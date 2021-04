Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT В работе Facebook Messenger и Instagram произошел глобальный сбой 24 апреля 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

Пользователи из ряда стран в субботу пожаловались на проблемы в работе приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger и социальной сети Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. С неполадками в работе Facebook Messenger столкнулись жители США, Великобритании, Канады и других государств. Большая часть пожаловавшихся сообщили о проблемах с получением сообщений, передает ТАСС. Кроме того, со сбоями работает принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram. На неполадки жалуются пользователи США, Великобритании и Канады. Небольшое число жалоб зафиксировано и от пользователей из России. В основном отчеты касаются проблем с загрузкой ленты новостей. Напомним, 9 апреля пользователи ряда стран пожаловались на проблемы в работе Facebook, Instagram и приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger. 2 апреля пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов Microsoft 365. Кроме того, 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе Instagram.

Лобков похоронил телеканал «Дождь» 24 апреля 2021, 00:24

Текст: Антон Антонов

Текст: Антон Антонов

Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира. «Мне сегодня миньон Тихона Дзядко, Дмитрий Еловский, сообщил, что я в очередной раз отстранен от эфира на телеканале «Дождь», причины мне не были разъяснены», – заявил он в Facebook. Как отметил Лобков, «что-то не ладится видно» там, где он «работал более 10 лет». По его словам, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». «Если появятся сообщения о моем уходе по собственному желанию – значит меня пытают. По статье, видимо о профессиональной непригодности», – заявил он. «Отстаивающие свободу лицемеры, придворные холуи – нет и не будет вам свободы. Я стар и зол», – говорится Лобков. Ему ответила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева: «Дорогой Павел Альбертович! Этим постом вы сделали больно и плохо мне, себе, своей маме и большому количеству ваших преданных зрителей. И неважно в каком состоянии вы это писали. Уже и мое терпение закончилось». После этого Лобков заявил, чтобы Синдеева «не смела шантажировать» его «мамой, от слова никогда». «Я тут выложу наши разговоры», – пригрозил он. Между тем телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Павла Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь». Павел Лобков – журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он публично объявил, что является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр». В июле 2020 года Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова. Собчак и Кашин поддержали Лобкова в разоблачении телеканала «Дождь» 24 апреля 2021, 01:59

Фото: Телеканал Дождь/Youtube

Текст: Антон Антонов

Телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Павла Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь», на котором Лобков работает. Собчак заявила, что «Паша Лобков – крутой», он «не молчит про нынешнее руководство «Дождя» там, где остальные молчат или просто уходят». Обращаясь к «сильному и справедливому» гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой, Собчак призвала ее «не идти на поводу у этих сектантов». «У нас столько с тобой ночных разговоров было на эту тему. Не дай им разрушить то, частью чего мы все себя считаем. Комсомол и свобода – вещи несовместимые», – заявила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». «Лобков гений», – заявил Кашин в Telegram. Напомним, Лобков сообщил об отстранении от эфира. После этого он публично разругался с Синдеевой. По его словам, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах 24 апреля 2021, 10:37

Фото: twitter.com/PolicieCZ

Текст: Наталья Ануфриева

Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву. Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец». Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным». По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин». Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание. Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности. «В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание. Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021. Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ. «Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy. Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies). Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись». Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Пропавшую индонезийскую подлодку нашли около Бали 24 апреля 2021, 12:02

Фото: Alonzo M. Archer/wikipedia.org

Текст: Вера Басилая

Подлодку ВМС Индонезии, переставшую выходить на связь во время учений, удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали, сообщают СМИ. Агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС сообщило, что подлодку KRI Nanggala 402 обнаружили в водах возле острова Бали, передает РИА «Новости». Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок. Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola 24 апреля 2021, 07:29

Фото: Cai Yang/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, демократия – это не Coca-Cola, заявил глава МИД Китая Ван И. В ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США он заявил, что «никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других». Ван И подчеркнул, что Китай «никогда не перенимает зарубежные модели, не экспортирует идеологию и не требует от других стран копировать методы» Пекина. Вместо этого Китай призывает страны следовать их собственным национальным условиям, передает РИА «Новости». Ван И не согласился с тем, что противостояние с США – это спор «демократии и авторитаризма», ведь «демократия – это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус». Как заявил министр, «если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание». Он подчеркнул, что Китай следует социалистической демократии, которую поддерживает китайский народ. «Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки «авторитарного» и «диктаторского» режима, что само по себе является проявлением недемократии», – сказал он. Также Пекин не согласился с заявлениями США о том, что Китай – это «единственная страна, способная бросить всесторонний вызов международной системе». Ван И сказал, что и сам Китай «развивался в рамках нынешней международной системы», ему незачем бросать такой вызов. При этом Китай «приветствует, что администрация президента Джо Байдена вернулась к мультилатерализму». Ван И напомнил о призывах в США к укреплению мирового порядка, «основанного на правилах». «Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены», – заявил он. Как отметил министр, «если это только правила, определенные лишь рядом западных стран, в таком случае эти правила устанавливаются только 12% людей в всем мире, они не могут стать универсальными». Он также поспорил с заяв

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Немецкая пресса раскритиковала технический уровень организованного США онлайн-саммита по климату. Die Welt отметила, что организаторы вывели в эфир главу российского государства Владимира Путина раньше времени, из-за этого была прервана речь президента Франции Эммануэля Макрона. Издание указывает, что во времена президентства Дональда Трампа такая ошибка могла бы перерасти в политический скандал. После того, как Путин выступил, глава Госдепа Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой, пишет Die Welt. Однако это была не единственная «досадная оплошность». Так, выступление вице-президента США Камалы Харрис и начало выступления американского лидера Джо Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени, передает РИА «Новости». Напомним, Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера совместно работать над проблемами климата. Ургант высмеял заявление Instagram о правах немцев на российский гимн 24 апреля 2021, 03:30

Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал блокировку в Instagram исполнения российского гимна. Instagram заявил, что исполнение нарушает якобы принадлежащие немцам авторские права. Депутат Совета муниципального образования города Анапы Амазасб Эйриян сообщил, что Instagram заблокировал видео, на котором он поет гимн России. Соцсеть заявила, что «гимн России принадлежит немецкому сериалу Alles was zahlt. Эта песня играет там в 193-й серии, и якобы права на нее принадлежат немцам», пишут «Кубанские новости». «Они там в своей Америке считают, что Амазасб Эйриян не может петь гимн России? Почему я, с фамилией Ургант, могу петь гимн России каждое утро, когда просыпаюсь, а Амазасб не может?» – заявил Ургант в эфире своей программы на Первом канале. Ведущий возмутился не только тем, что авторские права на гимн якобы принадлежат немцам, но и тем, что песня играет там в 193-й серии, а не в 41-й или в 45-й. В качестве «контрудара» Ургант предложил «забрать гимн Германии, хотя он и так у нас, в сериал «Угрюм-река», гимн Франции – в фильм «Окно в Париж», гимн США – в заставку передачи «Время покажет». «Или все три гимна отдать программе «Познер», – сказал Ургант и «предупредил руководство Instagram», что в случае повторения инцидента его программа откажется использовать в эфире фотографии из Instagram. Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от социальной сети Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России в пользовательских видеороликах. Отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. В конце января Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения на публикацию контента с гимном России на видеохостинге YouTube. Позже видеохостинг YouTube признал обоснованность претензий Роскомнадзора и согласился снять ограничения на воспроизведение гимна России. Украинские депутаты устроили драку из-за флага России 24 апреля 2021, 11:15

Фото: Новый Визит/youtube.com

Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ. Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua. Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место. В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо. Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка. США оценили результаты санкций против России 24 апреля 2021, 03:57

Фото: Imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон, заявил зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх. Он заявил, что США хотели «действовать пропорционально». Белый дом решил «применять целевой подход», сказал Сингх. По его словам, американская сторона «сигнализировала», что у США есть «возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Сингх сказал, что санкции – это часть более широкой стратегии США, «просто инструмент, который может помочь» в ее продвижении, создав «рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», – заявил он. На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией 24 апреля 2021, 09:45

Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт. По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360». «Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (...) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (...) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат. Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя». «Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он. Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Словакия назвала причину высылки российских дипломатов 24 апреля 2021, 14:10

Текст: Наталья Ануфриева

Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы. Также обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Госдеп вызвал временного поверенного в делах России 24 апреля 2021, 07:45

Фото: J. Scott Applewhite/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Временный поверенный в делах России в США отверг заявления Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы, сообщило российское посольство. Временного поверенного вызвали в Госдеп, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий», которые Россия якобы «осуществляет в евроатлантическом регионе». Российская сторона «решительно отвергла необоснованные обвинения», передает РИА «Новости». В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом 24 апреля 2021, 10:27

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу. В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград». Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся. Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного. Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет». Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре 24 апреля 2021, 02:55 Текст: Антон Антонов

YouTube блокирует видеоролики, которые доносят до зрителей «отличающуюся от принятой на Западе позицию», заявил Роскомнадзор. В частности, «под надуманными предлогами» блокируются видео, которые «рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане». Кроме того, «случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ». Накладываются ограничения на «ролики, содержащие государственный гимн», причем YouTube объясняет это «нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям», передает «Интерфакс». Как сообщает ведомство, за 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. А за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года. Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе. Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным 24 апреля 2021, 15:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Абдулла Шакиров

Одними из основных тем обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко были развитие кооперации и цены на углеводороды, рассказал белорусский лидер. «Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить», – передает БелТА слова Лукашенко. Как отметил президент Белоруссии, в этот раз лидеры обеих стран «обратились к злободневным вопросам», таким как формирование цен на нефть и газ, а также кооперация. Темы же развития интеграции обсуждались больше для протокола, сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что и в России, и в Белоруссии есть хорошие предприятия, однако между странами всегда была «тягомотина – кто кого». Кроме того, отметил он, он имеют разные подходы к приватизации. «Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться», – подчеркнул белорусский лидер. По словам Лукашенко, Путин предложил ему совместно развивать производство интегральных схем. Глава Белоруссии также отметил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие, превосходящее международные аналоги. «Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации – скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», – добавил белорусский лидер. Лукашенко сообщил, что на встрече с Путиным не поднималась тема о военной базе, обратив внимание, что Минску она не нужна, поскольку уже стоит в Смоленске «в трех минутах полета до того же Бобруйска». «Зачем тратить огромные деньги?» – сказал Лукашенко. «Наша зона ответственности – белорусской армии – запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?» – заявил глава республики. По мнению Лукашенко, если бы Россия и Белоруссия начали даже просто разговор о военных базах, это было бы подарком для оппозиционеров, которые бы «вышли на улицы и кричали, что Россия захватила Белоруссию». В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня.