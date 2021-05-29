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В МВД разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов
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Нововведение о выдачи загранпаспортов, вступающее в силу 30 мая, не предполагает кардинальных изменений в порядок выдачи документов для россиян, сообщили в МВД.
Ранее СМИ сообщали о том, что россияне, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа.
В новом регламенте упомянут «круг заявителей» – людей, которые могут воспользоваться услугой. Среди совершеннолетних граждан в них упомянуты те, кто проживают в России и не в России, передает РИА «Новости».
Касаемо проживающих за рубежом россиян текст документа звучит так: «Проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр».
Кроме того, в документе уточняется, что делать гражданам, если у них истек срок действия паспорта: «В случае, если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность».
В свою очереди адвокат Сергей Бадамшин разъяснил, что данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом, поскольку предоставлением данной услуги занимается МИД России и представительства страны за рубежом. «Данная информация (об изменениях в правила выдачи загранпаспортов для россиян за границей – прим. ВЗГЛЯД) не соответствует действительности», – сказал адвокат.
Согласно приказу МИД РФ от 12.02.2020 года, заявителями на получение паспорта за рубежом могут быть: «Гражданин РФ, проживающий за пределами территории РФ, обратившийся в загранучреждение в государстве пребывания с письменным заявлением о выдаче паспорта», а также российские граждане, проживающие в России и обращающиеся за получением паспорта в российский МИД или представительство. Также в круг заявителей входят родители или иные законные представители.
При этом, что касается вступающего в силу регламента МВД, то в нем есть изменения, но незначительные: например, изменилось время ожидания в очереди, теперь оно при любом обращении должно не превышать 15 минут. Ранее, при предварительной записи и при получении паспорта оно должно было не превышать 5 и 10 минут соответственно.
Помимо этого, в новом документе уточняется, что помещение, где предоставляется услуга по выдаче паспорта, должно быть оборудовано стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги, а также подчеркивается, что «количество стендов должно быть достаточным для граждан».
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»
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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток», реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России.
В Минэнерго России сообщили, что протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг») подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан, передает РИА «Новости».
«Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – добавил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Напомним, в октябре 2016 года правительства России и Пакистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Север - Юг». Стоимость газопровода составит 2-2,5 млрд долларов. Газопровод протяженностью 1,1 тыс. км свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.
В июне 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что из-за отсутствия договоренности по тарифу строительство газопровода «Север - Юг» в Пакистане сдвигается не менее, чем на год, и планируется, предварительно, в 2019 году.
В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.
В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии
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С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.
Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости».
Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
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Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти
Украине грозит будущее страны третьего мира – нищета и эскадроны смерти, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.
Золотарев осудил политику президента Украины Владимира Зеленского, которая разрушает социальное государство и ведет к деиндустриализации. Эта политика, по мнению политолога, делит граждан на «правильных» и «неправильных», переписывает историю. В результате страна неизбежно скатывается до состояния стран третьего мира как в экономике, так и в политике.
«Со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал UkrLife.
Напомним, Золотарев заявлял, что из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный.
Стало известно, сколько Газпром сэкономит на «Северном потоке – 2»
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Газпром сэкономит не менее 1 млрд долларов в год на транзите газа при полной загрузке «Северного потока – 2», а также 500 млн долларов на поставках газа по «Турецкому потоку», сообщил топ-менеджер Газпрома в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.
«Турецкий поток» за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 млн долларов в год на платежах за транспортировку. «Северный поток – 2» также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее 1 млрд долларов в год», – приводит его слова ТАСС.
Таким образом, подытожил топ-менеджер, вывод обоих проектов на полную мощность позволит Газпрому ежегодно экономить до 1,5 млрд долларов.
В свою очередь Елена Березина, представитель 512-го департамента Газпрома, который отвечает за европейские газопроводы, отметила, что средняя загрузка «Турецкого потока» в первом квартале текущего года составила 73%, однако в течение года должна увеличиться.
«Можем сказать, что средняя загрузка составила 73% в первом квартале 2021 года. Мы ожидаем ее увеличения в связи с тем, что будут введены дополнительные сухопутные мощности на территории Европы национальными газотранспортными операторами ниже по маршруту – в Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщила она.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
В России изменили порядок выдачи загранпаспортов для некоторых граждан
В России решили изменить правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом.
Граждане, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа, передает «Парламентская газета».
Отмечается также, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К этому же относятся случаи кражи паспорта.
Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.
Нововведения вступают в силу с 30 мая.
Ранее в МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов.
Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера
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В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера, сообщило турецкое телевидение.
Танкер Rava с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать к берегу у жилого квартала Еникей и был остановлен в 300 метрах от берега срочно прибывшими буксирами береговой охраны, передает РИА «Новости».
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Является самым узким межконтинентальным проливом в мире. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул.
Ранее Суэцкий канал был заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, который сел на мель на 151-м километре канала. Руководство не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов. Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.
Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью
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Несколько команд-участниц ЧМ по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Калвитис раскритиковал замену официального белорусского национального флага в гостинице командного чемпионата мира на красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Он также добавил, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ, передает латвийское издание LSM.LV.
Кроме того президент ЛХФ признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно. Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
По его словам, замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.
Уточняется, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, ЧМ-2023 – в России.
Ранее Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
СК Белоруссии заявил о нескольких сообщениях о минировании самолета Ryanair
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Посредством сервиса почты Protonmail поступило несколько сообщений о минировании самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске, сообщили в СК Белоруссии.
«Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
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Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».
Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Пригожин: На исполнение гимна Киркоровым будет интересно посмотреть
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Учитывая, что певец Филипп Киркоров и болгарин, и россиянин, он может спеть перед товарищеским матчем по футболу между Россией и Болгарией два гимна, заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.
Перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии по футболу, который состоится 5 июня в Москве, народный артист России Филипп Киркоров исполнит гимн Российской Федерации.
«Правильно, что большой артист будет петь российский гимн. У Киркорова много кровей намешано, в том числе и болгарских. Он может и родился в Болгарии, но всю свою сознательную жизнь, сколько я его знаю, живет в Москве. Поэтому он русский до мозга костей. В том, что именно он будет исполнять гимн нет ничего удивительного. И вообще любой артист многонационален», – говорит Пригожин.
Он подчеркивает, что Филипп Киркоров впервые будет петь гимн России, и на это очень интересно посмотреть. Кроме того, такой выбор исполнителя он назвал неожиданным и любопытным.
«Насколько сильно он известен в Болгарии, я не знаю. Но то, что он большая звезда в России – это факт. В принципе, учитывая, что он и болгарин, и россиянин, он может спеть два гимна. Филиппу можно все», – заключил продюсер.
Ранее телеведущая Ольга Бузова призналась, что мечтает исполнить гимн России на большом спортивном мероприятии или параде Победы.
В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом
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Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики, сообщила пресс-служба ведомства.
«Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте ГП Белоруссии.
В ведомстве пояснили, что преступные действия выражались в публичных снятии и замене символа суверенной Белоруссии – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды республик в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.
«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Дело направлено в Следственный комитет республики для предварительного расследования.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Названы выгоды России от строительства «Пакистанского потока»
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«Со строительством «Пакистанского потока» Исламабад оттянет на себя ряд поставок газа с других рынков, в том числе европейского, где начнут усиливаться позиции России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на подписание Россией и Пакистаном соглашения о строительстве «Пакистанского потока».
«Название «Пакистанский поток» выбрано скорее с пиар-точки зрения. Это уже такой бренд – российские газопроводы должны называться потоками. Но в реальности этот проект существенно отличается от предыдущих «потоков» прежде всего тем, что не предполагает поставок российского газа. Россия участвует там даже не силами Газпрома, а других компаний и выступает де-факто как подрядчик», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Но говорить о сроках полноценного старта этого проекта пока рано, «сперва стоит дождаться начала строительства, потому что сейчас речь идет о политических и административных договоренностях».
«Для России «Пакистанский поток» выгоден тем, что нам заплатят деньги за его строительство. Во-вторых, он улучшит газификацию самого Пакистана. Чем больше Пакистан будет потреблять газа, тем лучше для России, даже если мы сами не будем поставлять туда топливо. Этот газопровод предполагает строительство приемного СПГ-терминала, а значит, сюда будут оттягиваться другие поставщики, прежде всего Катар, который доминирует в данном регионе. Соответственно, это позволит уменьшить конкуренцию российских компаний с катарскими на европейском и на азиатском рынках СПГ, а на китайском рынке – с нашим трубопроводом «Сила Сибири», – пояснил эксперт.
Что касается поставок российского газа в Пакистан, то это будет возможно благодаря обменным операциям с другими странами. «Просто гнать газ с Ямала или даже с Сахалина не представляется экономически целесообразным. Но такие операции возможны с Катаром, который начнет отдавать газ «Новатэку» в Пакистане, а «Новатэк» будет передавать свой газ Катару в Европе или Азии», – добавил собеседник.
Как пояснил Юшков, речь может идти о так называемых своповых поставках, когда компании обмениваются газом. По такой же схеме Газпром продает газ Великобритании, который она получает по трубопроводу из Норвегии. Таким образом компании не тратят деньги на доставку, но выполняют свои обязательства по контракту. «Газпром отчитывается о том, что он чуть ли не крупнейший поставщик газа в Великобританию, но в реальности российский газ в эту страну физически не доходит. Аналогичные объемы Газпром отдает, как правило, в Голландии или Бельгии, а те отпускают газ по своим контрактам. Своповые операции проводят, если они выгодны обеим компаниям», – рассказал эксперт.
Он также объяснил, почему Пакистан выбрал именно российских подрядчиков, которые пока не умеют строить приемные терминалы СПГ, как и крупнотоннажные заводы-СПГ на десятки млн тонн. «В России только-только появляются новые технологии с «болезнями роста». А вот с газопроводами у нас дело обстоит хорошо еще с советских времен. Мы выпускаем всю номенклатуру труб, сами строим, прокладываем. Я уверен, что российские компании предложили Пакистану хорошую цену, поэтому этот контракт отдали нам», – подытожил Юшков.
Накануне Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг»). Реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России. «Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север-Юг» страны подписали в 2015 году. Стоимость газопровода протяженностью 1,1 тыс. километров (пропускная способность – до 12,4 млрд куб. м в год) составит 2-2,5 млрд долларов. Он свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.
В марте стало известно, что компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекратит участие в проекте. Как сообщал «Коммерсант», ее заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будет учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и «Трубная металлургическая компания» бизнесмена Дмитрия Пумпянского.
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Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
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