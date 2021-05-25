В администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным

Глава Республики Коми Владимир Уйба, который на встрече с местными жителями сказал им «у вас я – Путин», имел в виду свою ответственность за регион, сообщили в пресс-службе республиканской администрации.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, фраза прозвучала во время встречи главы республики с жителями села Мутный Материк 17 мая в ходе его рабочей поездки в Усинск, где прошло оперативное совещание по ликвидации загрязнения, вызванного разливом нефтесодержащей жидкости, передает РИА «Новости».

«Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо – глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи с жителями села Мутный Материк – он избран жителями главой Республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики – а не президент страны. Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона», – сообщили в пресс-службе.

«Владимир Викторович эту ответственность с себя не снимает. Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой», – добавили в администрации региона.

На днях в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин».