МИД: США не ответили на предложение России о контактах по информбезопасности

Российская сторона давно предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной информационной безопасности, но ответа так и не получила, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

По словам замглавы МИД, Россия уже давно предлагает «конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности, причем на самом высоком уровне».

«Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении», – напомнил дипломат РИА «Новости».

Среди предложений – восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

«Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало - ни от предыдущей администрации, ни от нынешней», – заявил Сыромолотов.

В апреле Москва предложила Вашингтону заключить «глобальное» соглашение о ненанесении странами первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий.