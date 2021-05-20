Путин издал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта

Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также разработать план мероприятий к празднику.

«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и утвердить его состав», — говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации.

Также правительству совместно с РАН поручено разработать план основных мероприятий по проведению празднования, а органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке к празднику.

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором и почти никогда не покидал город. Написал ставший важнейшим, и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «Критика чистого разума». Идейный вдохновитель философской школы неокантианства.

Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге.