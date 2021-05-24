Роскачество рассказало об опасных кремах от солнца

Роскачество не рекомендует приобретать крем от солнца с эфирными маслами цитрусовых, поскольку они повышают чувствительность к солнцу, говорится в сообщении организации.

«Лучше не покупать кремы с эфирными маслами цитрусовых, так как они повышают чувствительность к солнцу», – передает ТАСС сообщение организации.

Роскачество рекомендуется жителям северных городов, которые не проводят на солнце много времени, средства с химическими фильтрами. Они более легкие, поэтому крем будет естественно выглядеть на лице и не доставлять дискомфорта. «Если вы житель южных регионов, обратите внимание на крем со смешанными фильтрами (химические и физические) – это даст более надежную защиту», – советуют эксперты.

Людям, которые едут в жаркие страны или имеют от природы светлую, склонную к ожогам кожу, выбирать крем только на физических фильтрах (с оксидом цинка – он дает полную защиту от лучей типа А и В, в то время как диоксид титана фильтрует лучи А лишь отчасти). «Если не удается найти средство, состоящее исключительно из безопасных фильтров, берите кремы, где спорные фильтры перечислены ближе к концу состава (компоненты перечисляются в порядке убывания)», – советуют в Роскачестве.

Эксперты также говорят, что лучше выбирать водостойкий крем или тот, в составе которого есть воск (обозначается в составе как beeswax/cera alba, wax, microcrystalline wax). В противном случае на жаре можно вспотеть и, вытирая лицо, стереть защиту от солнца. Наносить крем рекомендуется за 15 минут до выхода на улицу. При длительном пребывании на солнце необходимо обновлять его каждые два часа, независимо от состава.

Ранее в Роскачестве дали советы при выборе крема для загара.