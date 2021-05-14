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«Единая Россия»: Кешбэк на детский отдых смогут получить около 400 тыс. человек
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Кешбэк на детский отдых начинает действовать в России, мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек, сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«Ростуризм уже подготовил необходимые документы. «Единая Россия» находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе», – сказала Окунева.
В свою очередь председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что «детский» туристический кешбэк будет крайне востребован. «Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен», – сказала Буцкая.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая.
«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах
Благодаря настойчивости «Единой России» на достройку объектов здравоохранения в регионах будет выделено 2,7 млрд рублей, что позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений, сообщили в партии.
«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку объектов здравоохранения в регионах. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию 17 больниц – в том числе, онкологических и противотуберкулезных. Это учреждения в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане», – говорится в сообщении Telegram-канала ЕР.
Предложение партии поддержал премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Правительства в Госдуме, отвечая на вопрос первого замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева. Депутат напомнил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год средства на эти цели были сокращены. «Единая Россия» предлагала восстановить их – этот вопрос был включен в постановление Госдумы, говорится в сообщении на сайте партии.
«Среди объектов – онкобольницы. Например, в Ижевске – туберкулезный диспансер. Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез – не менее опасные заболевания. Как вы отнесетесь к предложению «Единой России» – с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов для того, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки – то есть, в этом и следующем году?» – сказал Исаев.
Сокращение средств было обусловлено мероприятиями по борьбе с коронавирусом, напомнил Мишустин. «Я абсолютно согласен, что необходимо восстановить секвестированные расходы. Все соответствующие поручения уже даны – (мы восстановим финансирование) из средств резервного фонда на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее могли достроить. Нужно восстановить справедливость», – сказал премьер.
Напомним, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в «Единой России» подчеркнули, что объекты по возможности нужно ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Предложение поддержали в правительстве – министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в случае появления дополнительных средств в бюджете строительство будет продолжено.
Кроме того, по предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию. На необходимость дофинансирования сферы внимание Мишестина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.
«Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин.
Также по инициативе «Единой России» правительство дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов. За счет этих денег людей с ОВЗ обеспечат необходимым оборудованием, которое они будут получать по электронному сертификату бесплатно.
«Накануне я докладывал президенту о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал Мишустин, отвечая на предложение депутата от ЕР, координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева.
Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.
Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.
Испания назвала условие для приезда туристов из России
Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.
«К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены.
Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото.
Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса.
Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения.
Казанский школьник рассказал, что помогло его классу выжить
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Как сообщил школьник, его класс делал контрольную по немецкому языку, когда внизу раздались крики и прозвучали выстрелы.
«Мы в это время были на третьем этаже, вскоре выстрелы зазвучали и в коридоре у нас. Директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. Я сразу понял, что это теракт, но до конца не осознавал, что происходит, был в легком шоке. Мы с другом заблокировали двери партами, сели с остальными ребятами и стали успокаивать и подбадривать других», – рассказал он Ura.ru.
По словам ученика, самым страшным для всех было мгновение, когда кто-то подошел к кабинету с другой стороны двери и стал дергать ручку. В этот момент школьники сидели, затаив дыхание. Видимо решив, что класс пуст, нападавший пошел дальше. По словам школьника, большинство погибших оказались учениками 8 «А» класса, где, возможно, не успели закрыть двери.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан. Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая вышла в коридор в момент, когда там был нападавший. В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в результате стрельбы пострадали 18 детей и трое взрослых. Позже глава Казани Рустам Минниханов сообщил, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани увеличилось до девяти человек.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.
Бывшая солистка «Тату» Волкова записала ролик со своей предвыборной программой
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Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, решившая участвовать в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области, опубликовала предвыборный видеоролик, в котором обосновала мотивы своего участия в выборах именно в Ивановской области.
«Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям! Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держаться семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия», – цитирует ее слова портал Кинешемец.RU.
Также Волкова рассказала, что знает «об экологических проблемах области, особенно в местах, где турецкие инвесторы открыли новые производства, но не позаботились о его чистоте и экологии». В видео она называет свой путь в политику новым этапом в жизни на грани выбора между светом и тьмой.
«Я иду в Госдуму от «Единой России», чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны, что, кстати, является целью «Единой России». Я иду в Думу, чтобы обеспечить защиту интересов одиноких женщин, в том числе Ивановской области, чьи мужья должны скитаться по стране, чтобы обеспечить свои семьи», – высказалась Волкова.
Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» ранее зарегистрировал экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму.
Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.
Восьмиклассник в Екатеринбурге месяц ездил в школу на разбитом автомобиле
Полицейские в Екатеринбурге поймали ученика восьмого класса, который ездил в школу на разбитых жигулях без бампера и передних крыльев.
В Екатеринбурге на улице Щорса автоинспекторам попался ученик восьмого класса, который катался по городу на «убитых» жигулях без бампера и передних крыльев. Полицейским подросток заявил, что едет ремонтировать машину. Но вместо автосервиса юноша в итоге оказался в отделе полиции, а его авто — на штрафстоянке.
«Школьник рассказал, что в начале апреля купил этот автомобиль у друга за 30 тысяч рублей. О том, что управлять ему запрещено по закону, он знал. Но, несмотря на это, ездил по городу. Он и в школу приезжал на автомобиле, — рассказали в УГИБДД по Свердловской области», – передает сообщение УГИБДД по Свердловской области портал E1.ru.
Мама школьника рассказала, что воспитывает его одна, по ее словам, о том, что ребенок водит автомобиль, она знала, однако у нее не получалось запретить ему кататься. Информация об этом случае была направлена инспекторам по делам несовершеннолетних.
«За управление автомобилем без прав (исключение составляет учебная езда) согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ положен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Владельцу Lada, передавшему управление машиной подростку, грозит привлечение к административной ответственности и штраф в размере 30 тыс. рублей. Проходить обучение вождению необходимо в автошколах и только под присмотром опытных инструкторов», – отметили в ГИБДД.
Ранее полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая усадила ребенка за руль движущегося на большой скорости автомобиля. По ее словам, она сделала это намеренно, так как хотела научить его управлять машиной. Позже в отношении матери СК завел несколько уголовных дел.
В Греции уточнили правила въезда для туристов
Греция после возобновления туризма будет принимать вакцинированных «Спутником» и китайской вакциной, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.
Для зарубежных туристов Греция откроет свой туристический рынок 15 мая, передает ТАСС.
«Что касается вакцин третьих стран, то нужно отделить сам сертификат от того, какие решения принимает каждая конкретная страна в различных сферах: заставляет ли она путешественников проходить карантин или нет, и так далее, – уточнил Харис Теохарис – На эту тему были отдельные дискуссии. В этом плане есть предложение Европейской комиссии, но у нас есть наша собственная конкретная позиция. Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки».
По его словам, «треть [вакцинированных] в Сербии получили прививки китайской вакциной, другая треть – «Спутник», а остальные – еще две вакцины, которые использует Сербия». «Соответственно, Венгрия использует такие вакцины. И, конечно, Россия, которая является очень интересным рынком. У нас конкретные контакты, мы отправляли послания, то есть делалось очень много в продолжение моего визита туда», – пояснил министр. «Я полон сдержанного оптимизма, полагаю, что очень скоро мы будем иметь очень хорошие новости [из России]», – добавил он.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев планируют согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией.
Тело 12-летней девочки нашли в лесополосе в Нижегородской области
Пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в лесополосе в Нижегородской области, сообщает СУ СК по региону.
В четверг в поселке Большое Козино ребенок не вернулся из школы домой. Тело девочки нашли в лесополосе. Открыто уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следователи работают на месте происшествия, передает РИА «Новости».
Стало известно о критическом состоянии двух детей после стрельбы в Казани
Двое детей из числа пострадавших при стрельбе в казанской школе остаются в критическом состоянии, сообщил источник в медицинской системе Татарстана.
Троих пострадавших взрослых будут консультировать специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко, передает РИА «Новости».
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое – в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания.
Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Задержанному студенту ТИСБИ Ильназу Галявиеву грозит пожизненный срок.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
В Сочи готовятся ограничить въезд иногородних автомобилей
Во время курортного сезона предлагается ограничить въезд автомобилей из других городов в Сочи, с такой инициативой выступили депутаты заксобрания Краснодарского края после транспортного коллапса в городе на длинные майские праздники.
По словам депутатов, сейчас разрабатывается запрос о возможности реализации такого предложения, который будет направлен в головной офис «Автодора», передает портал Sochi.com.
Также власти региона рассматривают и другие способы предотвращения транспортного коллапса, в частности рассматривается вариант платных парковок, на которых гости города могут оставить личный автомобиль и пересесть на общественный транспорт. Кроме того, в заксобрании не исключают ограничений на работу для иногородних такси и компаний, занимающихся перевозкой людей на маршрутных автобусах.
Соглашение России и Украины о сотрудничестве в области туризма прекратило действие
Межправительственное соглашение Москвы и Киева о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в 1999 году, прекратило свое действие. Об этом сообщил МИД России.
Соответствующее соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательств Украины и России, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Согласно договору, стороны взяли курс на укрепление и поощрение сотрудничества в сфере туризма на основе взаимной выгоды и равноправия, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Также в договоре говорилось, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и специализированные группы.
«12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года», – приводит ТАСС содержание документа.
В марте правительство Украины приняло решение о выходе государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма.
В феврале правительство Украины приняло постановление о выходе страны из соглашения по координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества независимых государств.
Россиянин на 50-летней «копейке» проделал треть пути из Калуги в Магадан
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Россиянин Константин Зелин отправился на ВАЗ-2101 из Калуги в Магадан, он начал свое путешествие 8 мая и уже добрался до Новосибирска, проделав чуть меньше половины пути.
Энтузиаст выехал из Калуги на советском автомобиле, он смог доехать до Новосибирска, но сделал это с отставанием от графика, поскольку в Омске произошла поломка, сообщают «Вести. Новосибирск».
У него сломался датчик температуры охлаждающей жидкости, но он смог справиться с неполадкой, поскольку по специальности – механик. Отмечается, что автомобилю Зелина почти полвека, он с детства мечтал отправиться на советской машине в такое путешествие.
«Специально была выбрана отечественная классика, потому что при поломке, даже серьезной, я смогу найти запчасти. Для путешествия не нужен подготовленный кемпер или внедорожник за большие деньги», – пояснил он.
Механик подготовил машину к путешествию, ВАЗ-2101 был почти полностью разобран на СТО, некоторые детали заменили на новые, после чего собрали машину. С собой он взял все необходимое: канистру с топливом, инструменты и «запаску».
Путешественник решил не менять «родные» советские номера автомобиля, с ними он и поехал. Также утверждается, что именно на этой «копейке» в 1986 году по Москве ездил актер Николай Караченцев в фильме «Очная ставка».
Зелин выехал из Калуги 8 мая, он уже останавливался в Чебоксарах, Екатеринбурге и Омске. Пока путешественник проехал свыше 4 тыс. километров.
В декабре британский путешественник Оливер Смит посетил Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), он восхитился широкими реками, могучими озерами и бесконечными лесами.
В «Единой России» рассказали о возрасте участников праймериз партии на выборы в Госдуму
Более 30% участников предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму младше 35 лет, сообщила пресс-служба партии.
«Каждый третий кандидат моложе 35 лет. Всего к 11 мая на сайте PG.ER.RU зарегистрировано 5272 кандидата, которые намерены представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму», – приводит ТАСС сообщение.
По данным пресс-службы партии, треть участников праймериз занимается волонтерской деятельностью. В целом на долю добровольцев, общественников и работников социальной сферы приходится 48% зарегистрированных.
Глава федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр Карелин сообщил, что на участие в предварительном голосовании активно заявляются представители малого и среднего бизнеса. «Показательно, что они мотивируют участие в предварительном голосовании не тем, чтобы представлять интересы только коммерческого сектора. Они, напротив, готовы работать в интересах людей, развивать взаимодействие между государством и частным сектором», – приводятся его слова в сообщении.
Ранее сообщалось, что в качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму зарегистрировались более 3 млн человек, это почти 3% от общего количества избирателей в стране.
В России продлили программу туристического кешбэка до конца года
Правительство продлило до конца года программу туристического кешбэка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он отметил, что представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.
«Правительство продлило ее до конца года», – цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, программой туристического кешбэка на начало мая воспользовался почти 1 млн россиян.
«Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По поручению президента правительство запустило программу по возмещению гражданам части затрат на путешествия по России через карту «МИР». На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.
Он отметил, что регионы получили дополнительные финансовые средства. «Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и на Камчатке. И они говорили, что программа действительно пользуется большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года», – добавил он.
Мишустин также рассказал, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма планируется помочь регионам создать рабочие места в самых разных отраслях – от сферы услуг до гостиничного бизнеса, а также сберечь уникальные памятники истории и культуры, курорты.
Кроме того, по словам Мишустина, это станет стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в этой сфере, поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа.
Напомним, в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка, согласно нацпроекту по туризму, будет ежегодно с 2022 по 2024 год профинансирована на 5 млрд рублей.
Кабмин поддержал инициативу ЕР о дофинансировании закупки средств реабилитации инвалидов
Правительство поддержало предложение «Единой России» выделить допсредства на приобретение средств реабилитации для инвалидов, идея возникла по итогам мониторинга ситуации с задержкой выплат компенсаций людям с ОВЗ, заявил депутат Госдумы Михаил Терентьев.
Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания, говорится на сайте ER.RU.
По итогам мониторинга ситуации с задержкой выплат компенсаций людям с ОВЗ было выявлено, что с внедрением электронного сертификата будет расти число обращений за средствами реабилитации, а средства в бюджете были заложены в прежнем объеме. «С учетом того, что электронный сертификат заработает в октябре, мы должны до конца года очень внимательно смотреть динамику. И при необходимости заложить в федеральном бюджете на следующий год большую сумму на закупку ТСР», – сообщил Терентьев.
В свою очередь, участница предварительного голосования «Единой России», руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина отметила, что получившая поддержку правительства инициатива партии поможет тысячам людей с инвалидностью понять, что они небезразличны государству.
«Когда человек получает инвалидность, он зависит от внешних обстоятельств: дома зачастую не приспособлены для инвалидных колясок. Необходимо реабилитироваться, покупать лекарства и вставать на ноги. Люди, которые попали в такую беду, как никто оценят принятое решение и смогут должным образом распорядиться полученными средствами», – сказала она.
Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.
В ЕС предложили сделать ковид-паспорта временной мерой
Ковид-сертификаты в Евросоюзе должны стать временной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий, сказал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
«Они (COVID-сертификаты) будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной», – сказал он, передает РИА «Новости».
При этом Дженкинс добавил, что сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом.
Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.