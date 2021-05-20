В Гидрометцентре объяснили происхождение сильной песчаной бури в Астрахани

Весеннему времени года свойственна частота пыльных бурь на юге России, но такая сильная интенсивность стихии, как наблюдалась во вторник в Астрахани – редкое явление, рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Вечером 19 мая пыльная буря, пришедшая из Калмыкии, накрыла Астрахань. Она повалила несколько деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов, а также повредила некоторые железные конструкции. При ударе стихии пострадали два человека. Следом буря накрыла северные районы Дагестана.

«Вообще, пыльные бури есть у нас в списке опасных явлений как раз в южных районах, причем как в европейской, так и в азиатской части. Если говорить о Европейской России, то это восточные ветры, преимущественно в юго-восточном направлении. Да и весна – это то время года, в которое повторяемость этих бурь максимальна», – говорит Макарова.

Начинаются они в апреле, но иногда могут и в марте, на северо-западе Казахстана, когда сходит снежный покров, но почва еще незадернованная (не заросшая травой), продолжает эксперт. При ветрах восточной четверти в воздух поднимается мелкодисперсный слой почвы и переносится в районы Нижней Волги, Калмыкии, Ставропольского края, севера Дагестана и Ростовской области. Тем не менее такая сильная интенсивность стихии – редкое явление, которое объясняется холодным фронтом, который прошел через прогретый жарой регион.

«Плюс, в эти бури могут вноситься воздушные массы, в которых уже повышенная концентрация песка и пыли из-за полупустынных, пустынных зон Казахстана, Туркменистана. В азиатской части поставщиками таких бурь являются китайские пустыни, но там уже происходят немного другие процессы, направление ветра может быть другим», – рассказывает метеоролог.

Она отмечает, что пыль может подниматься и в более высоких широтах, но лишь там, где есть незадернованные участки. Как правило, кратковременную бурю можно заметить и в Центральной части России перед грозой, поскольку идет перемешивание воздуха от земли.

«А вообще, это явление характерно для тропической и субтропической зон, где расположен пояс пустынь. Но мы находимся на севере этой зоны, поэтому периодически пыль выносится к нам. Кроме того, несколько лет назад подобные бури отмечались на юге России и в октябре. А зимой встречались окрашенные песком участки нижних склонов в Альпах, в Красной Поляне, на юго-западе Сибири», – вспоминает Макарова.

Тем не менее она не считает, что данное явление может быть как-то связано с изменениями климата, потому что на данных территориях это отмечалось всегда. Специалист не исключает, что со временем может измениться степень повторяемости стихий, но не считает, что они могут перейти на другие части России.

В конце марта песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала «рыжий» дождь в Приморье. От такого явления автомобили и другие поверхности покрылись пятнами, а также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах.

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