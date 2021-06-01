Российские эксперты рассказали представителям ОБСЕ об общественных наблюдателях и электронном голосовании

На встрече в Общественной палате российские эксперты поделились с делегацией Миссии по оценке потребностей (МОП) Бюро по демократическим институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) новыми формами наблюдения за выборами и голосования в России.

«Российское избирательное законодательство серьезно эволюционировало в сторону открытости, доступности и прозрачности выборов. (…) Все это обеспечивают новые формы голосования: система «Мобильный избиратель», дистанционное электронное голосование, а также – усиление института общественных наблюдателей», – отметил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подробно рассказал о том, как организовано общественное наблюдение за выборами в России. Он отметил, что согласно российскому законодательству, осуществлять контроль за выборами имеют право наблюдатели от кандидатов, политических партий а также общественные наблюдатели, говорится в сообщении на сайте «Независимого общественного мониторинга». Григорьев сообщил, что в наблюдении за выборами участвуют более 2,5 тыс. общественных организаций.

Он упомянул о том, что деятельность наблюдателей опирается на детально проработанную нормативно-правовую базу, в частности – статус наблюдателя закреплен в законе о выборах. Наблюдение осуществляется на всех этапах избирательной кампании вплоть до окончания подсчета голосов. При этом подготовка наблюдателей осуществляется силами федеральной и региональных общественных палат и ряда общественных организаций.

Председатель Ассоциации НОМ также рассказал о планах дальнейшего совершенствования законодательства. В частности, по его словам, рассматривается возможность допустить к наблюдению за выборами уполномоченных по правам человека. Саму встречу членов Общественной палаты с представителями БДИПЧ ОБСЕ Брод назвал «важным шагом», обратив внимание на то, что участники европейской миссии посещают Общественную палату впервые.

Еще одной темой, заинтересовавшей представителей европейской миссии, стало наблюдение за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). По словам Григорьева, полностью апробированного механизма наблюдения за ДЭГ пока нет, но к единому дню голосования он должен быть создан. В любом случае наблюдение за электронным голосованием будет вестись с соблюдением всех требований и обязательств, применимых к традиционной форме голосования.

Отдельно был затронут вопрос о допуске в качестве наблюдателей членов общественных организаций, являющихся иностранными агентами. Григорьев особо подчеркнул, что согласно российскому законодательству такие организации не могут делегировать своих представителей для участия в наблюдении за выборами.

При этом Григорьев высказал ряд критических замечаний в адрес практик наблюдения БДИПЧ ОБСЕ. «Мы с большим уважением относимся к деятельности БДИПЧ ОБСЕ, изучали ваш опыт работы, однако есть много примеров, когда оценки БДИПЧ носила политизированный характер», – заметил он.

Напомним, выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.