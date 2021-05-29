Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID

Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.

Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.

Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.

Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».