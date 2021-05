Взломавшие Colonial Pipeline хакеры потеряли доступ к своим серверам В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой 14 мая 2021, 21:07 Текст: Дарья Григоренко

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Первые сообщения о неполадках появились после 19.40 мск. Большая часть сообщивших о сбоях Facebook пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% сообщают о полном отключении соцсети, 21% – о сбоях в новостной ленте. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей США, передает РИА «Новости».

С неполадками в работе Instagram столкнулись жители США, Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран. Большая часть пользователей пожаловались на работу новостной ленты –– 57%, на сбои с авторизацией – 31%, еще 11% – на проблемы с работой опции Stories.

Напомним, 24 апреля пользователи ряда стран пожаловались на проблемы в работе Facebook, Instagram и приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger. 2 апреля пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов Microsoft 365. Кроме того, 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе Instagram.

12 мая 2021, 21:55

Фото: Rene Traut/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Андрей Самохин

«У большинства наших пользователей, к сожалению, низкая грамотность в области сетевой безопасности, поэтому большинство из них, скорее всего, без раздумий согласится с новыми требованиями WhatsApp», – считает эксперт Владимир Зыков. Так он прокомментировал угрозы мессенджера блокировать пользователей, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности WhatsApp. «WhatsApp вряд ли потеряет многих пользователей в России в связи со своими новыми требованиями. WhatsApp сегодня лидирует по количеству пользователей в мире. В России им также пользуется большая часть населения, в отличие от того же мессенджера Facebook, которому это приложение принадлежит. Передача данных от первого ресурса второму, разумеется, сильно обогатит информационную базу империи Марка Цукерберга и по количеству, и по качеству данных о россиянах», – отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Собеседник предлагает россиянам подумать, стоит ли цепляться за WhatsApp, с учетом изменений подхода к конфиденциальности, или лучше перейти на другие мессенджеры: Telegram, Signal, или на чисто российские системы, вроде «ТамТам». «В свою очередь, правительство могло бы запретить госслужащим использовать WhatsApp, а также начать широкую информационную кампанию, чтобы разъяснить рядовым россиянам опасность новой политики этого мессенджера» – считает Зыков. Напомним, компания WhatsApp пригрозила, что с 15 мая постепенно начнет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с ее новой политикой конфиденциальности, предусматривающей передачу данных Facebook, которому принадлежит мессенджер. «Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», – говорится на сайте мессенджера. В среду Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, отметив, что россияне должны представлять себе риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Регулятор обратил внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. Зыков отмечает, что сами по себе новые правила мессенджера не нарушают российское законодательство, но передача личных данных россиян в руки Facebook – отнюдь не безобидная вещь с государственной точки зрения. В первую очередь, Facebook преследует, разумеется, коммерческие цели, стараясь собрать как можно больше данных о пользователях для более таргетированной, персонализированной рекламы, отмечает эксперт. «Однако на втором плане перед этой корпорацией стоят и политические задачи, а они-то не могут оставлять равнодушными власти ни одного суверенного государства. Мы не знаем, что с вашими данными будет делать Facebook и только ли для рекламы они будут использоваться. Не исключено, что они окажутся в распоряжении американских спецслужб, которые, как известно, тратят довольно большие деньги на работу в соцсетях», – опасается директор АППСИМ. Эксперт напоминает, как в 2018 году в официальном рекламном кабинете Facebook внезапно появился сегмент аудитории под странным заголовком: «65 тысяч россиян, готовых к государственной измене». «Американские издания - Bloomberg, New York Times – удивленно поинтересовались у Цукерберга, что бы это значило. Компания дала странное объяснение, что появление этого списка «обусловлено историческими данными». «Лично я подозреваю, что после первого визита Цукерберга в Конгресс, к нему подошли определенные люди из спецслужб и попросили его «послужить родине и как следует отомстить этим русским». Скорее всего, предполагалось создать закрытый кабинет для спецработы с гражданами РФ по списку. Но модератор просто ошибся кнопкой и «спецкабинет» ненароком оказался на всеобщем обозрении», – предположил собеседник. «Напомню также, что в сентябре у нас выбирают Госдуму, а в 2024 году – президентская кампания. Можно не сомневаться, что личные данные пользователей WhatsApp и Facebook станут инструментом для политических манипуляций», – опасается эксперт. Зыков напомнил также о видеороликах сторонников блогера Алексея Навального с призывами выходить на незаконные митинги. «Ролики активно распространялись в январе в российском сегменте Facebook и других зарубежных соцсетях. Но о появлении этой незаконной политической агитации становилось известно только после жалоб конкретных пользователей», – рассказал эксперт. WhatsApp, Facebook до сих пор отказываются открывать в России свои официальные представительства, посетовал Зыков. «Еще с 2015 года все эти платформы, в соответствии с нашими законами должны были перенести серверы в Россию и зарегистрировать свои офисы на нашей территории. Все эти шесть лет Роскомнадзор их уговаривает работать по закону, эти компании только обещают, но ничего не делают. Теперь после поправок, внесенных в наши законы, этих гигантов могут штрафовать российские суды. Но практика показывает, что это малоэффективно. Либо штрафы такие мизерные для таких крупных компаний, либо они просто не выплачиваются», – отмечает директор АППСИМ. Он не исключает, что более эффективным наказанием окажется замедление трафика к этим платформам. Ранее газета ВЗГЛЯД уже приводила экспертное мнение специалистов Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», которые считают, что изменения в политике WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипуляции их мнением. IT-компании с аудиторией более 500 тыс. человек в день обяжут открыть филиалы в России 13 мая 2021, 12:02

Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян будут обязаны открывать официальные представительства в России, говорится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил в Telegram, что «наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях». «Для того, чтобы это требование не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в т.ч. по ограничению доступа)», – добавил он. Отказ может повлечь за собой «информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства; запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом; запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных». «Мы не изобретаем велосипеда. Сегодня - в ряде стран уже введены жесткие меры по «приземлению» международных компаний на своих территориях. Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета», – добавил Хинштейн. Он также указал, что данные меры «не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства». Законопроект может быть внесен в Госдуму «уже в самое ближайшее время». Ранее стало известно, что размещение интернет-рекламы на нарушающих законы ресурсах могут ограничить. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что Google должен прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей. Взломавшие Colonial Pipeline хакеры потеряли доступ к своим серверам 14 мая 2021, 19:32

Хакерская группа DarkSide, которая по версии властей США стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, лишилась доступа к части своих серверов. Об этом сообщила компания Recorded Future, базирующаяся в Соединенных Штатах и работающая в сфере кибербезопасности. «Darkside потеряла контроль над своими серверами», – говорится в записи в «Twitter» Recorded Future. По сообщениям самих злоумышленников, они также лишились части средств, полученных в результате кибератак. Ранее, президент компании Info Watch Наталья Касперская заявила, что в атаке на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline могли участвовать хакеры из ЦРУ. В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Ранее президент США Джозеф Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». В Госдуме разъяснили механизм работы закона о «приземлении» иностранных IT-компаний в РФ 13 мая 2021, 21:55

«Все иностранные интернет-компании с аудиторией более полумиллиона пользователей в России обязаны будут открыть свои виртуальные офисы на единой сетевой платформе для юридических контактов с госорганами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя будущий закон о «приземлении» IT-компаний в российской юрисдикции. «Такое «приземление» зарубежных IT-компаний в России будет заключаться в налаживании постоянного и оперативного взаимодействия между ними и нашим государством. Никаких политических целей и мотивов тут нет», – пояснил разработчик законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «В будущем законе речь пойдет о защите российских пользователей, которые сейчас на популярных иностранных платформах просто бесправны. Им не добраться со своими жалобами до заграничных судов и головных офисов гигантов бигтеха. Ведь даже российские ведомства не всегда могут достучаться в эти заокеанские офисы», – посетовал депутат. В четверг глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в комитете готовится законопроект, который «обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях». Ранее стало известно, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям. Согласно законопроекту, Роскомнадзор запустит единую цифровую платформу для обмена юридически значимой информацией с зарубежными интернет-компаниями, ведущими бизнес в нашей стране, пояснил Горелкин. «Закон обяжет каждую компанию, соответствующую набору определенных критериев, зарегистрироваться на платформе и открыть там «личный кабинет» (виртуальный офис). Будем стремиться организовать взаимодействие иностранных компаний с госорганами в режиме одного окна. Поэтому личный кабинет платформы взаимодействия будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика. На мой взгляд, это оптимальный технологический способ администрирования иностранных IT-компаний», – пояснил депутат. В качестве критериев компаний, подпадающих под действие будущего закона, собеседник назвал распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы на российских потребителей, получение прибыли от деятельности в России, обработка персональных данных россиян и не менее 500 тысяч человек ежедневной аудитории в нашей стране. «Очевидно, среди них окажутся социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы (интернет-магазины), поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры», – предположил Горелкин. Он перечислил компании, которые точно подпадут под действие закона: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks, назвав данный список неокончательным. «Разумеется, предусмотрены и меры принуждения для тех, кто решит игнорировать этот закон, – продолжает Горелкин. – Главный принцип: наказание не должно бить по российским пользователям, но при этом чувствительно затрагивать материальные интересы самих компаний». Меры наказания таких компаний депутат перечислил «по возрастающей»: информировать пользователей через всплывающие окна о том, что данная компания нарушает российские законы, ограничивать платежи российских пользователей за услуги такой компании через отечественные платежные системы и, наконец – запретить распространение рекламы на ресурсах нарушителя. «Обсуждаются и другие меры воздействия, но и перечисленных достаточно, чтобы зарубежные IT-гиганты с вниманием отнеслись к будущему закону», – резюмировал Горелкин. Google оштрафовали в Италии более чем на 100 млн евро 13 мая 2021, 12:55

Антимонопольная служба Италии оштрафовала американскую корпорацию Google более чем на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке. «Итальянская антимонопольная служба наложила штраф в размере более 100 миллионов евро (102 084 433,91) на компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l. за нарушение 102-й статьи Договора о функционировании Европейского союза», – говорится в заявлении службы, передает РИА «Новости». Антимонопольная служба также обязала «Google включить в Android Auto приложение Enel X для использования услуг, связанных с перезарядкой электромобилей». Ведомство отмечает, что согласно его данным, американская корпорация «не позволяла компании Enel X Italia разработать версию ее приложения JuicePass, совместимого с Android Auto». Таким образом, Google «несправедливо ограничила возможности для конечных потребителей воспользоваться приложением Enel X Italia при вождении и перезарядки электромобиля». Итальянское ведомство подчеркивает, что благодаря операционной системе Android и магазину Google Play американская корпорация «занимает доминирующее положение, позволяющее ей контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям». Как сообщили в Enel, группа поддерживает решение антимонопольной службы Италии. «Это решение было принято в ключевой период для развития всего сектора, которое более не может быть отложено. В соответствии с принятым решением приложению Enel X JuicePass и всем остальным разработчикам приложений для зарядки электромобилей будут предоставлены равные условия с приложениями Google...Это будет стимулировать инновации и конкуренцию среди поставщиков мобильных услуг. Очевидно, что все это окажет положительное влияние на конечных потребителей, которые смогут удовлетворить свои потребности по зарядке электромобилей путем получения доступа к более широкому спектру услуг и полностью безопасной зарядке электромобилей с такими функциями как предварительное бронирование электрозаправок и возможность запуска сеанса зарядки прямо со своего дисплея», – рассказали в группе. Ранее в России в отношении Google LLC было возбуждено дело из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. В декабре Еврокомиссия подготовила два законопроекта – Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В них прописана ответственность интернет-платформ за нарушение конкуренции и дискриминацию в Сети: штрафы до 10% от годового мирового оборота компании и структурное

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил режим чрезвычайного положения из-за возможной скорой нехватки топлива вследствие перебоев с поставками после кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline. «Неожиданное закрытие Colonial Pipeline и возникшие перебои в поставках топлива представляют собой серьезную угрозу для штата Флорида и требуют подобных срочных мер для защиты и облегчения доставки топлива в штат до того времени, когда работа Colonial Pipeline будет полностью восстановлена», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного пресс-службой администрации штата. По сведениям телеканала WTSP, губернатор опасается нехватки топлива в северных районах штата. Введение чрезвычайного положения позволит снять ограничения на размер и максимальную массу бензовозов, которые могут перемещаться по Флориде. Ожидается, что режим ЧП продлится 30 дней и при необходимости может быть продлен. Накануне старший директор по кибербезопасности в Совете нацбезопасности США при Белом доме Майкл Салмейер ушел в отставку на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США. Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами. МИД назвал основные источники кибератак на Россию в 2020 году 12 мая 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Большинство кибератак на Россию в прошлом году были организованы с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов. «Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», – рассказал дипломат, передает РИА «Новости». По его словам, нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на фоне хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline заявил, что Россия и США должны сотрудничать в сфере борьбы с киберугрозами. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения ни к этим, ни к другим кибератакам. Суд оштрафовал Telegram на 5 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию 12 мая 2021, 16:26 Текст: Елизавета Булкина

Мировой судебный участок Таганского района Москвы постановил оштрафовать мессенджер Telegram на общую сумму 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве, сообщили в пресс-службе Таганского суда. «Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей», – передает сообщение суда ТАСС. Ранее в среду мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовал на 1,5 млн рублей ООО «ВКонтакте» за неудаление публикаций с призывами к участию в несогласованных мероприятиях. Законопроект об обязательном открытии филиалов в России коснется крупных IT-гигантов 13 мая 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Законопроект, обязывающий владельцев иностранных интернет-ресурсов с ежедневной аудиторией свыше 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России, затронет крупнейшие соцсети, мессенджеры и платформы, заявил один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. «Среди них, очевидно, будут социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры и т. д. Например, под требования (законопроекта) точно попадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks», – написал он в Telegram, добавив, что приведенный список не является полным и окончательным. В феврале замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассказал, что ведомство предложило законодательно обязать западные интернет-гиганты открывать полноценные представительства в стране. Он отметил, что в России фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора. МИД: США не ответили на предложение России о контактах по информбезопасности 12 мая 2021, 09:20 Текст: Алина Назарова

Российская сторона давно предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной информационной безопасности, но ответа так и не получила, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов. По словам замглавы МИД, Россия уже давно предлагает «конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности, причем на самом высоком уровне». «Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении», – напомнил дипломат РИА «Новости». Среди предложений – восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. «Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало - ни от предыдущей администрации, ни от нынешней», – заявил Сыромолотов. В апреле Москва предложила Вашингтону заключить «глобальное» соглашение о ненанесении странами первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий. В работе сервисов «Яндекса» зафиксирован сбой 12 мая 2021, 15:07 Текст: Алексей Дегтярев

У «Яндекса» в среду произошел сбой, пользователи сообщали о неполадках в работе самого поисковика, почты и других сервисов. На 14.07 мск на специализированном ресурсе Downdetector зафиксирован 371 отчет о неполадках от пользователей, 88% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 9% сообщают о перебоях с почтой, 1% – о проблемах с «Яндекс.Деньги». Пресс-служба такси «Яндекс Go» сообщила о проблемах с заказами такси. «По техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», – цитирует сообщение сервиса РИА «Новости». В начале мая российские пользователи Telegram сообщали о перебоях в работе мессенджера. В работе Twitter зарегистрирован масштабный сбой 13 мая 2021, 17:09 Текст: Алексей Дегтярев

У социальной сети Twitter зафиксирован сбой сразу в нескольких странах, об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Downdetector. Жалобы на работу Twitter поступают из Соединенных Штатов, Канады, Британии и Японии, пользователи сообщают о проблемах с работой сайта и мобильных приложений сервиса, передает ТАСС со ссылкой на Downdetector. В среду сообщалось, что в работе TikTok произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах с просмотром видео, некоторые столкнулись с трудностями с авторизацией. В Италии заблокировали 1,5 млн аккаунтов за нелегальный онлайн-стриминг видеосервисов 14 мая 2021, 17:32 Текст: Елизавета Булкина

Итальянские правоохранительные органы заблокировали 1,5 млн аккаунтов пользователей за нелегальный стриминг крупных видеосервисов. В ходе расследования почтовой полиции – подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями – было выявлено 45 подозреваемых в нарушении доступа к информационным системам, мошенничестве и незаконном распространении в интернете продуктов интеллектуального труда, передает РИА «Новости». По данным правоохранительных органов, арест и выключение «командного пункта» в сицилийском городе Мессина обеспечил блокировку 80% контента, незаконно транслируемого в Италии через интернет. В операции задействованы более 200 полицейских из 11 крупных городов Италии. От действий мошенников пострадали такие известный платформы и провайдеры, как Sky, Dazn, Mediaset и Netflix. Месячный оборот группировки достигал 15 млн евро. Издание VTimes внесли в реестр СМИ-иноагентов 14 мая 2021, 13:36 Текст: Алина Назарова

Министерство юстиции внесло онлайн-издание VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. «14 мая 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, ... являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io*», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Роскомнадзор: Twitter согласился удалять запрещенные материалы 14 мая 2021, 17:56 Текст: Дарья Григоренко

Роскомнадзор сообщил, что администрация социальной сети Twitter выразила готовность в приоритетном порядке удалять или блокировать противоправный контент. «После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)», — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, по истечении 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер. Ранее Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter удалила 60% запрещенной в России информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов. В начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. Комментируя решение Роскомнадзора, юрист Александр Журавлев заявил газете ВЗГЛЯД, что давно «сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства». Также больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы.