов в Белоруссии. Он пояснил, что то сообщение было направлено с сервиса Protonmail, как и в случае с ложным сообщением о минировании самолета Ryanair. Гора подчеркнул, что спустя полтора года ответ так и не был получен. Он добавил, что белорусская сторона готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair. Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств какой-либо причастности России к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными, однако после посадки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.