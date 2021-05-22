Мишустин назвал информацию новой нефтью XXI века Мишустин назвал Путина своим наставником 22 мая 2021, 15:02 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что к президенту Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за советом и поддержкой. Мишустин рассказал на марафоне «Новое знание», что главный наставник для него – это Владимир Путин, с которым «можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», передает РИА «Новости». Он добавил, что очень серьезно относится к теме наставничества и считает его важной частью работы любого руководителя. По словам премьера, на каждом этапе жизни наставники у него были: например, школьные учителя, которые привили ему любовь к предметам – в частности, учительница математики и литературы. По мнению Мишустина, самое важное – когда между наставником и его учеником возникает доверие, чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки. «Конечно, в более зрелом возрасте возникает необходимость в этом реже, но знание того, что рядом есть человек, наставник, и что к нему всегда можно обратиться – дорого стоит», – добавил он.

Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем 20 мая 2021, 15:30

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС. По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин. Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире. «У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше». Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами. Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести» 20 мая 2021, 20:18

Фото: Олег Богданов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары. Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж. Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку после критики Путина 20 мая 2021, 10:35

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания у президента Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает пресс-служба правительства. Мишустин сообщил, что поручил Чернышенко «разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края» после того, как на проблему обратил внимание лично Владимир Путин, говорится на сайте правительства. «Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России», – добавил премьер. Чернышенко должен будет провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки. В мероприятии примут участие руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Кроме того, по поручению Мишустина в рамках данной поездки состоится совещание Чернышенко с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года. Напомним, накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров. «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру. Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин. После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова. Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины 20 мая 2021, 15:08 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2». «Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости». Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. Зеленский остерегся давать характеристику Путину 20 мая 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку не простит себе, если «неосторожными словами» будет увеличивать возможность эскалации. «У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости». В то же время он заявил, что по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) ему необходимо вести прямо диалог с российским лидером. «Почему не остановился нормандский формат? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации», – сказал Зеленский, передает ТАСС. Он также выступил за привлечение США к переговорам о Донбассе, при этом указав, что формат дискуссии пока не определен. «Кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации (по вопросу Донбасса), я вижу формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате – пока не готов говорить», – заявил он. Ранее Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека 22 мая 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи, главное – проявить свой дар и найти свой путь в жизни, сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание» с видеоприветствием, что «для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», – добавил глава государства. Владимир Путин напомнил, что общество «Знание» было учреждено сразу после Великой Отечественной войны, в 1947 году: «Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство, и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди. Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос». «Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества «Знание» люди в самых отдаленных уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства», – добавил он. Путин выразил уверенность, в том что «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом президент подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». «В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример - лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», – добавил Путин. В заключение президент пожелал удачи всем участникам марафона. Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания. В заключительный день марафона в Москве гостей ждет выступление председателя правительства России Михаила Мишустина, президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, помощника президента России, заместителя председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максима Орешкина. О будущем высшего образования со студентами и школьниками поговорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, о науке и технологияхв бизнесе расскажет управляющий директор группы компаний «Яндекс». Из студии «Новое знание» в формате открытого диалога со зрителями будет общаться пианист, народный артист России Денис Мацуев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров даст мастер-класс «Мои уроки спорта». Каждый город представляет свое направление просветительской деятельности. Так, Нижний Новгород раскроет зрителям тему индустрии и промышленности: гостям расскажут о прорывных технологиях в области атомной индустрии, новых областях научных знаний в сфере освоения космоса, промышленном дизайне, Big Data и актуальных темах развития экосистем. В Санкт-Петербурге, который представит тему истории и культуры, соберутся для участия в дискуссиях, публичных интервью и лекциях деятели искусства, литературы, моды и театра. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Дария Да Консейсао, основательницы модного бренда USHATAVA Алиса Ушакова и Нино Шаматава, филолог Леонид Клейн и другие спикеры обсудят роль культуры в повседневной жизни, способы восприятия искусства, порассуждают о том, зачем читать книги, если есть Интернет, и как относиться к современной моде. Новосибирск отвечает за направление науки и технологий. Здесь будут говорить о медицине и борьбе с новыми инфекциями, о новых вызовах для фундаментальной науки, дискутировать о том, нужны ли этические границы для исследователей, и обсуждать, сколько лет можно прожить, если заботиться о своем здоровье. Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев, генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. Ломоносова Александр Веракса и другие приглашенные спикеры будут рады не только представить доклады, но и пообщаться со зрителями. В Сочи тема марафона будет посвящена спорту, причем не только рекордам и достижениям, но и спорту как бизнесу, и воспитанию характера будущих спортсменов, и вопросам дальнейшей карьеры спортсменов после завершения соревновательного этапа жизни. Здесь соберутся звезды самых разных видов спорта и представители бизнеса, связанного со спортом и поддержанием здорового образа жизни, а также спортивные комментаторы и блогеры: чемпионка мира по К-1 Юлия Березикова, вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев, генеральный директор «Русской Фитнес Группы», сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, фитнес-блогер, основательница марафона #Могубезсахара Урсула Ким, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, многократная чемпионка России и Европы по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 1.6 Елена MEG Урусова. Федеральный этап трансляции за два дня марафона уже посмотрело более 12 млн человек. Всего за три дня марафона перед зрителями выступят более 150 спикеров, которые будут читать лекции, участвовать в дискуссиях, проводить мастер-классы и отвечать на вопросы. Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты 21 мая 2021, 13:54

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции. «Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», – передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. Ранее в Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты. Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения 19 мая 2021, 15:53 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин заявлял, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса. В феврале 2021 правительство также поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности. Мишустин объяснил смену отношения к «Спутнику V» у скептиков 22 мая 2021, 12:53

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о его создании, благодаря этому многие поменяли свое мнение о вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание». В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину, передает РИА «Новости». «Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи», – сказал премьер. Он рассказал, что Логунов вместе со своими коллегами «разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину». Ученый «открыто рассказывал о том, как шло создание препарата», и «благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине». Мишустин добавил, что лично знает людей, «которые раньше скептически относились к этой разработке». Он также рассказал о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус: «Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом». «Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» – одна из самых востребованных вакцин в мире», - добавил Мишустин, напомнив, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв. В этой ситуации важно было «грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса». «Умение убеждать и представлять свои идеи – очень важные качества», – подчеркнул он, указав также, что этому обязательно нужно учиться, «особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое». «Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин – это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», – также заявил Мишустин. По его словам, в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу. «И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса», – добавил он. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китайцев восхитили слова Путина о готовности «выбить зубы» 22 мая 2021, 13:53

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости». «Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь. «Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор. «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели. Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он. Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами. Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий. Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям 19 мая 2021, 18:32

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Родители с 1 сентября смогут получать больничные в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до семи лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России. «Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября», – цитирует сообщение ТАСС. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц. В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад» 21 мая 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе. По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму. Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным 20 мая 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России (об организации такой встречи)», – сказал он на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность главы государства, передает ТАСС. В то же время Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России. «У меня была встреча с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, был видеоформат с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать (Украину) сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по отношению к России», – отметил он. Зеленский считает, что это связано с экономической ситуацией, а также с «давлением внутри их стран». Он пояснил, что имеет в виду «экономическое давление из-за санкционной политики по «Северному потоку – 2». Несмотря на такую позицию, Зеленский заверил, что Украина будет «идти дальше в нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). Также Зеленский заявил, что продолжит работать в «нормандском формате» над урегулированием в Донбассе и надеется на увеличение поддержки Киева со стороны президента Франции и канцлера ФРГ. «Дальше несколько направлений. Мы понимаем, что мы будем идти дальше в «нормандском формате». У меня была встреча с президентом Макроном, присоединялась канцлер Германии Ангела Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мою мысль, я открыт с ними. Они знают, что я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношениях с Россией. Это связано и с экономической ситуацией, и с давлением внутри их стран бизнеса по санкциям. У Германии также есть санкционное давление из-за «Северного потока – 2», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы. В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин издал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта 20 мая 2021, 22:18 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также разработать план мероприятий к празднику. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и утвердить его состав», — говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации. Также правительству совместно с РАН поручено разработать план основных мероприятий по проведению празднования, а органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке к празднику. Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором и почти никогда не покидал город. Написал ставший важнейшим, и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «Критика чистого разума». Идейный вдохновитель философской школы неокантианства. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге. Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан СНГ из сектора Газа 20 мая 2021, 14:41

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые выразят такое желание в связи с резким ухудшением ситуации в регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», – говорится в распоряжении. Путин поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву. Ранее Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД