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В США назвали отличие между Путиным и Байденом
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Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена «не провоцировать» российского лидера Владимира Путина, отметив, что он очень осведомлен и активен.
Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, передает РИА «Новости».
В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран.
«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», – ответил irishfreedom888.
Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.
«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» – написал с иронией freethinker438.
«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире», – отметил af_1976.
Ранее Байден заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, заявила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Пашинян попросил военной помощи у Путина
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».
И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.
и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Американские генералы усомнились в адекватности Байдена
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Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – передает РИА «Новости» текст открытого письма, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
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Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на премию мира в 2021 году, всего в список на данный момент внесены 286 человек, заявил академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.
«Получил, ответили, что «Ваш кандидат включен в список» и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек», – передает его слова РИА «Новости».
Комков добавил, что Путин в 2014 году также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира, тогда было номинировано 278 человек.
Заявка на выдвижение российского лидера на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября. Комков заявил, что после выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира последовала «бешеная реакция» со стороны США, которые в ответ предложили номинантом на тот момент главу Белого дома Дональда Трампа.
В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».
Байден: США не считают Россию ответственной за атаку на Colonial Pipeline
Американское руководство не считает Россию ответственной за атаками на трубопроводную компанию Colonial, заявил президент США Джозеф Байден.
«Мы не считаем, я подчеркиваю, мы не считаем, что правительство России было причастно к этой атаке. Но у нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России», – сказал американский лидер, передает ТАСС.
Байден добавил, что Вашингтон поддерживает контакт с Москвой по поводу взлома Colonial Pipeline. «В чем я уверен, так в том, что верно прочел доклад ФБР. В нем говорится, что они, он (президент России – прим. ВЗГЛЯД) не был замешан», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Напомним, крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline, успешно перезапустивший после кибератаки стратегический трубопровод, выплатил хакерам 5 млн долларов в криптовалюте.
Ранее Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Песков назвал ерундой сообщения о строительстве «дворца в Геленджике»
В Кремле считают ерундой новые сообщения про строительство «дворца в Геленджике», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что президент Владимир Путин не имеет никакого отношения к этому объекту.
«Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было – это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. Не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать материал Би-би-си о «дворце в Геленджике». В статье, в частности, утверждается, что у Би-би-си есть документы, якобы свидетельствующие, что в строительстве «дворца» ключевую роль играло государство, а не частные лица.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией* (включен в России в реестр НКО-иноагентов) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Путин назвал нападение на школу в Казани варварским преступлением
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Президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством, назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
«Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что трагедия потрясла всю Россию, и указал, что все эти дни находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент также добавил, что все, кто столкнулся с бедой в Казани, получат всю необходимую поддержку. «Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь», – заявил президент.
Он отметил, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения. «Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства», – сказал глава государства.
Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.
Кроме того, Путин заявил о необходимости поддержать пострадавших при стрельбе в школе. «Наш долг – поддержать тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим», – сказал он.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Путин поручил наградить сотрудников школы в Казани
Президент Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, на которую было совершено нападение.
«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться. «Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг», – заключил он.
Глава государства подчеркнул, что все сотрудники гимназии действовали героически и в высшей степени профессионально, закрывая собой детей, передает РИА «Новости».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, если бы не мужество и быстрая реакция учителей, жертв трагедии в казанской гимназии № 175 могло быть намного больше.
Ранее Путин назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
В офисе Зеленского призвали как можно скорее провести встречу с Путиным
На потенциальной встрече между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», – сказал Ермак «РБК-Украина».
По его словам, анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», является базовой задачей встречи.
Также он добавил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. «Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций», – сказал глава офиса Зеленского.
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин обсудил с Совбезом разработку за рубежом цифровых валют
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение интересов России и безопасности финансовой системы стран на фоне разработки за границей национальных цифровых валют.
«Предлагаю начать с нашей сегодняшней повестки дня. Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьезные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В апреле в ЦБ объявили о планах протестировать прототип цифрового рубля, появление которого ЦБ анонсировал 13 октября 2020 года. Также в ЦБ объясняли отличие цифрового рубля от криптовалюты и называли срок пилотного запуска новой формы денег. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «цифра» может изменить рубль.
Байден подписал указ о кибербезопасности США
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Глава американского государства Джо Байден подписал указ о защите сетей федерального правительства США от кибератак, сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности при Белом доме.
Указ должен «повысить кибербезопасность» США. В Белом доме назвали атаки на SolarWinds и Colonial Pipeline «отрезвляющим напоминанием» об угрозе «злонамеренной киберактивности как со стороны государственных действующих лиц, так и со стороны киберпреступников». Отмечается, что у этих нападений есть «общие черты» – в частности, «недостаточность защиты в сфере кибербезопасности», передает ТАСС.
Новый указ убирает препятствия для обмена информацией между правительством и частным сектором, вводит более строгие стандарты кибербезопасности, улучшает цепи поставок программного обеспечения. Создается совет по анализу вопросов, связанных с кибербезопасностью – Cybersecurity Safety Review Board. Сопредседателями в нем будут представители частного сектора и властей. Указывается, что частные компании тоже должны предпринимать меры по кибербезопасности.
Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.
В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена
Договоренности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
12 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Перед этим Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных заведений
Президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.
«Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее Путин, открывая совещание с правительством, назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии.
Путин призвал к жестким решениям в сфере контроля за оборотом оружия
Решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с членами правительства в четверг, что «для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом», причем «решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими», передает РИА «Новости».
«Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок», – добавил он.
Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, «порой даже не приходя на осмотр (...) должны быть полностью исключены», подчеркнул глава государства.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани.
В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца. Мужчине грозит пожизненный срок.
При этом, по данным следствия, ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
В Кремле объяснили онлайн-режим встречи Путина и Гутерриша
Решение о встрече президента Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-режиме связано с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в Москве с визитом находится Гутерриш, и сегодня в режиме видеоконференции президент пообщается с ним, передает ТАСС.
«Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, это (выбор онлайн-режима) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», – сказал представитель Кремля.
Также Песков добавил, что это связано с продолжающимся режимом пандемии. «В данном случае режим предосторожности никуда не делся, и рекомендациям эпидемиологов нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», – уточнил он.
По его словам, любой человек, если он в силу своего рода деятельности активно передвигается по миру и проводит много встреч, должен использовать дополнительные меры предосторожности. «Президент в последнее время проводит достаточно много очных встреч, каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологами», – добавил он.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.
Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».