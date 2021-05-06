Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России.

Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!» 5 мая 2021, 18:52 Текст: Наталья Ануфриева

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. 7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне. «Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах. Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне 4 мая 2021, 22:27

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости». «Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назван процент отказывающихся праздновать День Победы россиян 4 мая 2021, 10:06 Текст: Алексей Дегтярев

Более половины пользователей российского сегмента интернета поздравляют друзей и близких в личных сообщениях в соцсетях с Днем Победы, при этом 9% не отмечают этот праздник никак, говорится в исследовании центра ResearchMe и соцсети «Одноклассники». «54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% – публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник», – цитирует исследование РИА «Новости». 37% опрошенных сообщили, что испытывают радость, что могут присоединиться к празднованию на улицах своего города, 19% отметили, что опасаются участвовать в торжествах из-за пандемии. 27% респондентов сообщили, что отмечают праздник дома по традиции, 17% считают 9 мая «тихим праздником и днем памяти». 49% участников опроса рассказали, что в этот день выезжают на природу с друзьями и семьей, 26% – участвуют в праздничных мероприятиях, 17% – посещают мемориалы памяти или музеи, 24% – предпочитают отмечать день в спокойной обстановке. Исследование основано на данных опроса 981 пользователей Рунета старше 18 лет. Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России. Путин и Эрдоган обсудили производство вакцины «Спутник V» в Турции 5 мая 2021, 17:06

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив борьбу с распространением коронавируса, организацию поставок вакцины «Спутник V» в Турцию и Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе разговора подчеркнул готовность России к наращиванию практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в частности речь идет об организации с мая поставок российской вакцины «Спутник V» в Турцию. Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях. «Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», – говорится в сообщении. Также лидеры отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии, и выразили настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета. Вместе с тем Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня. Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам. Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. Путин поручил включить в нацпроект по туризму курорт Шерегеш и парк «Предгорье Алтая» 3 мая 2021, 20:13 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля включить в нацпроект по туризму курорты Кемеровской и Калининградской областей, яхтенный курорт города Севастополя, а также горнолыжный туристический кластер «Предгорье Алтая» в Алтайском крае. Перечень поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля. «Включить в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятия, направленные в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя, а также туристских кластеров «Предгорье Алтая» и «Балтийское побережье», – говорится в поручениях. Органам высшей исполнительной власти и кабмину поручено до 15 декабря 2021 года представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристского потенциала городов Золотого кольца России, Кавказских Минеральных Вод, Поволжья, Крыма, а также малых городов, включая Боровск, Гороховец, Муром, Старую Руссу, Тарусу и Тутаев, предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов. Также до 15 мая поручено продлить программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта (туристический кешбэк) всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей. Предусмотрено возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». В понедельник Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию, до 1 июня президент ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина. Блинкен: Разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США 4 мая 2021, 21:33 Текст: Алина Назарова

Возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. … Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это – встретиться лицом к лицу», – сказал Блинкен в интервью Financial Times, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении. «Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово «нет» из вашего словаря», – добавил Блинкен. Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают «более предсказуемые» отношения с Россией и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия». Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность. Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена. Путин поручил реализовать социальные инициативы ЕР 3 мая 2021, 16:48 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения, в их числе – пакет социальных предложений «Единой России»: оплата больничного родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам. Согласно документу, с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте России, сообщается на сайте ЕР. Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря – с таким предложением ранее выступала «Единая Россия». Мера начнет действовать с 15 мая. Кроме того, глава государства поручил продлить программу туристического кешбэка – до конца 2021 года для всех россиян. Ежегодно будут дополнительно закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдет в течение 2021-2024 годов за счет средств федерального бюджета. Речь идет о новых автобусах отечественного производства. Потребность в обновлении парка школьной техники озвучил в ходе недавней поездки в Нижегородскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, до 2023 года правительству и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручено обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, в которых газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей. Ранее Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. При этом особое внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям – им помогут с оформлением необходимых документов. Еще одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам России инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, развитие общественного транспорта. Правительству поручено утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов. По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания президента внесла «Единая Россия». Их получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе. «Единая Россия» также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей «скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов. Ранее Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина. Путин посмертно наградил орденом Пирогова боровшихся с COVID-19 медиков 4 мая 2021, 21:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить орденом Пирогова Абдураманова Ридвана Ниязовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» (посмертно)», – говорится в документе на портале правовой информации. Кроме того, Путин наградил орденом Пирогова посмертно заведующего отделением Киржачской районной больницы Сергея Белкина, заведующего Александровской районной больницей города Карабанова Михаила Савичева, заведующего центральной городской больницей города Коврова Михаила Толмачева, врача областной клинической больницы Калининградской области Светлану Соловьеву. Посмертно орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 Путин также наградил старшую медсестру Судогодской ЦРБ имени Поспелова Веру Андрееву, старшую медсестру городской больницы №4 города Владимира Ларису Груздеву, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Валентину Колодяжную, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Надежду Дивак, медсестру городской больницы №4 Оксану Титенко, медсестру Муромской городской больницы №2 Надежду Чванову, кастеляншу Муромской городской больницы №2 Галину Кузнецову, водителя автомобиля Киржачской районной больницы Александра Панкратова. В то же время Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Александра Горелова орденом Пирогова за вклад в организацию работы по предупреждению распространения COVID-19. Также, по указу президента, за вклад в работу по предупреждению распространения коронавируса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Брычеву. Путин объявил благодарность сотрудникам центра Гамалеи 4 мая 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса, сообщается на официальном портале правовой информации. В опубликованном на портале документе говорится, что благодарность объявлена ведущему инженеру лаборатории Анастасии Телегиной, младшему научному сотруднику лаборатории Анне Ковыршиной, водителям Андрею Курнееву и Алексею Лебедеву, передает ТАСС. Путин объявил благодарность учителям, медикам и ученым из регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, также он распорядился о вручении почетных грамот, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о сотрудниках Башкирского государственного медицинского университета, Красногвардейской центральной районной больницы в Адыгее, Республиканской клинической больницы имени Каткова в Мордовии, научных сотрудниках, врачах, медсестрах Уфы, Новоуренгойска, Волгограда, ЯНАО, Калужской области и не только, представителях образовательных учреждений Красноярска, Тобольска, Тюмени, Калуги, Курска, Горно-Алтайска, Новосибирска и других городов. В августе Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана центром Гамалеи и получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию 3 мая 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию. «Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад – до 1 июня 2021 года, далее – один раз в квартал», – говорится в одном из пунктов списка перечня поручений на сайте Кремля. Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее – раз в квартал. Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству и другим органам власти, есть также рекомендации регионам. В частности, Путин поручил кабинету министров «обеспечить поэтапный переход … до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». Кроме того, Путин ждет к 1 июля доклад о долгосрочных рыночных механизмах для предсказуемости цен. «Правительству РФ обеспечить ... применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса», – говорится в поручении. Также Путин поручил кабинету министров в 2021-2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на «строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев, предусмотрев при этом максимальный охват указанных организаций культуры». Одновременно президент Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка всем гражданам до конца 2021 года. Отмечается, что при этом в период летних каникул нужно предусмотреть возмещение гражданам, купившим путевки в санатории, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей, а также «возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов... волонтерских... и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Вместе с тем Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения против, а также доложить о разработке мер предупреждения распространения инфекций, в том числе разработке за четыре дня тестов по новым заболеваниям. Также президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами. Опубликовано видео ночной репетиции парада Победы 5 мая 2021, 02:55 Текст: Антон Антонов

Минобороны распространило видеозапись второй ночной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. Как пояснили в министерстве, на площади прошла «ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада», в ней приняло участие 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военных (все они в добровольном порядке вакцинированы от коронавируса). Также по площади проехали свыше 190 единиц военной техники, передает РИА «Новости». В репетиции были задействованы танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата», бронеавтомобили «Тайфун», а также БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25». Кроме того, на площадь вывели ракетные комплексы «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные гаубицы «Мста-С», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ», ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С», а также системы С-400 и пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс». Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Перед тренировками в Москве было проведено 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на спецплощадке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Акция «Письмо Победы» стартовала в России 4 мая 2021, 19:02 Текст: Алина Назарова

Волонтеры Победы в преддверии 9 мая запустили акцию «Письмо Победы», в рамках которой каждый может сказать ветеранам «спасибо» и написать письмо-поздравление со словами благодарности. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправить свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com. Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов движения об участниках Великой Отечественной войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Все пожелания будут напечатаны на специальных бланках и вручены героям ко Дню Победы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. «Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг», – заявила руководитель движения Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Вручения писем начнутся в преддверии Дня Победы по всей стране и за рубежом. В Москве слова благодарности из рук Волонтеров Победы получит и Антонина Алексеевна Белозерова. До военных лет она поступила в медицинское училище и закончила его в июне 1941 года. В апреле 1942 года написала заявление в райвоенкомате города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на защиту Родины. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда Антонина Алексеевна и была зачислена. После войны в начале 1946 года поступила на работу в институт им. Склифосовского в должности хирургической медсестры. Также 6 мая добровольцы Тюменской области вручат написанные слова благодарности жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль. Когда началась блокада, Владимиру Романовичу было всего 12 лет. В марте 1942 года вместе со своей семьей он смог покинуть город по Дороге жизни. В том же году в жизни ветерана и начался период работы в сельском хозяйстве, который продлился более 50 лет. Владимир Романович награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени, а также различные многочисленные почетные грамоты и знаки. В Новосибирске 8 мая Письма Победы получит Швецов Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией. 22 февраля 2021 года он отметил 95-летие, и помимо поздравлений с Днем Победы активисты Движения и неравнодушные люди со всей страны написали Ивану Григорьевичу поздравления с юбилеем. В прошлом году в рамках акции было написано более 52 тыс. писем. К акции подключились волонтеры, студенты, школьники и знаменитости со всего мира. Среди них заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Олег Газманов, Герой России Максим Сураев, певец Сергей Жуков, телеведущий Дмитрий Губерниев и другие. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы 5 мая 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы. Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Нарышкин принял участие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию 5 мая 2021, 14:53 Текст: Евгения Шестак

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял участие в церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Словакию. Нарышкин отметил, что частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата передана представителям гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Байкеры привезут эту частицу к себе на родину, чтобы зажечь памятные огни в Братиславе, Банска-Бистрице, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике. Они зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах в 150 населенных пунктах в рамках историко-мемориальной акции «Путь героического огня», передает РИА «Новости». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, а также представители Министерства иностранных дел России, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, «У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания. Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться», – сказал Нарышкин. Также он подчеркнул, что, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига несколько стран Центральной и Восточной Европы. «Более миллиона бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни вдали от родной земли. Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы, хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной армии. При этом около 17 тыс. наших бойцов остались лежать в словацкой земле», – сказал председатель Российского исторического общества. Отмечается, что зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России. В Таджикистане подтвердили визит президента страны в Москву 9 мая 5 мая 2021, 08:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая приедет в Москву на парад Победы, сообщила пресс-служба главы государства. «Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», – передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Говоря о возможном визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на День Победы, Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы тот хотел бы присутствовать на параде. «Но вы знаете, что у нас все-таки союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет», – сказал представитель Кремля.