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Москва стала второй среди мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией
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Москва стала второй в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией, первое место в составленном Центром экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ списке занял Сингапур.
Центр проанализировал эффективность действий городских властей в период пандемии COVID-19. Комплексный рейтинг охватывает данные с февраля 2020 по май 2021 года и включает выборку из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 млн человек, передает ТАСС.
«На основании данных о состоянии систем здравоохранения, а также стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии и устойчивости городского бюджета Москва заняла второе место после Сингапура. Такая позиция стала возможной за счет проведения сбалансированной политики и достаточно высоких показателей по всем компонентам. Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета», – сказали в пресс-службе ВШЭ.
Как отметили в ВШЭ, важным фактором стало и то, что город за счет накопленных остатков смог сильно увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан. По этому показателю Москва вышла на первое место среди глобальных мегаполисов, увеличив расходы в 2020 году с 279 до 400 млрд рублей, и планируя их наращивать в 2021 году.
Автор исследования, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов уточнил, что наилучшие показатели у азиатских мегаполисов – Сингапура, Шанхая, Сеула, Пекина, которые вошли в топ-5. Национальные экономики АТР в целом понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой. Власти этих городов также смогли организовать эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений. Первое место именно Сингапура связано в том числе и масштабными расходами города-государства на поддержку населения и бизнеса.
В сентябре прошлого года НИУ ВШЭ уже проводило исследование эффективности экономической политики крупных мегаполисов по итогам первый волны коронакризиса. Москва стала третьим из наиболее эффективных городов во время пандемии.
Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Ресторатор оценил идею Собянина ввести в ресторанах зоны для привитых от COVID
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Идея создания специальных зон, где будут размещены гости, привитые от коронавирусной инфекции, хорошая, но сложна в реализации. Поэтому лучше подумать, как подтолкнуть население к вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета и избавиться от ограничений, заявил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук.
Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.
«Если я правильно понял, то Сергей Семенович имел ввиду то, что в тех самых местах, где будут зоны для вакцинированных, там и персонал будет работать без перчаток и масок, если провакцинированы. И гости там будут уже как обычно сидеть. То есть нормы будут отменены все. Идея неплохая, но для того, чтобы ее реализовать, это нужно очень тщательно поработать с помещением», – говорит Васильчук.
Он объясняет, что при введении данного условия, ресторан должен будет позволить выделить для этих целей отдельный зал, скорее всего с отдельным входом и санузлом, что уже является большой накладкой для столичных заведений. Поэтому ресторатор подчеркивает, что условия обязательно нужно прорабатывать и придумать, как сделать их реальными для исполнения. Причем если не для всех, то для большинства московских заведений.
«Проверять таких гостей можно было бы на входе, то есть просить у них COVID-паспорта, справки, подтверждающие вакцинацию. А в случае, если один гость прошел вакцинацию, а другой нет, то тогда их нужно будет сажать в общий зал, они не попадают в эту зону. Но, если честно, я считаю, что нам нужно заставить население побыстрее вакцинироваться, на не придумывать какие-то новые разделения», – полагает собеседник.
Он убежден, что правительству, совместно с бизнесменами и другими организациями, следует еще раз собраться и подумать, как можно простимулировать население, чтобы люди отправились на вакцинацию, поскольку как только будет достигнут коллективный иммунитет и можно будет отменить все ограничения.
На прошлой неделе Собянин сообщил, что процент жителей столицы, которые сделали прививку от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе. Причем в некоторых случаях даже в разы. В связи с этим он призвал москвичей задуматься о прохождении вакцинации.
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Байден поручил разведке США удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID
Разведке США президентом Джо Байденом поручено удвоить усилия по сбору данных о происхождения коронавируса, отчет должен быть предоставлен в течение 90 дней.
Байден рассказал, что попросил разведку США «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу» по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней, сообщает РИА «Новости». Заявление Байдена распространил Белый дом.
Также он добавил, что разведка не дала окончательного вывода, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии в одной из научных лабораторий.
«Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории... На сегодняшний день разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу», – сказал Байден.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
В России началась вакцинация животных от COVID
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В России стартовала вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», – цитирует ее ТАСС.
Она уточнила, что вакцинация проходит в частных и государственных клиниках, которые приобрели вакцину у производителя – Федерального центра охраны здоровья животных.
«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», – рассказала она.
Также Мелано отметила, что вакцинация начата в Москве, Рязани и Брянске. В ближайшее время вакцинация будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге. «Партии уже в пути, ждем прибытия в клиники», – отметила она.
Напомним, в апреле научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных.
Сообщалось, что в клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.
США обвинили Китай в отказе сотрудничать по происхождению коронавируса
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Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Китай не был достаточно прозрачным <…>. Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они [КНР] просто не соответствовали этим стандартам», – приводит слова заместителя пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, будет ли опубликован отчет американской разведки о происхождения коронавируса, Жан-Пьер отметила: «У нас будет чем поделиться по истечении 90 дней». Она уточнила, что новый доклад будет готовиться «в рамках межведомственных усилий». По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, после завершения работы над этим отчетом у американского правительства «будет лучшее представление о том, куда двигаться дальше» в вопросе принятия дальнейших мер.
Отвечая на вопрос о том, исключает ли администрация США возможность преднамеренного распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), заместитель пресс-секретаря Белого дома сказала: «Мы пока ничего не исключаем».
Жан-Пьер подчеркнула, что США договорились с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «добраться до самой сути» проблемы происхождения нового коронавируса.
В среду президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который в последнее время обсуждается в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи.
«Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях», – сказал Бейшеналиев.
Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса. «Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной», – уточнил глава минздрава.
Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.
Иссык-кульский корень или аконит джунгарский – травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют «ядовитый свинец».
Собянин предложил создать в московских ресторанах зоны для привитых от COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться привитые от COVID-19.
Мэр столицы провел встречу с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», – сказал он, обращаясь к предпринимателям, передает РИА «Новости».
Как отметил Собянин, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», – добавил мэр.
В ходе встречи предприниматели предложили снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно: не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер. «Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», – ответил мэр.
Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
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В Словакии одобрили применение «Спутника V»
Правительство Словакии приняло решение о применении в стране с июня российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило сетевое издание Teraz.
«Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины «Спутник V». Правительство республики дало данное поручение в среду главе Минздрава Владимиру Ленгварскому», – передает сообщение РИА «Новости».
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
В Германии выразили веру в эффективность «Спутника V»
Россия имеет большой опыт производства вакцин, потому в Германии верят в эффективность препарата от коронавируса «Спутник V», заявил председатель неправительственной организации Германо-российский форум (ГРФ), бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек.
Платцек напомнил, что Германия сделала выбор в пользу покупки вакцин в рамках единого европейского портфеля и, чтобы использовать зарубежные препараты, должна ждать одобрения регулятора ЕС, передает ТАСС.
Однако весной велись двусторонние контакты по будущим закупкам «Спутника V» и возможному совместному производству в ФРГ на уровне центральных и региональных властей.
«Это, безусловно, также сигнал о том, что к российской вакцине есть большое доверие. Россия имеет огромный опыт разработки и производства вакцин. В ГДР советская вакцина против полиомиелита в 1960-х годах спасла жизни многим детям, о чем многие до сих пор прекрасно помнят», – напомнил социал-демократ.
Он выразил уверенность, что не одинок в заинтересованности в одобрении «вакцины, которая уже одобрена почти в 70 странах» в Европе.
«В конце концов, я надеюсь, что мы извлечем уроки на будущее из пандемии, которая симметрично затрагивает все государства. Это включает в себя усиление сотрудничества, особенно с Россией», – добавил Платцек.
Ранее РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V». До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что немецкие власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
Между тем депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от COVID.
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В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8373 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8373 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2416, Санкт-Петербурге – 839, Московской области – 744.
Всего в стране выявлено 5 026 168 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 642 090 человек, из них 9135 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 406 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 119 600 человек.
Накануне, 25 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7884. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 489.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бельгия приостановила вакцинацию молодежи препаратом от Johnson&Johnson
Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе 40 лет вакциной Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения.
Сообщается, что 41-летняя пациентка, получившая ранее прививку вакциной Johnson&Johnson, скончалась в бельгийской больнице с симптомами тромбоза. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была вакцинирована в рамках бельгийской прививочной кампании.
Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. Медики проведут расследование.
«Из предосторожности Бельгия решила пока не применять временно эту вакцину для людей моложе сорока одного года», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена.
В Бельгии для вакцинации населения против коронавируса используются четыре одобренные в ЕС вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&J.
Ранее в Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J. Минздрав Канады сообщил, что вакцинация от коронавируса пока не будет осуществляться первой партией вакцины Johnson&Johnson из-за опасений относительно ее качества.
Напомним, 7 мая The New York Times сообщила, что около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса.
В Якутии объяснили, для кого вакцинация от коронавируса стала обязательной
Вакцинация против коронавирусной инфекции в Якутии будет обязательной для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, а также для всех остальных юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
На момент публикации новости данный релиз Роспотребнадзора был удален с сайта ведомства, однако у РИА «Новости» сохранилась его копия.
«В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление... Согласно этому постановлению прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ № 825 от 15.07.1999», – говорится в сообщении.
Республиканское ведомство уточняет, что руководитель организации может отстранить таких работников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до тех пор, пока такие прививки не будут получены.
«Для всех прочих юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, прививки против новой коронавирусной инфекции также становятся обязательными, однако, в случае невыполнения их по причине бездействия работодателя и/или работников влекут за собой административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора», – уточняется в сообщении.
В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержденным постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 г) входит 12 пунктов. В них указаны сельскохозяйственные, строительные работы, лесозаготовка, работы с больными инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и другие.
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Позже релиз об обязательной вакцинации от коронавируса был отредактирован, из него трижды пропало слово «обязательная». Однако якутский опыт уже решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта тема стала звучать столь часто.
Главой ГАИ Москвы назначили замначальника ГИБДД Александра Быкова
Руководителем Госавтоинспекции Москвы назначен заместитель начальника ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Начальником управления ГИБДД Москвы указом президента назначен Александр Быков, который занимал должность заместителя начальника ГИБДД России», – цитирует сообщение источника ТАСС.
Александр Быков в 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД Министерства внутренних дел.
8 февраля 2019 года назначен на должность замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
Напомним, 1 января стало известно, что глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности.
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма коронавируса в Бразилии
Информации о повышенной опасности новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Сан-Паулу, нет, заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
«Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженная исследователями университета Сан-Паулу, является вариантом так называемого «бразильского» варианта коронавируса. В настоящее время не получено никаких данных о том, что данный генотип обладает повышенной опасностью», – цитирует РИА «Новости» Сперанскую.
По ее словам, случаев заболевания новым «бразильским» вариантом COVID-19 в России не зафиксировано. Она отметила, что Роспотребнадзор проводит ежедневный мониторинг штаммов коронавируса, циркулирующих на территории России.
Ранее вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора заявил, что в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено.
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.
В Китае раскритиковали заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса
Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса, следует из заявления, размещенного на сайте дипмиссии после слов президента США Джо Байдена, не исключившего подобную версию происхождения возбудителя COVID-19.
«Урок прошлого года все еще жив в нашей памяти. Пока пандемия все еще наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?», – передает РИА «Новости» текст документа.
Как отмечается в сообщении, «не так давно некоторые люди пытались разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса». Неназванное заявление Пекин воспринял как кампанию по клевете и перекладыванию вины, а также как возрождение заговорщицкой теории о «лабораторной утечке».
Посольство подчеркивает, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии». Пекин также добавил, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса.
«Из чувства ответственности перед здоровьем всего человечества мы поддержали совместное изучение всех первых зафиксированных случаев коронавируса и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру. Расследование должно быть полным, открытым и научно обоснованным, должно быть доведено до конца и прояснить ситуацию», – заявил представитель китайского посольства в США.
Сообщение посольства Китая появилось после распространенного Белым домом релиза, согласно которому версия распространения вируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении Белого дома приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу».