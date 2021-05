В ВВС Белоруссии рассказали, как пилоты упавшего Як-130 решили увести его от города ЦИК Белоруссии: ОБСЕ вмешивается в дела государств под предлогом наблюдения за выборами 21 мая 2021, 17:02 Текст: Наталья Ануфриева

Беспристрастное международное наблюдение ОБСЕ за выборами – формальное прикрытие для вмешательства в дела стран, где у власти находятся неугодные политики, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. Ермошина заявила в ходе международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства», которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском, что можно сделать вывод: «беспристрастное международное наблюдение за выборами со стороны ОБСЕ является формальным прикрытием для вмешательства в дела государств, у власти в которых находятся неугодные политики», передает РИА «Новости». Она обратила внимание на то, что впервые с 2001 года наблюдатели от ОБСЕ не присутствовали в Белоруссии в период подготовки и проведения выборов президента, причина – отказ ОБСЕ направить миссию в связи с якобы несвоевременным направлением приглашения. Вместе с тем, по словам главы ЦИК республики, дипломаты от государств, входящих в данную организацию и работающие в Минске, осуществляли международное наблюдение за электоральной кампанией, «при этом иногда превышая предоставленные им полномочия». Так, впервые за историю международного наблюдения с участка для голосования в Белоруссии был удален международный наблюдатель одного из западных государств, препятствовавший работе комиссии, рассказала Ермошина. Кроме того, несколько дипломатов, представляющих страны так называемого коллективного Запада, были высланы из республики за вовлеченность в протестные акции. «Но наиболее знаковым фактом является тот, что специальным представителем по выборам Светланы Тихановской является Александр Шлык, до этого работавший начальником отдела выборов БДИПЧ ОБСЕ. Вот и вся «заинтересованность» и «объективность» данной организации», – добавила руководитель белорусского Центризбиркома. Ранее в российском Совете федерации задумались над разработкой мер против вмешательства в выборы после того, как руководство Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED; организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД) в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом заявило, что продолжает активно работать в России и имеет отношение к протестам 2020 года в Белоруссии. Напомним, в Белоруссии прошли массовые протестные акции в 2020 году после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте 2021 года КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в республике возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.

Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву 20 мая 2021, 20:24

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки. Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева, разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – пояснила Захарова на своей странице в Facebook. «Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат. Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма. День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая. Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети. Россия направила Украине ноту протеста 21 мая 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости». Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы. «Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова. В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста. Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым 20 мая 2021, 18:00

Фото: flickr.com/sf_press

Текст: Елена Лексина

«Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике. «На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков. Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он. «В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков. Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков. Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины 20 мая 2021, 17:50

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. «Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», – цитирует текст документа РИА «Новости». Уточняется, что, согласно проекту, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Законопроект внесен в Верховную раду. Зеленский надеется, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки. Ранее Зеленский заявил, что Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом. Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев 20 мая 2021, 22:05

Фото: Телекомпания АТВ/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

В возрасте 64 лет умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана. «20 мая 2021 года ушел из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации. (…) Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района, в 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. С 1985 года будущий летчик проходил службу в Центре подготовки летчиков-испытателей. После он был направлен заместителем военного представительства Министерства обороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод, где проработал более 30 лет. За это время он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения. «За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов», – говорится в сообщении. Толбоеву было присвоено почетное звание заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации и народного героя Дагестана. За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. «За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей Родины», – добавили в пресс-службе главы Дагестана. В конце 2020 года на 53-м году жизни ушел из жизни Герой России летчик Сергей Палагин. Откол крупнейшего в мире айсберга от Антарктиды попал на видео 20 мая 2021, 18:29

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

В Сети появились кадры того, как от Антарктиды откалывается крупнейший в мире айсберг А-76, который по площади больше острова Мальорки. По информации европейских метеорологов, это крупнейший в истории отколовшийся айсберг. При этом итальянский профессор Фреццотти утверждает, что бывали и больше, передает РИА «Новости». В среду британские ученые со ссылкой на данные спутника Sentinel-1 сообщили, что самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды. Напомним, в феврале от Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург. Болгары высмеяли отказ США от санкций по «Северному потоку – 2» 21 мая 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

Читатели болгарского издания «Дневник» с иронией прокомментировали статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток – 2». Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания, передает РИА «Новости». «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» – написал Тошо Кочев. «Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден) оказался русской «шестеркой», – выразил мнение Капанар. «Шерхан поджал хвост», – поддержал предыдущего комментатора Domino. «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», – считает mso011053684. «Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским», – резюмировал tacheaux. Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2». В «Справедливой России» предложили запретить покупать конструктор LEGO 21 мая 2021, 11:56

Фото: @LEGO_Group/Twitter

Текст: Алина Назарова

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин предложил на государственном уровне запретить закупку LEGO после выпуска компанией набора с ЛГБТ-персонажами. «А давайте на государственном уровне запретим закупку LEGO? И в другой раз все они подумают – а надо ли такое делать. Мы ж не помойка. Мы ж суверенная страна? Да ведь?» – написал Прилепин в Telegram. В четверг стало известно, что компания LEGO создала набор с ЛГБТ-персонажами. Серия получила название Everyone is awesome («Каждый потрясающий») и появится на прилавках 1 июня. Цена набора составит 35 долларов (около 2600 рублей), сообщает телеканал «360». В наборе 11 разноцветных бесполых фигурок. Как сообщается на сайте компании, новинку пролоббировали сотрудники нетрадиционной ориентации. Отмечается, что дизайнеры осознанно не наделяли фигурки конкретным полом, кроме одной – фиолетовой. Благодаря необычной прическе-парику, можно догадаться, что это дрэг-квин (мужчина, переодевающийся в женскую одежду, или женщина – в мужскую). В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой 21 мая 2021, 09:50

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Текст: Алина Назарова

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной». По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». В комментарии изданию Obozrevatel Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны. Как уточнил дизайнер Артем Климчук, он создал эту вышиванку на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного ее «осовременил». «Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. ... Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», – объяснил Климчук изданию Vogue. Накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором. Постпред Крыма: Полуостров может стать морскими воротами Таджикистана 20 мая 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Крым может стать морскими вратами Таджикистана и ряда других стран СНГ, заявил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Многие страны-партнеры не имеют собственных выходов к морю. И мы зовем наших друзей из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана пользоваться нашими портами, поскольку Крым – это не только морские ворота России, но и всех стран СНГ», – цитирует Мурадова «Спутник Таджикистан» в своем Telegram-канале. Газета ВЗГЛЯД писала, как Крым экономика Крыма смогла преодолеть различные санкции, после чего полуостров стал одним из наиболее популярных регионов для отдыха. Звезд российских сериалов внесли в «черный список» на Украине 20 мая 2021, 18:00

Фото: Владимир Трефилов/Екатерина

Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности, трех российских актеров – Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова, сообщила пресс-служба ведомства. «В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», – передает сообщение украинского министерства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся. Игорь Петренко известен зрителям по ролям картинах «Водитель для Веры», «Тарас Бульба», «Отрыв», «Рубеж», «Мы из будущего – 2», «Союз спасения» и др. Мария Миронова – народная артистка России, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». В фильмографии 47-летней актрисы такие картины как «Ночной дозор», «Следователь Тихонов», «Родина», «Землетрясение», «Миллиард» и множество других. Игорь Копылов снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург 4: Арестант», «Морские дьяволы» и др. Кроме того, он является режиссером картин «Крылья империи», «Ржев», «Ленинград 46» и ряда других. Список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», был сформирован Минкультом Украины в 2015 году. В него уже внесены Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. В мае в него был включен российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн. Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17 21 мая 2021, 12:43

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил председательствующий судья Фредерик Стейхейс. «Три эксперта – из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии (Бельгия) и концерна «Алмаз-Антей» – ранее были опрошены [судебным следователем] по отдельности. Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду», – цитирует ТАСС Стейхейса. Судебные слушания в рамках предварительного судопроизводства возобновились 21 мая в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. Ранее Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, расследование дела продолжается. В апреле суд в Нидерландах опросил представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской 21 мая 2021, 08:21

Фото: Jon Bower/Loop Images/UIG/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американский законопроект о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова, в республике так же могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Нам их (американцев) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он добавил, что делать этого, конечно, никто не станет, поскольку Россия «ответственно и уважительно относится к внутренней политике других государств». По мнению Фикса, Белый дом мог бы поучиться у Кремля. «США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», – подчеркнул он. Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. Минфин США предложил установить мировой налог в 15% на прибыль корпораций 21 мая 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Глобальная минимальная налоговая ставка на прибыль корпораций должна быть не менее 15%, заявил минфин США. По мнению ведомства, это самая низкая возможная ставка. Минфин призвал продолжать дискуссии, чтобы поднять ее. Как указывают в министерстве, сейчас мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне. При этом происходит снижение корпоративных налогов. В результате оказываются подорваны возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций, передает ТАСС. Глава ведомства Джанет Йеллен считает, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. По ее мнению, сейчас США находятся в «невыгодном положении», так как производство и инвестиции переносят из США за рубеж, чтобы избежать высокого налогообложения. Напомним, предыдущий глава американского государства Дональд Трамп активно боролся с переносом производства из США в другие страны, добивался возращения компаний обратно в США. Вашингтон при нем активно вводил пошлины на импорт. Трамп также был сторонником снижения налога на прибыль компаний с 35% до 15%. Маск сказал, о чем спросил бы Гагарина 21 мая 2021, 12:05

Фото: Lucy Nicholson/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», заявил, что считает первого космонавта Юрия Гагарина очень храбрым человеком. «Я об этом не думал... Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться», – передает РИА «Новости» ответ Маска на вопрос, что бы сказал Гагарину, если бы встретился с ним. «Даже не знаю. Я бы просто его спросил: «Почему?» – добавил изобретатель.



В 2021 году отмечается 60-летие полета первого человека в космос: советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» совершил орбитальный полет длительностью 108 минут. Маск заявил также, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева. «У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь Циолковского, а другой – в честь Королева», – сказал он. Циолковского Маск назвал удивительным человеком, «подлинно одним из величайших гениев».