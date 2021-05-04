Посол России вызван в МИД Франции

Белорусский врач рассказал, как не оставить здоровье на даче

Главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Белоруссии, заместитель главврача Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова Людмила Жилевич поделилась рекомендациями по организации работы на даче для сохранения здоровья.

Как отметила эксперт, прополка грядок – вовсе не безобидное занятие для тех, кто болен артериальной гипертензией. Длительное нахождение вниз головой, особенно в жаркую погоду, может спровоцировать гипертонический криз. «Гипертонические кризы чаще всего происходят с 5.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В это время лучше не активничать и не пытаться за один присест прополоть все грядки. Ни в коем случае нельзя работать в зной. С 11.00 до 16.00 (или даже 17.00) лучше устроить себе перерыв», – сказала Жилевич информационному порталу «Здоровые люди».

Специалист посоветовала резко не выпрямляться, долго простояв в положении «вниз головой». Из-за резких движений может закружиться голова. Если появились неприятные симптомы, такие как шум в ушах, тяжесть в области груди, внезапная слабость, надо немедленно прекратить работу и сделать перерыв. Оптимальный вариант – полчаса работы, потом отдых. Затем желательно сменить положение тела или вид деятельности.

Стоит учитывать погодные условия. При высокой влажности даже небольшая нагрузка может показаться чрезмерной. Пасмурные и прохладные дни, когда солнце не припекает и скрыто облаками, – самое благоприятное время для работы на приусадебном участке.

«Во время работы на грядках лучше опускаться на колени, подложив что-нибудь удобное. Так голова не будет сильно наклонена вниз. Сами гряды лучше сделать высокими и узкими, межи – широкими», – посоветовала Жилевич.

Если после работы появились темные пятна перед глазами, которые проходят через какое-то время, это может говорить о том, что есть участки сетчатки, в которых нарушено кровоснабжение, предупреждает специалист.

Эксперт также предупредила, что в самый пик солнечной активности работать нельзя. Не стоит пренебрегать головным убором, одежду лучше надевать светлых тонов из натуральных, дышащих тканей. Это защитит от солнечного удара, перегрева и ожогов. Нужно также учитывать, что жара может отразиться на значениях артериального давления (как в сторону снижения, так и повышения), влиять на частоту сердечных сокращений. Если пульс участился, значит, нагрузка на сердце и сосуды повышена.

«Летом желательно работать до полудня и после трех часов, в жаркий период отдыхать в теньке. С потом испаряется много влаги из организма, из-за чего может подскочить давление и разболеться голова. Поэтому следует пить много жидкости, лучше воды или несладкий морс из ягод», – посоветовала Жилевич.

Кроме того, эксперт предупредила, что длительное пребывание на грядках на коленях, особенно на сырой и холодной земле, может стать причиной обострения заболеваний суставов. Во избежание этого специалист советует работать не более трех-четырех часов в день. Быть в хорошей форме на огороде помогает гимнастика. Упражнения могут быть простыми и незатейливыми, но выполнять их нужно регулярно.

При болях можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, но злоупотреблять ими не стоит. Бесконтрольный прием таких лекарств способен спровоцировать у гипертоников проблемы с давлением, у больных язвой желудка – вызвать ее обострение, предупредила эксперт.

Она также отметила, что, работая на огороде, надо стараться держать спину как можно прямее и не наклоняться лишний раз. Не стоит длительно выполнять одни и те же действия, виды деятельности нужно чередовать. Однообразные движения приводят к перенапряжению сухожилий и связок. В перерывах между работой полезно будет разминать затекшие суставы и спину. При варикозе не нужно забывать про эластичные бинты или ортопедические чулки.

Чтобы не «сорвать спину» при подъеме тяжести, наклонитесь вперед, согните ноги в коленях и присядьте. Основная нагрузка должна приходиться на ноги, а не на спину. Так вы убережете себя от травмы позвоночника. Груз старайтесь распределять симметрично.

Если все-таки разболелась спина, следует лечь на жесткую поверхность, чтобы расслабить свой позвоночник. Пострадавшее место натереть мазью, которая обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом, прекратить на время нагрузки.

Напомним, после объявления длинных майских выходных в России выросли цены на аренду дачных домов.