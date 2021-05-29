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Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID
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Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.
Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.
Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости».
Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.
Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя
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Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса; речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, сообщила The New York Times.
По сведениям издания, у представителей американской разведки есть до сих пор не изученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ. В Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории в китайском Ухане и ее работе, передает ТАСС.
Напомним, в среду США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Между тем 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Белоруссия предложила России вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень
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Белоруссия предлагает России вывести авиасообщение на «доковидный» уровень, увеличить количество рейсов и открыть новые направления в аэропорты Сочи и Краснодара, заявил премьер республики Роман Головченко на встрече в Минске с Михаилом Мишустиным.
«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на «доковидный» уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается, проводится вакцинация населения, есть взаимодействие в санитарном плане.
Премьер также напомнил, что в Белоруссии налажен выпуск российской вакцины против коронавируса, отметил, что вакцинация населения развивается «хорошими темпами».
Ранее посольство Белоруссии в ФРГ рекомендовало гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
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Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».
Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Вирусолог назвал причину низких темпов вакцинации от COVID
На данный момент только 10% россиян согласились на вакцинацию от COVID, а этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Только около 10% населения России провакцинировались. Этого недостаточно... Если не будет вакцинации, мы получим еще волны и будем годами с этой инфекцией иметь дело», – рассказал он «Ридусу». Вирусолог считает, что если ситуация не изменится, то в условиях ограничительных мер, карантинов и самоизоляции придется жить годами.
Переломить сильные антипрививочные настроения в стране могут священники, журналисты и психологи, считает Альтштейн.
«Очень сильны антивакцинные настроения. Пресса должна с этим бороться, психологи, священники – все должны настраивать людей на то, чтобы защитить себя и защитить других людей от этой инфекции. Для этого нужно вакцинироваться. Вакцина «Спутник V» – хорошая, вполне эффективная, она достаточно доступна, поэтому нужно этим пользоваться», – заключил вирусолог.
Ранее Альтштейн объяснил причину побочных эффектов от вакцины.
Ресторатор оценил идею Собянина ввести в ресторанах зоны для привитых от COVID
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Идея создания специальных зон, где будут размещены гости, привитые от коронавирусной инфекции, хорошая, но сложна в реализации. Поэтому лучше подумать, как подтолкнуть население к вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета и избавиться от ограничений, заявил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук.
Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.
«Если я правильно понял, то Сергей Семенович имел ввиду то, что в тех самых местах, где будут зоны для вакцинированных, там и персонал будет работать без перчаток и масок, если провакцинированы. И гости там будут уже как обычно сидеть. То есть нормы будут отменены все. Идея неплохая, но для того, чтобы ее реализовать, это нужно очень тщательно поработать с помещением», – говорит Васильчук.
Он объясняет, что при введении данного условия, ресторан должен будет позволить выделить для этих целей отдельный зал, скорее всего с отдельным входом и санузлом, что уже является большой накладкой для столичных заведений. Поэтому ресторатор подчеркивает, что условия обязательно нужно прорабатывать и придумать, как сделать их реальными для исполнения. Причем если не для всех, то для большинства московских заведений.
«Проверять таких гостей можно было бы на входе, то есть просить у них COVID-паспорта, справки, подтверждающие вакцинацию. А в случае, если один гость прошел вакцинацию, а другой нет, то тогда их нужно будет сажать в общий зал, они не попадают в эту зону. Но, если честно, я считаю, что нам нужно заставить население побыстрее вакцинироваться, на не придумывать какие-то новые разделения», – полагает собеседник.
Он убежден, что правительству, совместно с бизнесменами и другими организациями, следует еще раз собраться и подумать, как можно простимулировать население, чтобы люди отправились на вакцинацию, поскольку как только будет достигнут коллективный иммунитет и можно будет отменить все ограничения.
На прошлой неделе Собянин сообщил, что процент жителей столицы, которые сделали прививку от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе. Причем в некоторых случаях даже в разы. В связи с этим он призвал москвичей задуматься о прохождении вакцинации.
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В Центре Гамалеи оценили возможность отказа от масок для привитых «Спутником V»
Вопрос отказа от масок в связи с информацией о том, что привитые «Спутником V» не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
«По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», – сказал Гущин, передает РИА «Новости».
Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других.
Байден поручил разведке США удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID
Разведке США президентом Джо Байденом поручено удвоить усилия по сбору данных о происхождения коронавируса, отчет должен быть предоставлен в течение 90 дней.
Байден рассказал, что попросил разведку США «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу» по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней, сообщает РИА «Новости». Заявление Байдена распространил Белый дом.
Также он добавил, что разведка не дала окончательного вывода, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии в одной из научных лабораторий.
«Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории... На сегодняшний день разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу», – сказал Байден.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
В России началась вакцинация животных от COVID
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В России стартовала вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», – цитирует ее ТАСС.
Она уточнила, что вакцинация проходит в частных и государственных клиниках, которые приобрели вакцину у производителя – Федерального центра охраны здоровья животных.
«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», – рассказала она.
Также Мелано отметила, что вакцинация начата в Москве, Рязани и Брянске. В ближайшее время вакцинация будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге. «Партии уже в пути, ждем прибытия в клиники», – отметила она.
Напомним, в апреле научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных.
Сообщалось, что в клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.
Стало известно о безопасности вакцины «Спутник V» для беременных
Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных, уже вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что «данные по безопасности для беременных уже получены», в данный момент вносятся изменения в инструкцию по использованию для этой категории пациенток, передает РИА «Новости».
Министр также сообщил, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
«Для беременных, я думаю, пораньше», – добавил он.
В пятницу, 28 мая, министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.
Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
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Священникам запретят заниматься шоу-бизнесом
Священникам Русской православной церкви могут запретить работать в судах, прокуратуре, заниматься актерской деятельностью, а также шоу-бизнесом, если Архиерейский собор примет документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей», заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
По ее словам, пленум Межсоборного присутствия уже одобрил документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей», теперь его должен принять Архиерейский собор РПЦ.
«Документ устанавливает те сферы занятости которые неприемлемы для священнослужителей – например, актерская деятельность или шоу-бизнес. Священник также не может работать, например, в светском суде или в прокуратуре, что очевидно противоречит самой сути пастырской деятельности. Что касается замещения должностей государственного или муниципального служащего, то священник не только в силу принятого документа, но и в силу российского законодательства не может занимать эти должности, поскольку ФЗ о госслужбе запрещает лицам, участвующим в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, замещать должности госслужащих», – приводит РИА «Новости» слова игумении.
Пленарные заседания Межсоборного присутствия прошли с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее Священный синод РПЦ назначил проведение Архиерейского собора на 15-18 ноября 2021 года.
Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.
Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви принял документ, которым предписывает отказаться от отдельного благословения оружия военных.
США обвинили Китай в отказе сотрудничать по происхождению коронавируса
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Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Китай не был достаточно прозрачным <…>. Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они [КНР] просто не соответствовали этим стандартам», – приводит слова заместителя пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, будет ли опубликован отчет американской разведки о происхождения коронавируса, Жан-Пьер отметила: «У нас будет чем поделиться по истечении 90 дней». Она уточнила, что новый доклад будет готовиться «в рамках межведомственных усилий». По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, после завершения работы над этим отчетом у американского правительства «будет лучшее представление о том, куда двигаться дальше» в вопросе принятия дальнейших мер.
Отвечая на вопрос о том, исключает ли администрация США возможность преднамеренного распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), заместитель пресс-секретаря Белого дома сказала: «Мы пока ничего не исключаем».
Жан-Пьер подчеркнула, что США договорились с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «добраться до самой сути» проблемы происхождения нового коронавируса.
В среду президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Во Вьетнаме выявили новый штамм COVID
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Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания.
По словам министра, новый штамм пока не получил название. Ученые установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем, передает ТАСС.
«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», – сказал Нгуен Тхань Лонг.
Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.
До этого во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.
Ранее японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады.
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Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca
Работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет, сообщили родственники журналистки The Independent.
По словам членов семьи радиоведущей, через неделю после вакцинации у женщины появились «сильные головные боли», после чего она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов, передает ТАСС.
В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».
Накануне ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее в Германии выявили десятки случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Кроме того, после прививки AstraZeneca от тромбоза скончался испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес. Также случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом из-за тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Однако Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.
Тем временем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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