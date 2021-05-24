Музыкальный критик оценил идею Украины изменить правила «Евровидения»

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев отреагировал на предложение члена профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игоря Кондратюка скорректировать правила оценки выступления российских и украинских артистов на международном музыкальном конкурсе.

«Мы все, конечно, надеемся на то, что музыка может быть вне политики и должна быть вне политики. Но, к великому сожалению, очень сложно сейчас существовать в каком-то безвоздушном пространстве. Так или иначе вся эта новостная повестка на музыку очень давит – и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку в том числе. Подобные ситуации возникали и будут возникать, потому что обстановка в последнее время довольная напряженная в международных отношениях, от этого никуда не деться», – отметил в беседе с RT Легостаев.

По его словам, к настоящему времени прецедентов, связанных с лишением какой-либо страны права оценивать конкурентов в рамках Евровидения, пока не возникало. Он отметил, что страна, участвующая в конкурсе, должна принимать единые для всех правила игры.

Легостаев подчеркнул, что в вопросах выставления оценок участникам Евровидения все бразды правления было бы разумно отдать оргкомитету конкурса.

«Это они должны разобраться, как рулить этим прекрасным конкурсом... и понять, что будет идеально для того, чтобы люди смотрели этот конкурс, участвовали в нем, получали от него удовольствие и по возможности пытались абстрагироваться от «горячих новостей», когда они слушают музыку и смотрят музыкальные фестивали», – уточнил эксперт.

Ранее член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила международного музыкального конкурса.

«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!», – отметил Кондратюк.

Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков.

Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.