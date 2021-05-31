Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за данных об угрозе безопасности

Пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, пассажиров отправили в Краков на другом самолете.

По информации агентства Associated Press, самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, в воскресенье около 20.00 (21.00 мск) неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту – лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, где остался на взлетной полосе до утра понедельника, 31 мая, передает РИА «Новости».

Авиакомпания сообщила, что пассажиров сняли с рейса, чтобы «упростить их досмотр и проверку багажа». Отмечается, что после семичасовой задержки пассажиры вылетели в Краков на запасном самолете. При этом в самолете не было обнаружено ничего подозрительного.

В Германской авиадиспетчерской службе заявили, что самолет Ryanair сел экстренно в Берлине, так как столичный аэропорт был ближайшим в момент получения информации о возможной угрозе на борту.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.