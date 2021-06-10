Стартовала Всероссийская акция «Оставайся Донором»

Акция по поддержке донорского движения, инициированная «Молодежкой ОНФ» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и партнерами, стала уже 4 по счету и стартовала в преддверии Дня России.

«Акцию #ОставайсяДонором Молодежка ОНФ запустила в партнерстве со Службой Крови еще в начале пандемии, когда из-за режима самоизоляции впервые возникла проблема снижения количества доноров на станциях. Сейчас это уже полноценное движение, к которому присоединяются спортсмены, актеры, байкеры, известные медиаперсоны и многие другие, кто однажды решает для себя стать донором и потом уже участвует в акциях постоянно. Это действительно важное и общее дело, потому что запасы крови у медиков должны быть всегда. Донорство – это не просто возможность спасти кому-то жизнь, но и почувствовать сопричастность к большому и дружному движению людей, которые приходят на помощь в трудную минуту», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

В прошлом году, в пандемию, донорские марафоны объединили сотни тысяч доноров, из которых большое количество стали ими впервые. Крупные акции «Оставайся Донором», которые команда «МолодежкаОНФ» организовала совместно со Службой Крови прошли в апреле, июне и августе и объединили 85 регионов страны. Акция «Оставайся Донором» стала целым движением, к которому присоединились спортсмены, актеры, певцы, общественные деятели, политики, главы регионов, байкеры и участники мотодвижения. Тогда организаторы решили сделать донорские марафоны традиционным.

«Поддержка и пропаганда донорства является одним из наиболее значимых направлений волонтерства и добровольчества. ФМБА России на протяжении многих лет координирует развитие Службы крови в нашей стране. Сплоченная работа федеральных служб, развивающих Службу крови, региональных институтов Службы крови, представителей Молодежки ОНФ, ВОД «Волонтеры-медики» и руководства субъектов Российской Федерации в прошлом году позволили сохранить необходимое количество донаций и избежать дефицита крови и ее компонентов в стране. Сегодня мы продолжаем совместную работу с волонтерскими движениями России, всесторонне поддерживая социальные проекты и инициативы, направленные на сохранение донорского ресурса из числа наших молодых сограждан», – отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Ранее сообщалось, что добровольцы «Молодежки ОНФ» помогут пострадавшим от пожара жителям Воронежской области.