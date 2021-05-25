Мэр Нижневартовска решил уйти с поста «из-за проверки»

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов сообщил об уходе с поста из-за проверки по обстоятельствам, которые несовместимы со статусом главы города.

Тихонов написал в Instagram, что он «всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов».

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города», – заявил он.

Мэр подчеркнул, что не считает, будто допустил нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, «принял решение досрочно прекратить полномочия».

По его словам, проверка, суть которой Тихоновым не раскрывается, не позволит сосредоточиться на работе в качестве градоначальника.

«Я попросил губернатора согласовать мое решение, Наталья Владимировна (Комарова) его согласовала (...) В соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года», – добавил Тихонов.

В администрации Нижневартовска уточнили, что временно исполнять обязанности главы города со среды будет заместитель руководителя муниципалитета по экономике и финансам Дмитрий Кощенко, передает РИА «Новости».

Тихонов возглавил город осенью 2016 года, в этом году его полномочия истекают. В администрации Нижневартовска он трудился с 1999 года, до этого около 20 лет отработал в органах внутренних дел.