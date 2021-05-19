Медведев сравнил современные отношения с Западом с временами холодной войны

В некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

Медведев заявил, что «по уровню международной напряженности, взаимного напряжения и гонки вооружений [отношения Запада и России] сегодня вернулись к самым мрачным временам холодной войны», передает ТАСС.

«Может быть даже в чем-то, скажем прямо, эти времена и превзошли - по уровню напряженности по отдельным направлениям», – добавил он.

Так, например, «в экономической и политической сфере искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений».

Он также отметил, что «очевидно, что доверие нельзя заработать ложью, манипуляциями, запугиванием, особенно в международных отношениях».

«Угрозы обычно ведут за собой ответную реакцию, закручивают спираль напряженности в этом случае, повышают риск принятия безответственных решений, основанных просто на страхе», – пояснил замглавы Совбеза.

Вместе с тем Медведев выразил надежду, что у Запада «хватит воли и разума начать уважать основные принципы международного права, прекратить порочную практику односторонних ограничений, всякого рода воинственных заклинаний и сесть за стол переговоров для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством».

К таким задачам относится установление адекватного регулирования по противодействию эпидемии и ее последствиям, в том числе на наднациональном уровне.

«Потребность возникла и в универсальных международных конвенциях в сфере взаимного признания и удостоверения электронных подписей сторон гражданско-правовых сделок», –добавил он.

Также Медведев отметил необходимость уделять внимание официальному подтверждению корпоративных и других документов, полученных в цифровой форме: «Эти усилия должны быть связаны с выработкой общих подходов к обеспечению глобальной кибербезопасности и защите персональных данных, особенно касающихся личной жизни людей и состояния их здоровья».

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.

Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны.

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