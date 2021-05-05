Путин выразил соболезнования президенту Мексики после обрушения метромоста в Мехико Путин и Эрдоган обсудили производство вакцины «Спутник V» в Турции 5 мая 2021, 17:06 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив борьбу с распространением коронавируса, организацию поставок вакцины «Спутник V» в Турцию и Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе разговора подчеркнул готовность России к наращиванию практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в частности, речь идет об организации с мая поставок российской вакцины «Спутник V» в Турцию. Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях. «Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», – говорится в сообщении. Также лидеры отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии, и выразили настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета. Вместе с тем Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня. Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам. Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.

Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне 4 мая 2021, 22:27

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости». «Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Отель в Турции закрыли из-за украинских туристов 4 мая 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Власти Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отпраздновать наступление Пасхи, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом. По информации газеты Turkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники вечеринки выложили фото в соцсетях. В итоге отелю аннулировали сертификат «Безопасный туризм», позволяющий работать в пандемию, передает РИА «Новости». «В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», – заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи. В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час – самый продолжительный в стране с начала пандемии. Кроме того, МВД Турции распорядилось резко сократить ассортимент товаров в магазинах в рамках мер по противодействию коронавирусу и всеобщему локдауну в стране. Путин поручил включить в нацпроект по туризму курорт Шерегеш и парк «Предгорье Алтая» 3 мая 2021, 20:13 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля включить в нацпроект по туризму курорты Кемеровской и Калининградской областей, яхтенный курорт города Севастополя, а также горнолыжный туристический кластер «Предгорье Алтая» в Алтайском крае. Перечень поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля. «Включить в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятия, направленные в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя, а также туристских кластеров «Предгорье Алтая» и «Балтийское побережье», – говорится в поручениях. Органам высшей исполнительной власти и кабмину поручено до 15 декабря 2021 года представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристского потенциала городов Золотого кольца России, Кавказских Минеральных Вод, Поволжья, Крыма, а также малых городов, включая Боровск, Гороховец, Муром, Старую Руссу, Тарусу и Тутаев, предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов. Также до 15 мая поручено продлить программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта (туристический кешбэк) всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей. Предусмотрено возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». В понедельник Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию, до 1 июня президент ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина. Путин поручил реализовать социальные инициативы ЕР 3 мая 2021, 16:48 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения, в их числе – пакет социальных предложений «Единой России»: оплата больничного родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам. Согласно документу, с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте России, сообщается на сайте ЕР. Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря – с таким предложением ранее выступала «Единая Россия». Мера начнет действовать с 15 мая. Кроме того, глава государства поручил продлить программу туристического кешбэка – до конца 2021 года для всех россиян. Ежегодно будут дополнительно закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдет в течение 2021-2024 годов за счет средств федерального бюджета. Речь идет о новых автобусах отечественного производства. Потребность в обновлении парка школьной техники озвучил в ходе недавней поездки в Нижегородскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, до 2023 года правительству и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручено обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, в которых газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей. Ранее Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. При этом особое внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям – им помогут с оформлением необходимых документов. Еще одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам России инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, развитие общественного транспорта. Правительству поручено утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов. По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания президента внесла «Единая Россия». Их получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе. «Единая Россия» также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей «скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов. Ранее Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина. Блинкен: Разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США 4 мая 2021, 21:33 Текст: Алина Назарова

Возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. … Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это – встретиться лицом к лицу», – сказал Блинкен в интервью Financial Times, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении. «Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово «нет» из вашего словаря», – добавил Блинкен. Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают «более предсказуемые» отношения с Россией и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия». Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность. Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена. Путин посмертно наградил орденом Пирогова боровшихся с COVID-19 медиков 4 мая 2021, 21:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить орденом Пирогова Абдураманова Ридвана Ниязовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» (посмертно)», – говорится в документе на портале правовой информации. Кроме того, Путин наградил орденом Пирогова посмертно заведующего отделением Киржачской районной больницы Сергея Белкина, заведующего Александровской районной больницей города Карабанова Михаила Савичева, заведующего центральной городской больницей города Коврова Михаила Толмачева, врача областной клинической больницы Калининградской области Светлану Соловьеву. Посмертно орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 Путин также наградил старшую медсестру Судогодской ЦРБ имени Поспелова Веру Андрееву, старшую медсестру городской больницы №4 города Владимира Ларису Груздеву, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Валентину Колодяжную, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Надежду Дивак, медсестру городской больницы №4 Оксану Титенко, медсестру Муромской городской больницы №2 Надежду Чванову, кастеляншу Муромской городской больницы №2 Галину Кузнецову, водителя автомобиля Киржачской районной больницы Александра Панкратова. В то же время Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Александра Горелова орденом Пирогова за вклад в организацию работы по предупреждению распространения COVID-19. Также, по указу президента, за вклад в работу по предупреждению распространения коронавируса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Брычеву. Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию 3 мая 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию. «Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад – до 1 июня 2021 года, далее – один раз в квартал», – говорится в одном из пунктов списка перечня поручений на сайте Кремля. Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее – раз в квартал. Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству и другим органам власти, есть также рекомендации регионам. В частности, Путин поручил кабинету министров «обеспечить поэтапный переход … до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». Кроме того, Путин ждет к 1 июля доклад о долгосрочных рыночных механизмах для предсказуемости цен. «Правительству РФ обеспечить ... применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса», – говорится в поручении. Также Путин поручил кабинету министров в 2021-2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на «строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев, предусмотрев при этом максимальный охват указанных организаций культуры». Одновременно президент Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка всем гражданам до конца 2021 года. Отмечается, что при этом в период летних каникул нужно предусмотреть возмещение гражданам, купившим путевки в санатории, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей, а также «возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов... волонтерских... и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Вместе с тем Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения против, а также доложить о разработке мер предупреждения распространения инфекций, в том числе разработке за четыре дня тестов по новым заболеваниям. Также президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами. Путин объявил благодарность сотрудникам центра Гамалеи 4 мая 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса, сообщается на официальном портале правовой информации. В опубликованном на портале документе говорится, что благодарность объявлена ведущему инженеру лаборатории Анастасии Телегиной, младшему научному сотруднику лаборатории Анне Ковыршиной, водителям Андрею Курнееву и Алексею Лебедеву, передает ТАСС. Путин объявил благодарность учителям, медикам и ученым из регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, также он распорядился о вручении почетных грамот, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о сотрудниках Башкирского государственного медицинского университета, Красногвардейской центральной районной больницы в Адыгее, Республиканской клинической больницы имени Каткова в Мордовии, научных сотрудниках, врачах, медсестрах Уфы, Новоуренгойска, Волгограда, ЯНАО, Калужской области и не только, представителях образовательных учреждений Красноярска, Тобольска, Тюмени, Калуги, Курска, Горно-Алтайска, Новосибирска и других городов. В августе Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана центром Гамалеи и получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Снижение заболеваемости ковидом в приморских городах зафиксировали в Турции 4 мая 2021, 18:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Турция отмечает, что в популярных у туристов прибрежных городах наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, заявил посол Турции в России Мехмет Самсар. «Спад заболеваемости продолжается в наших приморских городах, пользующихся успехом у российских и других иностранных туристов. Например, скорость снижения числа заболевших в Анталье за неделю с 24 по 30 апреля составила 35% по сравнению с предыдущей неделей. Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до 5 тыс», – передает ТАСС слова посла. По словам Самсара, Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма. «На прошлой неделе мы направили наше официальное приглашение на заседание турецко-российской рабочей подгруппы по безопасности туризма, проведение которого было запланировано на апрель, но было отложено, с предложением провести его во второй половине мая в Анталье, чтобы российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов», – сказал посол. По его словам, министр иностранных дел Чавушоглу выразил готовность посетить Москву в мае в подходящие для российской стороны даты, чтобы снять озабоченность своих российских коллег и предоставить необходимую информацию. «Туризм – это сфера сотрудничества между Турцией и Россией, основанная на взаимной выгоде и являющаяся важной как в экономическом, так и в гуманитарном плане. Хочу заявить, что мы, Турция, открыты к сотрудничеству и прилагаем все усилия, чтобы развивать наши отношения в этой сфере и принимать у себя миллионы российских граждан, которые желают отдохнуть в Турции, как и в прошлые годы, в самых лучших, здоровых и безопасных условиях», – заявил посол. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. При этом с 28 апреля по 17 мая в Турции ввели полный локдаун. Путин продлил срок службы замсекретарю Совбеза Попову 4 мая 2021, 18:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности России Михаилу Попову, следует из распоряжения, опубликованногоо на интернет-портале правовой информации. «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Попову Михаилу Михайловичу», – передает РИА «Новости» текст документа. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, с 20 января 2012 года Попов занимал должность помощника секретаря СБ России, затем 29 марта 2013 года был назначен заместителем секретаря Совбеза. Путин переназначил Попова заместителем секретаря СБ в марте 2020 года. Напомним, в августе Попов заявил, что Россия применила корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток – 2», из-за возможных провокаций со стороны других стран. Поручение Путина позволит решить проблему обновления парка школьных автобусов 4 мая 2021, 15:41 Текст: Алина Назарова

Поручение президента Владимира Путина дополнительно закупать не менее 4 тыс. школьных автобусов ежегодно позволит комплексно решить проблему обновления парка этого транспорта, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров, участник предварительного голосования «Единой России» Илья Зотов. По словам Зотова, ежегодно автобусный парк школ обновлялся не более, чем на 10% от общего объема. В конечном счете, это привело к необходимости почти полной замены техники. Предложенная «Единой Россией» мера, которая вошла в перечень поручений по итогам послания президента, – это важный шаг по обеспечению транспортной доступности учащихся, особенно в отдаленных населенных пунктах, говорится в сообщении на сайте «Единой России». В то же время Зотов отметил, что также нужно решить вопрос нехватки запчастей и отсутствия гаражей. «Эти вопросы также необходимо решать комплексно, чтобы обеспечить более длительный срок службы автобусов. К примеру, президент поручил построить 1,3 тысячи школ в ближайшие годы, и нам бы хотелось, чтобы в новых школах, которые построят, был гараж», – отметил он. Аналогичная ситуация складывается и в случае с обновлением парка скорых на селе. «Здесь также большое количество уже действующих машин выходит из строя, парка не хватает. Дополнительное оснащение позволит решить и этот вопрос», – резюмировал Зотов. Теперь по поручению президента в период 2021-2023 годов в регионы поставят 5 тыс. карет скорой помощи. В свою очередь председатель Российского союза сельской молодежи, участник предварительного голосования «Единой России» Юлия Оглоблина указала, что выполнение поставленных в послании задач даст возможность реально улучшить жизнь сельской молодежи. По ее мнению, понимание того, что теперь есть существенная господдержка, побудит их оставаться в своих населенных пунктах и саморелизовываться на местах. Среди основных задач, которые будут реализованы по итогам послания, и которые в качестве предложений «Единая Россия» направляла в адрес главы государства – бесплатное подключение людей к газу. «Очень много обращений ежегодно поступает по газификации на «прямую линию» президента. И в мой адрес такие вопросы тоже приходят. Иногда речь идет развитии предпринимательства на селе, ведении фермерского хозяйства. Но как можно заниматься фермерством, если у нас газа в селе нет? Даже в Подмосковье, рядом со столицей, очень много населенных пунктов не газифицированы», – отметила Оглоблина. Не менее важным она назвала вопрос оказания медицинской помощи в сельских поселениях и проблему дорог, потому что иногда скорым просто невозможно добраться до пациентов в отдаленных населенных пунктах. «По итогам послания регионам будет оказана существенная поддержка. Не во всех программах, нацпроектах отдельно выделяют село. Как правило, все ресурсы стекаются в города, а к сельским территориям относятся по остаточному принципу. Будем на всех наших площадках обсуждать вопросы по сельским дорогам, в том числе по удешевлению стоимости их строительства», – пояснила общественница. Организация досуга, по словам Оглоблиной, волнует представителей сельской молодежи не меньше. «Когда проводим опросы, почему вы собираетесь в город, раньше на первое место выходило наличие работы, а сейчас – интернет, досуг. И в этом смысле перезагрузка сельских ДК становится дополнительным аргументом для переезда», – добавила она. Напомним, в своем ежегодном послании глава государства поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Поручение Путина по кредитам регионам позволит модернизировать коммуникации в России 4 мая 2021, 17:10 Текст: Алина Назарова

Решение президента Владимира Путина поддержать инициативу «Единой России» о предоставлении инфраструктурных кредитов регионам под низкий процент является судьбоносным решением для субъектов, у которых прежде не было средств для обновления, завила исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. «В последнее время пристальное внимание уделяется инфраструктурным проектам – строительству магистральных сетей, дорог, аэропортов. Но практически забыли про коммунальную инфраструктуру. Средств на нее в региональных бюджетах не было. Единственная надежда была на то, что придут инвесторы. Но они не торопятся вкладываться в сферу в том числе и потому, что деньги были «дорогие», – заявила Разворотнева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». При этом, по словам эксперта, в отдельных регионах практика инфраструктурных кредитов уже успешно опробована. «В Волгоградский области был создан фонд развития инфраструктуры, где выдавали кредиты под 2%. Региону удалось заключить интересные концессионные соглашения, в том числе в тех сферах, которые потенциально считаются инвестиционно непривлекательными – водоснабжение и водоотведение», – рассказала она. Кроме того, регионам понадобится методическая помощь от правительства в подготовке проектов – о ней тоже говорил президент в своем послании. «На мой взгляд, необходимо создать полноценный институт развития в сфере ЖКХ – по аналогии с Российским экологическим оператором, ДОМ.РФ, чтобы существовало множество инструментов для реализации и развития проектов. Ведь для одних территорий достаточно инфраструктурных проектов, для других нужны государственные гарантии, софинансирование – например, в малых городах», – резюмировала Разворотнева. Напомним, в своем ежегодном послании глава государства поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Турция сократила ассортимент товаров в магазинах в рамках локдауна 4 мая 2021, 13:34 Текст: Дмитрий Зубарев

МВД Турции распорядилось резко сократить ассортимент товаров в магазинах в рамках мер по противодействию коронавирусу и всеобщему локдауну в стране. Меры вступают в силу с 7 мая, следует из циркуляра ведомства. В сетевых супермаркетах и отдельных универсальных магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания, бытовую химию, корма для животных, детское питание, косметические товары за исключением парфюмерии и средств для макияжа, передает ТАСС. Под запрет попадают все остальные товары, в том числе электроника, одежда, игрушки, канцелярия, скобяные изделия, посуда, аксессуары для автомобилистов, садовый инвентарь и мебель. Остается ограниченной и продажа алкоголя. Все магазины будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. В воскресенье они обязаны быть закрыты. Эти меры, как поясняет МВД, приняты во избежание столпотворения людей в магазинах, которое может происходить ввиду того, что введен круглосуточный комендантский час. Гражданам разрешено выходить на улицу только по необходимости. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. При этом с 28 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун. Путин поздравил участников Ночной хоккейной лиги 4 мая 2021, 16:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав, а Ночная хоккейная лига – один из ярких брендов, способствующий развитию массового физкультурного спортивного движения, которое сегодня на подъеме в России, заявил президент России Владимир Путин. В Сочи 4 мая стартует финальный этап юбилейного 10-го всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига». «Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, Чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России. Этими блестящими достижениями без преувеличения гордится вся наша страна», – передает РИА «Новости» слова президента России, поздравившего участников фестиваля и всех любителей хоккея. Он напомнил, что 10 лет назад выдающиеся хоккеисты были у истоков создания Ночной хоккейной лиги, и благодаря их энтузиазму и любви к хоккею, Россия ярко проявила себя как законодательница мод в этом виде спорта. «Именно у нас воплотился в жизнь проект мощной общественной организации, которая смогла объединить поклонников и ветеранов хоккея. От Калининграда до Камчатки», – сказал президент. По словам Путина, это позволило обеспечить активное развитие любительского хоккея и его популяризацию. «Важно, что год от года Ночная хоккейная лига растет и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлеченных, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих идей и амбициозных инициатив, готовы к большим спортивным вызовам. И, конечно, Ночная хоккейная лига – это один из ярких брендов современной России. Популярный и широко востребованный, важная составляющая часть массового физкультурного спортивного движения, которое сегодня на подъеме, объединяет миллионы человек по всей стране», – сказал он. Путин заявил, что нынешний юбилей Лиги вдохновит ее организаторов и участников на новые свершения. «Желаю вам захватывающих матчей, честной борьбы и самых незабываемых впечатлений. А Ночной хоккейной лиге – движения только вперед», – добавил глава государства. Напомним, в декабре 2019 года Путин вышел на каток на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы 5 мая 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы. Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать.