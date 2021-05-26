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Российские бомбардировщики совершили полет над Средиземным морем
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Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие накануне на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря, сообщает Минобороны России.
«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
В военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования», – добавили в Минобороны.
На аэродроме увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВС России, в том числе самолеты тяжелого класса.
После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил газете ВЗГЛЯД, что базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дальние бомбардировщики отправлены в Сирию для выполнения особой задачи.
Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair
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«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.
«Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно».
По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт.
Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт.
«То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар.
Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим».
Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов».
При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.
Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.
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Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам неэффективно.
«По России – политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной... Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что к саммиту ЕС в июне будет представлен доклад по отношениям с Россией.
«Мы должны переопределить рамки наших отношений... Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы», – сказал французский лидер.
ЕС ввел санкции в отношении Москвы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, впоследствии экономические санкции против России неоднократно продлевались.
Крым и Севастополь стали частью России после референдума 16 марта 2014 года, тогда более 96% участников голосования высказались за вхождение региона в состав России.
Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. Летом прошлого года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против полуострова в рамках политики непризнания воссоединения региона с Россией.
Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в аэропорту Минска. В ней нет угроз в адрес экипажа.
На сайте департамента опубликован текст на английском языке, который назван «выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж – диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад».
«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», – говорит диспетчер и рекомендует экипажу по причинам безопасности приземлиться в аэропорту Минска.
Пилот уточняет, откуда получена информация о бомбе, на что диспетчер поясняет, что служба безопасности аэропорта получила соответствующее электронное письмо. Он говорит, что оно было отправлено в несколько аэропортов. Пилот уточняет конкретный аэропорт, который получил предупреждение об опасности, диспетчер отвечает, что Минск.
Затем пилот уточняет, кто дал рекомендацию направить самолет в Минск – авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия. «Это наша рекомендация», – говорит диспетчер.
«Наши намерения – перенаправить в аэропорт Минска», – в итоге говорит пилот, передает РИА «Новости».
Таким образом в расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В понедельник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что согласно расшифровке переговоров между белорусскими диспетчерами и пилотами самолета Ryanair, давления на экипаж при принятии решения об экстренной посадке со стороны Минска не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии
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«Базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя перебазирование трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
«Данная отработка перебазирования на передовые аэродромы, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и дальней авиации, подтверждает, что Россия – великая держава и обладает достаточными силами и средствами, чтобы работать в любом регионе мира», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
Собеседник напомнил о том, что «Ту-22М3 уже применялись в Сирии, но тогда они работали с территории России». Кроме того, эксперт не исключил появление на базе Хмеймим ракетоносцев Ту-160, правда – тоже не на постоянной основе.
«То, что авиабаза Хмеймим используется в том числе и самолетами стратегической дальней авиации – это не открытие для военных. К примеру, американцы регулярно перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базы в Великобритании, Японии и на остров Гуам», – отметил Мураховский.
«Базирование нашей авиации на базе Хмеймим действительно имеет важное политическое и военное значение», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «Во-первых, потому что боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 при полной боевой нагрузке составляет около двух тысяч километров. Если провести этим радиусом площадь воздействия, то в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника», – полагает эксперт.
«Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки в Черноморском регионе дальняя авиация в Хмеймиме может стать важным козырем России. Например, при базировании самолетов Ту-22М3 в Крыму для противодействия американской авианосной ударной группе нам потребуется прорывать противовоздушную оборону Турции. А на базе Хмеймим наша дальняя авиация имеет больше свободы для маневра и отражения удара вероятного противника», – отметил собеседник.
При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – говорится в сообщении.
Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.
В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.
Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим.
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Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин»
Слова главы Коми Владимира Уйбы «у вас я – Путин» были вырваны из контекста: он говорил, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле слова Уйбы предосудительными.
Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным.
Политолог назвал возможные итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве
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Главным итогом саммита в Женеве может быть размораживание дипломатического диалога, оживление контактов на уровне военных и бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщение о том, что лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Эксперт не исключил, что после Байдена Владимир Путин проведет встречу и с Владимиром Зеленским.
«Выбор в пользу Швейцарии понятен. Было не очень много стран, где такая встреча могла состояться. Страна должна быть нейтральной и в хороших отношениях с США. Для такой встречи желательно тихое место, вроде Женевы, чтобы избежать возможных шумных демонстраций протеста», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Некоторые эксперты предрекали, что саммит состоится в столице Финляндии, но Кортунов не удивлен тем, что эта кандидатура отпала. «У обеих сторон не было желания встречаться в Хельсинки, поскольку возникли бы определенные ассоциации с предыдущей встречей – Трампа и Путина».
«Никаких судьбоносных документов в Женеве подписано не будет, но если встреча пройдет успешно, а это главное, то будет дан сигнал соответствующим бюрократическим машинам, которые со скрипом завертят своими шестеренками. Начнутся контакты дипломатов, военных, экспертов и, может быть, бизнесменов. Что-то начнет постепенно выстраиваться в разных областях», – ожидает эксперт.
Кортунов надеется, что будет восстановлена нормальная работа дипломатов, «закончится война посольств, в России откроется как минимум еще одно американское консульство, а нам вернут нашу собственность под Нью-Йорком. Все это приведет к размораживанию диалога». Понятно, что в Женеве будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и, в случае успеха, после встречи начнутся конкретные переговоры по разным аспектам. Не исключены и предварительные договоренности по сотрудничеству в кризисных регионах – по Афганистану, Сирии, а также по иранской ядерной проблеме. Но это максималистская интерпретация. Ясно, что по всем вопросам договориться не получится», – уверен политолог.
Наверняка в беседе Путина и Байдена будет затронут вопрос Украины, полагает политолог. «Если возникнет минимальное взаимопонимание, произойдет хоть какое-то сближение российско-американской позиции, то тогда Москве потом проще будет вести переговоры с Киевом. Это можно будет считать успехом», – подытожил Кортунов. Он не исключает, что после переговоров с Байденом Путин проведет и встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя эксперт не видит здесь прямой связи.
О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Лидеры обсудят состояние российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией».
В Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике.
«У меня есть предложение: Латвия задерживает всю сборную Белоруссии по хоккею и обменивает на всех политических заключенных белорусского террористического режима», – написал Бикше в Facebook.
По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Для тех, кто надеется на изменения в Белоруссии, идет четкий посыл: мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить! Это сигнал для тех, кто еще рассматривает или борется за свои права и возможность жить в свободной стране – Белоруссии», – написал Бикше.
Депутат подчеркнул, что можно менять флаги, замораживать финансовые средства сторонникам режима Александра Лукашенко, однако «это не изменит ход событий».
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Кудрин предложил быстрый способ победить бедность
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Добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году, это может произойти в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин заявил, что поддерживает подход по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз, пишут «Известия».
С 2021 года этот подход применяется при назначении пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Из проекта постановления правительства, который подготовил Минтруд, следует, что этот подход будет распространен и на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 лет и беременным женщинам в трудной ситуации.
«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», – сказал председатель Счетной палаты.
Так, правилами предусмотрен достаточно большой объем собственности: в совокупности семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. В случае земельных наделов не учитываются также дальневосточные гектары.
Кудрин отметил, что требования могли бы быть и жестче. «Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», – подчеркнул он.
Ранее Кремль поприветствовал успехи Китая в борьбе с нищетой. До этого в КНР объявили о полной победе над бедностью. Вместе с тем было названо число бедных в России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью.
Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются
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Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС.
Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.
Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности
Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин.
«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президента.
Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море.
Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
Захарова рассказала о ситуации с задержанной спутницей Протасевича
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Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.
По ее словам, белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа «в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». «По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», – отметила Захарова.
Также дипломат подтвердила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями девушки и информировал их о предпринимаемых посольством действиях.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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ФСБ предотвратила теракт в парадной колонне в Норильске 9 мая
ФСБ предотвратила в Норильске (Красноярский край) теракт, запланированный на 9 мая радикальным исламистом: взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
В релизе ФСБ указывается, что «в Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*; организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», передает РИА «Новости».
В телефоне исламиста нашли переписку, «свидетельствующую о планах террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».
В тайнике в подвале одного из домов Норильска у него нашли компоненты бомбы: взрывчатку и поражающие элементы, также найдены электронные инструкции по изготовлению бомбы.
Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 («Склонение к совершению террористического акта») и ч. 3 («Пособничество в совершении террористического акта») ст. 205.1 УК РФ, передает ТАСС.
В данный момент проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал, что в 2020 году в одном из торговых центров Мурманска преступники планировали теракт, его удалось предотвратить.
До этого в Симферополе ФСБ ликвидировала боевика.