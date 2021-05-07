Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке 7 мая 2021, 18:17 Текст: Евгения Шестак

В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной. «Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС. 75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор. В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации.

Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!» 5 мая 2021, 18:52 Текст: Наталья Ануфриева

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. 7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне. «Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах. ФСБ представила документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии 7 мая 2021, 09:19 Текст: Алина Назарова

ФСБ России в преддверии Дня Победы опубликовала архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии. Еще в апреле 1940 года Германия высадкой воздушных и морских десантов захватила основные порты Норвегии, а к середине лета 1940 года установила контроль над всей территорией Норвегии. Это стало началом разработки плана войны в Заполярье, где Мурманская операция (план «Зильберфукс» – «Полярная лиса») была составной частью плана «Барбаросса». Боевые действия в Заполярье начались в ночь на 22 июня 1941 года с массированных авианалетов на города, промышленные объекты, погранзаставы и базы военно-морского флота. 29 июня началась наземная операция на Кольском полуострове, где в ходе тяжелых двухмесячных боев удалось остановить наступление войск вермахта, а Северный флот получил приказ начать боевые действия в территориальных водах Норвегии, передает ТАСС. С первых дней войны перед контрразведчиками Заполярья – Управления НКВД-НКГБ Мурманской области и Северного флота – встала задача организовать разведывательно-диверсионную работу в тылах противника. Требовалась как можно более полная развединформация о состоянии береговых укреплений, гаваней, движении судов, аэродромах и оборонительных сооружениях противника и передвижениях войск. Под руководством начальника УНКВД Мурманской области старшего майора госбезопасности Ручкина готовились советско-норвежские разведгруппы и партизанские соединения для выявления расположения германских войск в Норвегии. Благодаря полученным от них сведениям было уничтожено от 80 до 120 немецких военных кораблей. «Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», – говорится в статье, сопровождающей архивные документы. Там отмечается, что «из числа лиц, освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД, подбирались и командиры групп и отрядов, и рядовые разведчики-диверсанты. Брали в первую очередь кандидатов, имеющих военную подготовку, то есть бывших военнослужащих. В первую очередь рассматривались кандидаты, имеющие хорошую физическую подготовку, выносливые, знающие радиодело, умеющие ходить на лыжах и т. п. При этом решение освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное командование». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года в местностях, объявленных на военном положении, некоторые категории заключенных, например, бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, освобождались с передачей в части действующей армии. Между тем, согласно опубликованным документам, бывших осужденных военнослужащих стали набирать в разведгруппы ранее – в опубликованном рукописном документе от 4 августа 1941 года с грифом «совершенно секретно» утверждается план направления группы из 6 «бывших осужденных не за к-р (контрреволюционные) преступления» в целях установления группировки немецко-финских войск и проведения диверсий в районе Саямиярви (Финляндия). Среди обнародованных документов справка о подобранных кандидатах одной из разведгрупп, а также докладная записка начальника УНКВД Мурманской области заместителю наркома внутренних дел СССР Кобулову о действиях разведывательно-диверсионных и интернациональных разведгрупп с участием норвежцев и финнов на территории Финляндии и Северной Норвегии. В конце 1941 года численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около 40 человек, позднее – свыше 70. Только за первые три месяца диверсионно-разведывательные отряды и группы совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, каждый боец участвовал в четырех-семи подобных походах. Один из обнародованных документов – «план командировки в тыл противника» – с подробно поставленными задачами действий в тылу врага. В статье отмечается, что подобный контингент набирался и в спецподразделения Красной Армии, например, в отдельные гвардейские батальоны минеров. «Блицкриг» в Арктике не удался – части вермахта не достигли в Заполярье ни одной из поставленных целей – выйти к Мурманской железной дороге, захватить базы Северного флота и Мурманск. Мурманский фронт был единственным участком советско-германского фронта, где войска противника были остановлены уже в нескольких десятках километров от границы. В результате была обеспечена свобода действий Северного флота в Баренцевом и Белом морях, в том числе защита северных конвоев. Акция «Письмо Победы» стартовала в России 4 мая 2021, 19:02 Текст: Алина Назарова

Волонтеры Победы в преддверии 9 мая запустили акцию «Письмо Победы», в рамках которой каждый может сказать ветеранам «спасибо» и написать письмо-поздравление со словами благодарности. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправить свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com. Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов движения об участниках Великой Отечественной войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Все пожелания будут напечатаны на специальных бланках и вручены героям ко Дню Победы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. «Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг», – заявила руководитель движения Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Вручения писем начнутся в преддверии Дня Победы по всей стране и за рубежом. В Москве слова благодарности из рук Волонтеров Победы получит и Антонина Алексеевна Белозерова. До военных лет она поступила в медицинское училище и закончила его в июне 1941 года. В апреле 1942 года написала заявление в райвоенкомате города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на защиту Родины. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда Антонина Алексеевна и была зачислена. После войны в начале 1946 года поступила на работу в институт им. Склифосовского в должности хирургической медсестры. Также 6 мая добровольцы Тюменской области вручат написанные слова благодарности жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль. Когда началась блокада, Владимиру Романовичу было всего 12 лет. В марте 1942 года вместе со своей семьей он смог покинуть город по Дороге жизни. В том же году в жизни ветерана и начался период работы в сельском хозяйстве, который продлился более 50 лет. Владимир Романович награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени, а также различные многочисленные почетные грамоты и знаки. В Новосибирске 8 мая Письма Победы получит Швецов Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией. 22 февраля 2021 года он отметил 95-летие, и помимо поздравлений с Днем Победы активисты Движения и неравнодушные люди со всей страны написали Ивану Григорьевичу поздравления с юбилеем. В прошлом году в рамках акции было написано более 52 тыс. писем. К акции подключились волонтеры, студенты, школьники и знаменитости со всего мира. Среди них заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Олег Газманов, Герой России Максим Сураев, певец Сергей Жуков, телеведущий Дмитрий Губерниев и другие. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы 5 мая 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы. Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Опубликовано видео ночной репетиции парада Победы 5 мая 2021, 02:55 Текст: Антон Антонов

Минобороны распространило видеозапись второй ночной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. Как пояснили в министерстве, на площади прошла «ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада», в ней приняло участие 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военных (все они в добровольном порядке вакцинированы от коронавируса). Также по площади проехали свыше 190 единиц военной техники, передает РИА «Новости». В репетиции были задействованы танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата», бронеавтомобили «Тайфун», а также БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25». Кроме того, на площадь вывели ракетные комплексы «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные гаубицы «Мста-С», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ», ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С», а также системы С-400 и пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс». Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Перед тренировками в Москве было проведено 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на спецплощадке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нарышкин принял участие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию 5 мая 2021, 14:53 Текст: Евгения Шестак

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял участие в церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Словакию. Нарышкин отметил, что частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата передана представителям гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Байкеры привезут эту частицу к себе на родину, чтобы зажечь памятные огни в Братиславе, Банска-Бистрице, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике. Они зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах в 150 населенных пунктах в рамках историко-мемориальной акции «Путь героического огня», передает РИА «Новости». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, а также представители Министерства иностранных дел России, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, «У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания. Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться», – сказал Нарышкин. Также он подчеркнул, что, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига несколько стран Центральной и Восточной Европы. «Более миллиона бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни вдали от родной земли. Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы, хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной армии. При этом около 17 тыс. наших бойцов остались лежать в словацкой земле», – сказал председатель Российского исторического общества. Отмечается, что зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в ЛНР 5 мая 2021, 22:13 Текст: Антон Антонов

Члены молодежного совета при администрации Луганска присоединились к международной акции «Георгиевская ленточка», сообщили в пресс-службе администрации. В рамках акции «раздали свыше тысячи георгиевских лент и флажков с надписью «Спасибо». Акция продлится в ЛНР до 7 мая. Член Молодежного совета, участница акции Карина Матковская заявила: «Мы говорим спасибо и преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей». Она подчеркнула, что «защитники, которые воевали и трудились, прошли нелегкий путь нечеловеческих испытаний», чтобы молодежь могла «учиться, создавать семьи, жить в своих домах, чувствовать себя независимыми», передает РИА «Новости». Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Ее партнером и одним из главных организаторов с 2015 года является движение «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра. Как сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, ленточки в 1,5 тыс. населенных пунктов России и за рубежом в 2021 году будут раздавать более 30 тыс. добровольцев. Организаторы «Бессмертного полка онлайн» напомнили о скором окончании приема заявок 5 мая 2021, 17:14 Текст: Наталья Ануфриева

До конца приема заявок в «Бессмертный полк онлайн» осталось меньше трех дней. Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени каждого из регионов, напомнили организаторы. Старт приема заявок был дан две недели назад, и за это время к прошлогодним более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось более 800 тыс., следует из сообщения на сайте «Бессмертного полка России». Отмечается, что акцию поддержали «вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России – Народная артистка России Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина». В 2020 году трансляция полка продолжалась более 20 суток, в этом году «благодаря партнерам потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом». В связи с этим прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки. Подчеркивается, что большое внимание было решено уделить вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тыс. модераторов – это добровольцы из Бессмертного полка России, движения «Волонтеры Победы» и других общественных организаций, а также нейросеть Сбербанка. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней. При этом модераторы уже пресекли ряд провокационных попыток размещения портретов нацистских преступников: «Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фото нацистских преступников в рядах онлайн шествия». Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15.00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру. По любым вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0. Ранее в Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка». В Таджикистане подтвердили визит президента страны в Москву 9 мая 5 мая 2021, 08:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая приедет в Москву на парад Победы, сообщила пресс-служба главы государства. «Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», – передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Говоря о возможном визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на День Победы, Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы тот хотел бы присутствовать на параде. «Но вы знаете, что у нас все-таки союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет», – сказал представитель Кремля. Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата 6 мая 2021, 13:32 Текст: Наталья Ануфриева

В четверг Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены. Памятное мероприятие было проведено в честь 26 Ияра, который по еврейскому календарю пришелся в 1945 году на 9 мая, а также является праздником – Днем спасения и освобождения, передает газета «Известия». Эта дата является религиозным продолжением Дня Победы и Днем благодарности еврейского народа Красной армией за спасение от нацизма. В торжественной церемонии, прошедшей в Александровском саду, приняли участие главный раввин России Берл Лазар и вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захаров. В Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка» 5 мая 2021, 10:31 Текст: Елизавета Булкина

Артисты из 12 стран мира выступили на премьере Международной сцены «Бессмертного полка» в Музее Победы. На сцене выступили представители Армении, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Колумбии, Кубы, Сербии, Узбекистана, Киргизии, Южной Кореи и России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «С самого детства я чувствовал любовь ко всему русскому. Не могу объяснить, почему это происходило, но каждый раз, когда какая-нибудь музыка меня волновала, оказывалось, что это была музыка русского автора… А ваш замечательный праздник – День Победы – это дань героизму, величию, единству народа, которым я восхищаюсь и который люблю», – рассказал кубинец Улисес Карл. Встреча в Музее Победы должна была состояться еще год назад – в честь празднования 75-летия Великой Победы. В начале 2020 года жюри Международной сцены под председательством сопредседателя Бессмертного полка России, народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового определило финалистов проекта. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проведение сцены было перенесено. Напомним, 9 мая, как и планировалось, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году в России может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией. Акция «Дорогами великой Победы» прошла в Волгоградской области 4 мая 2021, 19:23 Текст: Алина Назарова

Представители волгоградского отделения движения «Клубы Исторической Реконструкции России» («РосРекон») в преддверии 9 мая провели акцию «Дорогами великой Победы». Реконструкторы, одетые по форме победителей, в сопровождении военной техники, посетили города Суровикино, Нижний Чир, Калач-на-Дону и Новый Рогачик. Памятная акция «Дорогами великой Победы» проходила с 29 апреля по 3 мая и стартовала от памятника Константину Рокоссовскому в Волгограде, откуда отправилась колонна исторической техники. В малых городах региона прошла выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, которую реконструкторы восстановили собственными силами. Помимо этого, были организованы интерактивные площадки по вооружению и обмундированию Красной Армии и Вермахта, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Также для участников акции реконструкторы провели уроки живой истории и исторический квест, в рамках проекта «Переломный Сталинград». Кульминацией этого события стала военно-историческая реконструкция боя «Дорогами великой Победы», которая показала события начала мая 1945 года – попытку прорыва небольшим подразделением Берлинского гарнизона, в ходе которого бойцы Вермахта столкнулись с частями второго эшелона Красной Армии, штурмовавшими Берлин. Памятная акция «Дорогами великой Победы» проводилась в целях сохранения исторической памяти и историко-культурного наследия среди молодежи и жителей Волгоградской области. «Волонтеры Победы» начали поздравлять ветеранов с 9 мая 6 мая 2021, 17:20 Текст: Наталья Ануфриева

Участники движения «Волонтеры Победы» проводят для ветеранов индивидуальные концерты под окнами, навещают их и вручают им подарки, цветы и Письма Победы, рассказали в пресс-службе организации. Так, активисты организовали выступление для Кузнецова Александра Михайловича – последнего Героя Советского Союза, живущего в Нижегородской области. К поздравлению присоединился и глава города Юрий Шалабаев, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Александр Михайлович участвовал в боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Сначала был командиром взвода батальонных минометов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр. Для него активисты – добровольцы и концертная группа, состоящая из баяниста и вокалиста, –исполнили самые известные песни военных лет. В Орле активисты Движения и творческие коллективы посетили героев, среди которых были Науменко Василия Андреевича и Алексашина Ивана Борисовича. Возле домов ветеранов прошли праздничные концерты, также добровольцы прочли героям Письма Победы и вручили им открытки, сделанные детьми в детских садах города. Василий Андреевич прошел большой боевой путь от рядового до полковника. В 1941 году в 17-летнем возрасте был призван на фронт в городе Витебске, участвовал в освобождении Риги. «Попал я сразу на батарею, наводчиком был. Потом комбат узнал, что я связист, и перевел меня в связь. Это уже в конце войны. Я первым на батарее узнал, что закончилась война – на телефоне дежурил. Пошел, растолкал комбата, говорю: «Война закончилась!». А он: «Ты что мне тут голову морочишь?», – рассказал ветеран. В 60-е годы, после войны, он служил на Кубе, обучал военному делу молодых офицеров. Дважды встречался с Фиделем Кастро, Че Геварой. Иван Борисович был призван в РККА Тиховским РВК Орловской области 12 мая 1941 года. Войну встретил на Ленинградском фронте. Служил в 59-м гвардейском стрелковом полку 21-й гвардейской стрелковой дивизии командиром взвода 45 мм пушек в звании гвардии старшего сержанта. Был пять раз ранен. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». Также «Волонтеры Победы» навестили участников войны в Барнауле. Вместе с депутатом Городской Думы Иваном Нифонтовым и руководителем регионального отделения движения Алиной Горловой активисты поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Петра Яковлевича Тимченко, Анастасию Петровну Политыко, Петра Михайловича Медведенко. Герои получили праздничные наборы, открытки и Письма Победы с теплыми словами благодарности от жителей России. Волонтеры Победы рассказали о своей деятельности за рубежом 6 мая 2021, 10:25 Текст: Елизавета Булкина

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в год 75-летия Победы открыло международные представительства в 50 странах мира. Добровольцы за рубежом поздравляют ветеранов и работают для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. В этом году активисты также примут участие в ключевых событиях празднования Дня Победы. «Добровольцы из разных стран мира, среди которых Киргизия, Армения, Латвия, Польша, Германия, Египет и другие, включаются в благоустройство памятных мест и воинских захоронений за рубежом, поздравляют ветеранов, рассказывают в разных форматах об истории Великой Победы молодежи. Команды Волонтеров Победы в других странах – это прямое доказательство того, что и за рубежом обычные люди помнят подвиг советских солдат и вклад Советского Союза в общую Победу», – приводятся слова руководителя Волонтеров Победы Ольги Амельченковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Так, С 6 по 10 мая Волонтеры Победы проведут первый Международный обмен добровольцев. Лучшие активисты движения из Киргизии отправятся в Республику Крым и наоборот. Также обмен произойдет между Ямало-Ненецким автономным округом и Египтом. Помимо участия в праздничных мероприятиях, волонтеры обменяются опытом, поделятся знаниями в организации масштабных патриотических акций, познакомятся с культурой и местными обычаями, посетят достопримечательности и памятные места. В Латвии Волонтеры Победы проводят акцию «Георгиевская ленточка», несмотря на то, что органы власти недоброжелательно относятся к символике Красной армии и всячески стараются очернить подвиг советских солдат. В 2020 году в первом чтении латвийский Сейм проголосовал за запрет на публичное использование Георгиевской ленточки. Волонтеры Победы Латвии решили передавать желающим символ воинской славы по почтовым ящикам. Для получения ленточки жители республики оставляли заявку на странице странового отделения движения на Facebook. В Бельгии прошла акция «Сад Памяти». В городе Льеж у интернационального мемориала Куант Волонтеры Победы благоустроили территорию памятника, провели очистку аллеи памяти, высаженную в прошлом году, и посадили новые молодые ели. Также в преддверии Дня Победы активисты движения в Бельгии поздравили и вручили подарки ветерану Ивану Башкатову. Кроме того, Волонтеры Победы по всему миру принимают участие в шествии «Бессмертный полк онлайн» и рассказывают о своих героях, увековечивая память о них и всех участниках и жертв Великой Отечественной войны.