Дальние бомбардировщики отправлены в Сирию для выполнения особой задачи

В Сирию впервые отправлена группа одних из наиболее мощных самолетов ВВС России - дальних бомбардировщиков Ту-22М3. «Не просто так они там оказались», комментируют происходящее военные источники. Почему это событие имеет большое значение не только с точки зрения повышения боеготовности российской боевой авиации, но и для наших международных партнеров, особенно на Ближнем Востоке?

Сразу три весьма серьезных ударных машины переместили на сирийскую авиабазу Хмеймим ВКС России. Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 ранее уже выполняли задачи в Сирии, однако тогда они взлетали из Моздока и возвращались туда же. Теперь же эти самолеты впервые будут базироваться на Хмеймиме - по крайней мере, какое-то время.

«Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», - пояснили в Минобороны РФ цель данной операции.

Бомбардировщики Ту-22М3 - одно из наиболее эффективных и грозных средств для ударов с воздуха, доставшихся ВКС России в наследство от СССР. Сегодня несколько десятков этих самолетов (согласно открытым данным) находятся в составе Дальней авиации (ДА) ВКС. Эта машина способна нести не только значительное количество (почти два десятка тонн) бомб, но и дальнобойные ракеты, в том числе с термоядерными боеголовками.

Основным предназначением этих машин в составе Морской ракетоносной авиации (МРА) ВМФ СССР было уничтожение американских авианосных групп. Поэтому в СМИ Ту-22М3 регулярно называют «убийцей авианосцев».

Оставив за скобками справедливость таких бравурных оценок, можно заметить, что бомбардировщиками такого уровня и по сей день обладают только две страны в мире - Россия и США. Ту-22М3 способен выполнить задачу по уничтожению важнейших целей противника в очень короткие сроки и на очень большом расстоянии. Это настоящая «длинная рука» в распоряжении Минобороны РФ - разумеется, при условии полной боеготовности частей, в составе которых находятся эти машины.

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«Боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 составляет около двух тысяч километров. - говорит газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. - С базированием этих машин на Хмеймиме в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами Дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника».

Стоит добавить, что сам факт приземления этих машин в Хмеймиме показывает, насколько серьезно Россия оснастила и модернизировала эту авиабазу. И сделано это было за очень короткий срок, всего лишь за несколько месяцев - по крайней мере, менее года назад сообщалось, что Сирия передала России в аренду дополнительные участки земли как раз для раcширения авиабазы Хмеймим.

Ту-22М3 может эксплуатироваться только на аэродромах с длиной ВВП не менее трех тысяч метров - и даже в России военных аэродромов с такими параметрами не так уж и много. Если Хмеймим способен принимать и обслуживать машины такого класса, это говорит об очень высоком уровне его оснащения.

Это подтверждает и официальное сообщение Минобороны. В ведомстве заявляют, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.

Обычно боевые задачи по наземным целям с Хмеймима выполняют штурмовики Су-25, Су-34 и бомбардировщики Су-24. Это прекрасные машины, однако с точки зрения ракетно-бомбовой нагрузки Ту-22М3 значительно их превосходит. Максимальная боевая нагрузка Су-25, например - более четырех тонн, а у Ту-22М3 - более 18 (!) тонн. Учитывая то, что при вылете с Хмеймима Ту-22М3 не будет нуждаться в полной заправке, машина сможет взять полный боекомплект и при необходимости обрушить на противника до 69 бомб ФАБ-250 за один вылет.

Опять же, с учетом коротких расстояний, и один такой самолет за день может выполнить 3-4 вылета на боевое задание с максимальной загрузкой. Иначе говоря, только одна такая машина способна по боевой эффективности при работе по наземным целям заменить как минимум несколько (может быть, даже целую эскадрилью) Су-25 и Су-34. А три таких машины в состоянии обрушить на противника в условиях Сирии всего лишь за сутки около тысячи авиабомб.

Но особое значение имеет прямое упоминание Минобороны о том, что дальние бомбардировщики будут выполнять свои задачи «над акваторией Средиземного моря». Иначе говоря, в какой-то мере Дальняя авиация потренируется в выполнении задач, которые ранее были возложены на МРА (ликвидированную в 2011-м году).

«Перемещение Ту-22М3 в Сирию можно назвать операцией по изучению потенциального театра военных действий (ТВД), - заявил газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в ВКС РФ. - Самолеты должны будут выполнить серию полетов над Средиземным морем с задачей «вскрытие надводной обстановки». Работа экипажа по кораблям сильно отличается от работы по наземным целям, штурманы смогут наглядно увидеть, как надводные цели выглядят на экранах бортовых РЛС.

Кроме того, что не менее важно, обязательно с помощью бортовых РЛС будут сделаны снимки характерных береговых ориентиров - береговая черта на экранах радаров часто выглядит не так, как на картах. Изучить район потенциальных боевых действий - очень важно. Конечно, за несколько вылетов экипажи Дальней авиации этому досконально не обучить, но некоторое представление о работе над морем они получат».

Источник также считает, что на этих трех Ту-22М3 будет работать несколько сменных экипажей. Это важно для того, чтобы как можно большее количество летчиков и штурманов Дальней авиации получило важную практику полетов над морем в этом районе.

Нет сомнений, что за полетами российских дальних бомбардировщиков будут наблюдать все заинтересованные игроки на Ближнем Востоке - от США до Израиля. Машины такого класса - редкий гость в этом регионе, и крайне опасный для любого потенциального противника. Сам факт их появления - особый знак.

«Не исключено, что эти три Ту-22М3 готовят под некую особую операцию в Сирии, а может быть, и на Ближнем Востоке в целом, - предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД еще один информированный источник в Минобороны. - Само их появление в Хмеймиме, если проводить известную театральную аналогию - как ружье в первом акте пьесы. Не просто так они там оказались. Это очень понятный намек для всех стран региона».

Правда, в этой бочке меда есть, как и положено, ложка дегтя. По открытым данным, в составе Дальней авиации около шести десятков Ту-22М3, однако точное количество боеспособных машин и экипажей неизвестно. Можно с большой долей вероятности предположить, что их значительно меньше списочного количества самолетов данной модели. Озвученные же несколькими годами ранее планы по производству тридцати новых Ту-22М3 остаются пока нереализованными.