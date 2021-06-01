Netflix оставил неполиткорректные цитаты в переводе фильма «Брат»

Американский стриминговый сервис Netflix оставил некоторые неполиткорректные цитаты в переводе фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

Напомним, что главный герой кинокартины Данила Багров нередко использовал нелестные выражения в адрес евреев, лиц кавказской национальности, а во втором фильме рассуждал, как правильно называть афроамериканцев, сообщает «Ридус».

В первой части герой фильма встречает в трамвае двух кавказцев, которые не хотят оплачивать проезд. Недолго думая, он достает пистолет и направляет его на «зайцев». Один из мужчин просит не убивать его и называет его братом. В ответ на это Багров выдает им неполиткорректную фразу, которую Netflix оставил.

В этой же части главный герой, любящий русский рок, не понимает современных на тот момент музыкальных тенденций и озвучивая свои мысли иностранцу, критикует американскую музыку. В американской версии это выражение тоже оставили.

Во второй части фильма к героям подходит афроамериканец, и между ними сразу же начинается конфликт, во время которого ему говорят: «Негр, гоу, гоу». Данное выражение из субтитров сервис убрал, однако оставил продолжение диалога, в котором герой фильма отмечает, что для афроамериканцев «ниггер – ругательство обидное». «Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры», – ответил ему второй.

Кроме того, в одной из сцен фильма герой грубо указывает режиссеру на его нетрадиционную ориентацию и добавляет, что все люди этой профессии являются таковыми. Эту фразу на Netflix перевели дословно.

В конце мая Netflix сообщил, что покажет российские фильмы «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. Сообщалось, что Фильм «Брат» покажут 1 июня. В этот день на платформе также состоится показ второй части.