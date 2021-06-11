Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом

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11 июня, пятница | Последнее обновление — 20:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов
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В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего.
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Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма.
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Из 12-13% населения создали особый класс в полном соответствии с рецептами культурного марксизма, и вся мировая общественность поверила в подлинность этого класса. Но эти чернокожие имеют друг с другом общего не больше, чем любая группа белых людей.
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Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
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Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Эксперт указал на «безумную пошлость» новой хартии США и Британии
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«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя подписание новой Атлантической хартии между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.
«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт.
«Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий».
Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники».
«Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – указал собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС».
Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – заключил эксперт.
Напомним, в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем».
Документ состоит из восьми пунктов. Лондон и Вашингтон заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека».
Британия и США заявили о планах укреплять институты и нормы, которые позволят международному сотрудничеству справиться с новыми вызовами. Стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах».
Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам.
В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата.
Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
Политолог Андрей Кортунов, комментируя решение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию, заявил, что документ «свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства». Атлантическая хартия, подписанная Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом 14 августа 1941 года, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Позже в сентябре 1941 года хартию поддержал СССР.
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Госдеп заявил о скором возвращении посла США в Москву
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Администрация США рассчитывает, что американский посол Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Сейчас посол «активно участвует в подготовке к предстоящей встречи» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, «контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента». При этом Прайс заявил, что Салливана не «изгоняли» и не «заставляли уехать» из России, он вернулся в США для «консультаций с членами новой администрации», передает РИА «Новости».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Трамп попросил Байдена не уснуть на встрече с Путиным
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Экс-президент США Дональд Трамп, обращаясь к нынешнему лидеру страны Джо Байдену, выразил надежду на то, что Байден не уснет на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Трамп заявил, что у него самого «в качестве президента была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России». По словам Трампа, «несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», передает РИА «Новости».
Трамп раскритиковал проигравшую ему на выборах Хиллари Клинтон, а также Демократическую партию США. Экс-президент обвинил их в том, что из-за «созданной и проплаченной» ими «фальшивой России, России-обманки», «США оказались в ущербном положении», хотя, как утверждает сам Трампа, ему это положение удалось преодолеть.
Трамп пожелал «удачи Байдену в общении с президентом Путиным». «Не засыпай во время встречи и передай ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания», – заявил Трамп.
Напомним, когда Байден решил вступить в президентскую гонку, Трамп посмеялся над ним и назвал «сонным Джо». Встреча президентов России и США должна состояться в Женеве 16 июня.
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Байдена раскритиковали за «нецензурную» оговорку о британских ВВС
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Глава американского государства Джо Байден, выступая перед американскими военными на базе Милденхолл в английском графстве Саффолк, неправильно произнес аббревиатуру RAF – Royal Air Force (Королевские ВВС Великобритании), сообщают британские СМИ.
Вместо «RAF» Байден сказал «RFA». Daily Express назвала его ошибку «грубой», «серьезной и постыдной оплошностью». Издание полагает, что первая зарубежная поездка Байдена как президента США началась с «непростительного старта», передает ТАСС.
Daily Mail напомнила, что Байден «известен тем, что во время выступлений или ответов на вопросы допускает ошибки, путается или даже отвлекается». Издание не исключает, что очередная «оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена». При этом Daily Mail указывает, что перед выступлением и «досадной оплошностью» супруга президента США Джилл Байден предостерегла его: «Джо, будь внимательнее!».
Произнесенное Байденом «RFA» может в зависимости от контекста переводиться как аббревиатура вспомогательного Королевского флота или обозначать акроним нецензурного выражения, передает РИА «Новости».
В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
США повысили прогноз по урожаю пшеницы в России
В 2021 году Россия может получить второй по размеру урожай пшеницы, который будет уступать только рекордному урожаю 2017 года, следует из прогноза минсельхоза США.
Американское ведомство повысило прогноз по урожаю пшеницы в России с 85 до 86 млн тонн. США также снизили прогноз по экспорту с 39,5 до 38,5 млн тонн в нынешнем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года), в 2021–2022 сельхозгоду ожидается экспорт 40 млн тонн, передает ТАСС.
Напомним, Минсельхоза России ожидает в 2021 году урожай пшеницы в 81 млн тонн. Экспорт, согласно прогнозу российского ведомства, составит 37 млн тонн. В 2017 году Россия собрала рекордный урожай пшеницы – 86,003 млн тонн (в чистом весе).
Госдеп обещал продолжить борьбу с «Северным потоком – 2»
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Трубопровод «Северный поток – 2» является геополитическим проектом России, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО», передает ТАСС.
Как отметил Прайс, у президента США Джо Байдена «будет возможность встретиться» с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7, чтобы «обсудить тесные и глубокие отношения» двух стран. В Госдепе признали, что «в любых отношениях, даже если они являются столь важными и широкими, как эти, имеются сферы противоречий». «И речь идет об одной из них», – сказал Прайс.
По его словам, США «продолжат принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать сохраняющееся несогласие» со строительством трубопровода. В Вашингтоне «Северный поток – 2» считают «плохой сделкой» для европейских партнеров США. Прайс заявил, что США будут продолжать усилия, чтобы Россия «не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.
Россия упрекнула США в «бряцании оружием» на Балтике
Посольство России в США раскритиковало Пентагон за участие американских бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress в учениях НАТО Baltops–2021 («Балтийская операция – 2021»).
Дипломаты заявили, что использование B-52H, которые могут нести ядерное оружие, является «очередной провокацией». Как подчеркнуло посольство, такое «бряцание оружием» лишь «нагнетает напряженность в Европе» и «омрачает атмосферу» перед саммитом России и США. Российская сторона призвала Вашингтон «пересмотреть подходы к безопасности на континенте», а также «прекратить опасную активность у границ» России, передает ТАСС.
Напомним, 6 июня крупные военные учения НАТО и США Baltops начались в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.
В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2»
Президент США Джо Байден непоследователен в своем отношении к «Северному потоку – 2», и это иронично, написал в статье для журнала National Interest автор Майкл Рубин.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству российского трубопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов.
Публицист отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг ради улучшения отношений с Берлином и другими союзниками в Европе.
«Однако логика этого расчета неубедительна», – передает РИА «Новости» слова Рубина.
Автор считает ироничным начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых Соединенные Штаты могли бы получить выгоду. Колумнист напомнил, что в январе американский лидер подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.
«Если бы изменение климата действительно было «величайшей угрозой для Америки», как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление «Северному потоку – 2», а не дал бы ему зеленый свет», – говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена.
Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море
Американский ракетный эсминец «Лабун» движется в сторону Черного моря для проведения операций по обеспечению безопасности, сообщает Шестой флот ВМС США.
Корабль ВМС США «Лабун» начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
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Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек.
Напомним, 10 мая американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».
Путин подписал закон с поправками ЕР о бесплатной газификации
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть Газпром. Однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации – самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием, передает РИА «Новости».
Закон касается и источников финансирования газификации: речь идет, прежде всего, об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили» – строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка.
Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, также на население не будут распространяться инвестиционные надбавки.
При этом услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан.
Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться.
Вместе с тем меняется статус региональных топливно-энергетических балансов – из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта России и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.
Ранее Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.
Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.
О бесплатном подключении домовладений россиян к газовым сетям Путин заявлял в послании Федеральному собранию. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов.
Белый дом подтвердил визит Меркель в Вашингтон
Американский лидер Джозеф Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель 15 июля, сообщил Белый дом.
«Президент Байден намерен принять канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Лидеры во время встречи поговорят о пандемии, угрозах изменения климата и содействии экономическому процветанию и международной безопасности «на основе общих демократических целей».
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Роскомнадзор отчитался о соблюдении американскими соцсетями и СМИ российских законов
Facebook, Twitter, Instagram до сих пор не удалили все запрещенные материалы, такие, как детская порнография, суицидальный и пронаркотический контент, а внесенные в реестр иноагентов «Голос Америки*», «Радио Свободная Европа*» и «Радио Свобода» отказываются соблюдать закон в полном объеме, сообщил Роскомнадзор.
После замедления трафика Twitter до сих пор не удалил 490 запрещенных материалов, также выявлено 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что сосцсеть по-прежнему не локализовала обработку персональных данных россиян в России.
Facebook с 2015 года не удалил более 3,7 тыс. запрещенных материалов, выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ, также не локализована обработка персональных данных.
Google и YouTube с 2015 года не удалили более 5,2 тыс. запрещенных материалов, выявлено 29 случаев цензуры, обработка персональных данных также не переведена в Россию.
Внесенные в реестр иноагентов «Голос Америки*», «Радио Свободная Европа*» и «Радио Свобода» демонстративно отказываются соблюдать закон о СМИ-иноагентах, «Голос Америки» до сих пор не учредил российское юридическое лицо, а «Радио Свобода» систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов.
В мае Роскомнадзор требовал от Google снять ограничения с приложения «Улица героев», а в конце апреля – с YouTube-канала RT.
Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена
Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, сообщило швейцарское правительство.
«На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента (США Джо) Байдена и президента (России Владимира) Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве», – передает ТАСС сообщение правительства.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее в пятницу американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным.
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