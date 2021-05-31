Нефть подорожала в ожидании заседания ОПЕК

В «Единой России» началась процедура подведения итогов праймериз

Предварительное голосование, которое провела «Единая Россия», стало самым масштабным, в нем приняли участие более 11 млн человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате – 30 мая, передает ТАСС.

В процедуре соединения частей ключа принимает участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Закрытый электронный ключ к результатам предварительного голосования был сгенерирован 23 мая и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru, с этого момента начинается подсчет голосов, за которым могут наблюдать все желающие в режиме реального времени. Кроме того, как пояснили в партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.

Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила «Единая Россия». По его данным, «более 11 млн человек приняли участие в голосовании». Он отметил, что вскоре все данные будут тщательно обработаны и количество принявших участие в предварительном голосовании будет уточнено.

«Если эта цифра останется, то это более 10% от общего числа избирателей в нашей стране, это не просто 11 млн человек, а очень репрезентативная выборка и очень серьезный экзамен для всех, кто от партии пойдет для участия в выборах и в Государственную думу и в другие органы законодательной власти», – подчеркнул председатель «Единой России».

Он поблагодарил всех, кто обеспечивал предварительное голосование. «В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность, в том числе хакерские атаки, но самое главное – она позволила проголосовать огромному количеству избирателей», – заявил Медведев. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в предварительной голосовании. По мнению председателя партии, «это действительно часть большого политического процесса, часть демократических процедур».

Медведев напомнил, что «Единая Россия – единственная партия, которая использует предварительное голосование. «Это очень важная часть демократической процедуры выборов, поскольку уже сейчас люди, которые будут принимать участие в голосовании, могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о программной установке, с которой они идут на выборы, о достоинствах и недостатках тех или иных кандидатов, их выступлений, их позиций», – пояснил председатель партии. На его взгляд, «это позволяет провести процедуру максимально демократично».

Медведев констатировал рост интереса к участию в выборах среди потенциальных кандидатов. Конкурс на праймериз «Единой России» составил в среднем 13 человек на место, что больше, чем на предыдущих праймериз.

«Общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании было 7,5 тыс. Но в результате подведения результатов их осталось 5,5 тыс. Это означает, что у нас приблизительно конкурс на одно место составил 13 человек. Это больше, чем было в предыдущие периоды в предыдущем предварительном голосовании», – сказал Медведев, отметив, что это означает наличие огромного интереса к участию в выборах.

По словам политика, кандидаты от «Единой России» добросовестно соревновались в том, чтобы донести свою позицию наиболее четко и адекватно. Он добавил, что пандемия здесь наложила свой отпечаток. Поэтому дебаты, которые раньше проводились очно, теперь в некоторых случаях прошли очно, зачастую на открытом воздухе, а также в ряде случаев позиции заявлялись через интернет и СМИ. «В любом случае я уверен, что абсолютное большинство наших кандидатов эту позицию донесли и именно это предопределили в конечном счете тот выбор, который сделали наши граждане», – заключил Медведев, поблагодарив всех участников праймериз.

Медведев напомнил участникам праймериз об ответственности перед избирателями.

«Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями», – сказал он, добавив, что эти инициативы, по сути, являются частью всей предвыборной программы «Единой России».

Он обратил внимание на что, что обработка электронных бюллетеней уже началась и скоро будут результаты.

Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.