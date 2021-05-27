Полиция открыла огонь по колесам на Крымском мосту

Историк объяснил причину лютой ненависти властей Польши к России

«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить. При этом местные политики любят манипулировать историческими фактами», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Так он прокомментировал заявления президента Польши о том, что Россия «имперская, агрессивная и ненормальная страна».

Историк Владимир Корнилов напомнил о том, что не так давно Анджей Дуда заявлял о поляках как о более храбром народе чем русские, поэтому очередное высказывание польского президента является подтверждением той атмосферы истеричной русофобии, которая царит в Польше и Прибалтике.

«Также польские политики любят манипулировать историческими фактами. Нас часто обвиняют в трех разделах Речи Посполитой и потере государственности Польши. Но ведь в разделах Польши участвовала не только Россия. Это событие называется так, потому что территорию Польши поделили между собой несколько великих государств. Но о западных соседях Дуда ничего не говорит», – пояснил эксперт.

«Кроме того, местные политики избегают темы многовековой борьбы Польши с Россией, хотя здесь достаточно вспомнить неоднократные вторжения поляков на наши территории и захват русских городов, не говоря уже о попытках посадить на русский престол самозванца. Это привело к восстанию против польской агрессии в начале XVII века. Также поляки активно участвовали в походе Наполеона на Москву. Но есть и более свежие примеры – тот же поход поляков на Киев в 1920 году в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Они же до сих пор этим гордятся. Дуда даже торжественно праздновал столетие этого похода», – отметил эксперт.

«А сколько человек было расстреляно и убито в польских концлагерях? Туда бросали русских без разбора – и белых, и красных, и тех, кто перешел на службу к Петлюре. Погибли тысячи людей. И за это никто и не ответил», – добавил Корниов.

«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить в том или ином виде. Они этого не скрывают, организовывая разного рода «Люблинские проекты» с участием Украины и Литвы. Поэтому доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства», – объяснил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию «страной-агрессором» и «ненормальной страной». По его словам, «это не то государство, которое нормально себя ведет». Позже Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права».

Телеведущий Владимир Познер, комментируя газете ВЗГЛЯД слова президента Польши, заявил, что «в Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат». По его мнению, подобные грубые высказывания указывают на уровень руководства этих стран.

В свою очередь бывший депутат польского Матеуш Пискорский отметил, что «провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны».

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