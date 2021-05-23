В США при стрельбе в баре погибли три человека

В американском штате Огайо в городе Янгстаун произошла стрельба в баре, в результате которой три человека погибли, еще пятеро получили ранения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента полиции города.

По его словам, полицейские были вызваны на место инцидента после получения сообщений о стрельбе в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент идет расследование произошедшего.

Стоит отметить, что случаи стрельбы в общественных местах в США не редкость. Так, 16 мая в результате стрельбы в районе Бронкс на севере американского города Нью-Йорк получили ранения по меньшей мере пять человек. 10 мая в США произошло два случая стрельбы, в результате семь человек погибли, еще семеро пострадали. Днем ранее случаи стрельбы произошли в американских штатах Нью-Йорк, Флорида и Мэриленд. 2 мая не менее семи человек получили ранения в результате стрельбы в казино рядом с городом Грин-Бей (Висконсин, США).

Напомним, глава Белого дома Джо Байден назвал ситуацию с контролем над оружием в США «национальным позором».