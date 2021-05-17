Банки решили запустить сервис по снятию денег с чужой карты через QR

Банки «Открытие», УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) и СКБ-банк запустят в 2022 году сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами через сгенерированный в мобильном приложении QR-код, сообщили СМИ.

Тестировать функционал планирует и ВТБ, пишут «Известия». Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур отметил, что сервис значительно расширит функционал банкоматов. Более того, ими смогут воспользоваться не только те, кто не взял с собой банковские карты, но и те, кто не является клиентом банка.

Система снятия и внесения средств с помощью QR-кода упростит доступ к наличным, подчеркнули в пресс-службе банка «Открытие».

В СКБ-банке систему планируют внедрить в 30% банкоматов сети, сообщил директор департамента технологического развития кредитной организации Александр Ельцев.

Тем не менее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о рисках мошенничества. Прежде всего мошенники могут перехватить QR-код на снятие наличных при его пересылке. Во-вторых, злоумышленник может находиться в банке, иметь доступ к системе, сгенерировать код и передать его третьему лицу. Третий риск – подбор QR-кода. По мнению эксперта, снизить риски можно, уменьшив «жизнь» ключа, например, до пары часов, и установив максимальную сумму снятия.

Ранее Банк России обязал банки в следующем году подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП).