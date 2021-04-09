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Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине
Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной.
«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале.
Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне».
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».
В Европе сочли оскорблением ФРГ назначение спецпредставителя США по «Северному потоку – 2»
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Решение США назначить представителя по «Северному потоку – 2» – это неприемлемое оскорбление, правительство Германии должно заявить, что подобное вмешательство недопустимо, заявил член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок.
«Федеральное правительство (Германии) должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации (президента США Джо) Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток – 2», – цитирует РИА «Новости» Зимниока.
По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство «Северного потока – 2» – «межправительственного проекта Германии и России» – уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается «исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии», уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.
По словам немецкого политика, Германия должна дать понять, что любое вмешательство «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».
Зимниок отметил, что «Северный поток – 2» будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за «катастрофической политики» федерального правительства.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2». Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2», предположил, что американский представитель будет ездить и всем грозить.
В Кремле оценили слова Лаврова о «тупой линии» Вашингтона в отношении Москвы
Глава МИД Сергей Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой и считают ли, что именно в таких выражениях нужно оценивать политику США.
Лавров в четверг во время выступления в Казахстане заметил, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».
В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Лавров объяснил, чем будет заниматься спецпосланник США по «Северному потоку – 2»
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2», предположил, что американский представитель будет ездить и всем грозить.
«Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода «Северный поток – 2». Будет просто ездить и всем грозить. Ну такая вот дипломатия – не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов», – заявил он, передает РИА «Новости».
Ранее издание Politico со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2». Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
В среду Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем. «При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
Путин также подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении.
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – сообщили в Кремле.
В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Тем временем Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке. По словам пресс-секретаря киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия.
Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье
В России наблюдается существенный рост цен на жилую недвижимость, Федеральная антимонопольная служба должна разобраться с этой ситуацией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по итогам реализации посланий парламенту 2019 и 2020 годов.
«Это не просто рост цены, это существенный рост… Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», – передает ТАСС слова Путина.
По словам президента, средняя стоимость жилья в стране увеличилась на 12%, в ряде же регионов она выросла значительно сильнее. Например, в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской и Рязанской областях – 18,6% и 17,6% соответственно. «Понятно еще, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!» – возмутился Путин, согласившись вместе с тем с необходимостью создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что в некоторых регионах цены на жилье упали, а средний рост составил 12%. Как пояснил вице-премьер, на изменение цен повлияли в том числе льготная ипотека и пандемия коронавируса. Также Хуснуллин отметил, что в Москве и Московской области строительство жилых домов приостанавливалось на два месяца из-за срывов поставок материалов, роста цен на них и недостатка рабочей силы. Он заверил, что в правительстве подготовили меры по сдерживанию дальнейшего роста цен.
Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае.
Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.
Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года.
Лавров назвал «тупой» линию США против России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, добавив, что она не приносит никакого результата.
«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Лавров также указал, что США и их союзники – ненадежные партнеры, и Москва не может зависеть от их настроений. «Мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники – не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», – сказал он.
Ранее Лавров отреагировал на данные о возможной высылке российских дипломатов из США, заявив, что Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона.
Госдеп обвинил Россию в нестабильности в отношениях с США
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Ответственность за нестабильность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией несет Москва, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«В более широком смысле мы стремимся к стабильным и предсказуемым отношениям (с Россией). Однако на текущий момент именно российское правительство, Кремль привносит нестабильность в наши отношения, в том числе посредством своих вредоносных действий», – приводит утверждение официального представителя Госдепартамента США РИА «Новости».
«Президент Джо Байден дал ясно понять, что Россия понесет ответственность, а он – человек слова. И я думаю, что он напомнит вам о своем обещании», – заявил Прайс в ответ на вопрос, когда США предпримут шаги против России за «вредоносные» действия.
Ранее стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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В США собрались отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины
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Соединенные Штаты изучают возможность направить корабли в Черное море, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины, сообщили собеседники CNN, передает РИА «Новости».
При этом Соединенные Штаты должны сообщить о своих намерениях за две недели до отправки судов. Отправка кораблей может стать «особым сигналом Москве», указали собеседники.
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить обоснованность повышения цен на жилье в соответствии с поручением главы государства.
«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В четверг президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что в России наблюдается серьезный рост цен на жилье. Он поручил ФАС разобраться в ситуации.
Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае.
Лавров отказался бесконечно ждать ясности относительно позиции США по ДОН
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Москва рассчитывает, что в ближайшее время будет внесена ясность в позицию Вашингтона по Договору по открытому небу (ДОН), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Понимания того, вернутся ли американцы в договор или не вернутся, у нас какого-либо нет. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время окончательная ясность в этот вопрос будет внесена. У нас процедуры запущены. Ждать бесконечно мы не намерены», – сказал Лавров, передает ТАСС.
По словам министра, России доподлинно известно, что «американцы на протяжении всех тех месяцев после того, как они объявили о выходе из договора, убеждали своих союзников, чтобы те обещали передавать такие данные потихоньку, скрытно».
Ранее СМИ со ссылкой на Госдепартамент сообщали, что возвращение США в Договор по открытому небу (ДОН) может послать «неверный сигнал» России, а также подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу, применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.
Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Сообщалось также, что Вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе.
В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России
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Администрация Соединенных Штатов еще не завершила обзор приписываемых России «недружественных» шагов и не планируют объявлять об ужесточении санкций на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наше внимание концентрируется… Обзор все еще продолжается. [На это требуются] недели, а не месяцы. Недели, а не месяцы. Мы оцениваем вызывающие тревогу действия России и российского правительства, решаем, где будут последствия, как говорил президент [США Джо Байден]. Видимые и невидимые. И мы надеемся, что вскоре сможем сказать больше на этот счет», – приводит слова Псаки ТАСС.
У пресс-секретаря Белого дома поинтересовались, считает ли Вашингтон, грозящий Москве ужесточением односторонних санкций, что США и Запад в целом хоть как-то влияют на выработку решений руководством России. Однако официальный представитель главы американской администрации отвергла такую постановку вопроса.
«Мне кажется, что это, возможно, как предполагать каким-то образом следующее: просто потому, что кто-то ведет себя плохо, нам не следует привлекать его к ответственности, если только это не приведет немедленно к изменению его поведения», – считает Псаки. «Мы просто не так видим внешнюю политику или свое взаимодействие с мировым сообществом», – заявила Псаки.
«Исключаете ли вы, что эти российские санкции будут на этой неделе?» – спросил один из журналистов. «На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего» – ответила пресс-секретарь американской администрации. По ее словам, на пятницу Белый дом планирует заявления, касающиеся бюджета США. «Мы не можем перегружать вас в пятницу», – продолжила Псаки.
Ранее стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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В Кремле заявили о готовности к худшим сценариям развития отношений с США
Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной высылке российских дипломатов.
«Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии. Но в целом, видите, у нас с вами получается, что у нас, скажем так, вопросов, которые вы задаете по российско-американским отношениям, гораздо больше, чем объем этих отношений», – сказал Песков.
Он также добавил, что, безусловно, непредсказуемость отношений России и США сохраняется, «и это очень плохо», передает РИА «Новости».
Песков также указал, что США искусственно сдерживают развитие гуманитарного и научного сотрудничества с Россией. По его словам, сотрудничество в данных сферах является очень важным компонентом российско-американских отношений. «Мы сожалеем, что наши американские визави искусственно сдерживают этот трек», – подчеркнул Песков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Россию. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти сообщения, заявил, что Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона.
В ОНФ рассказали о реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств
«Единый регистр позволит льготникам получать положенные лекарства без накладок. Это результат президентской социальной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. Так он прокомментировал итоги совещания с участием президента, на котором Владимир Путин обозначил срок создания регистра граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.
«Формирование регистра граждан, у которых есть право на льготы по лекарствам – крайне важное дело. Мы провели опрос среди полутора тысяч льготников и две трети из них признались, что столкнулись с проблемами. При этом я думаю, что эта выборка могла быть еще больше, потому что обращения за лекарствами носят заявительный характер», – отметил глава Координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) по делам инвалидов Иван Бирюков.
«Общая задача государства и общественных объединений – повышение информированности об этих льготах. В первую очередь, это важно для людей с инвалидностью: до них иногда сложнее доносить информацию, потому что есть барьеры в коммуникациях. Они сталкиваются с проблемами защиты своих прав, потому что иногда им отказывают в выписке лекарств в нужном объеме», – констатировал собеседник. К сожалению, отметил Бирюков, по целому ряду препаратов, в том числе онкологических, до сих пор есть задержки.
«Но совместная работа правительства и общественности все-таки должна подстроить эту систему», – добавил Бирюков. Важную роль в «подстройке системы» сыграло прошедшее в четверг совещание правительства с участием президента Владимира Путина, подчеркнул собеседник.
На этой встрече, посвященной реализации президентских посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов, глава государства отметил: «У нас есть – создаем, точнее – Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Нужно довести до логического завершения эту работу, нужно, чтобы этот регистр реально – не формально, а реально – заработал бы». Президент обозначил ожидаемый срок подготовки регистра – до конца 2021 года, и попросил участников совещание «проконтролировать это и не затягивать с его созданием».
Как рассказал Бирюков, на начало апреля уже есть информация по 2 млн льготополучателей, которая загружена в регистр. «Данные будут вводить до конца мая 2021 года, а к концу этого года система должна заработать в полную меру», – отметил представитель ОНФ.
Единый регистр позволит унифицировать подход к получению льгот на лекарственные препараты, уверен собеседник. «Регистр синхронизирует обеспечение различных льготных групп между разными ведомствами: соцзащиты, здравоохранения и другими органами власти, – отметил Бирюков. – Врачам и специалистам будет намного проще принимать решения. Если человек записан в регистре, то льготы ему положены, и ему не придется отстаивать свои права через суды, как это порой происходит сегодня. Такой регистр станет существенной конкретной мерой по реализации посланий президента».
На совещании в четверг глава государства призвал оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привела реализация посланий парламенту за предыдущие годы. «Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы», – отметил Путин. В числе прочего, президент поставил правительству задачу разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Кроме того, глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться с существенным ростом цен на жилье. Также президент дал указание ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети.
Одной из ключевых тем совещания можно назвать вопрос о благосостоянии граждан и конкретно – об оплате труда, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Послание Федеральному собранию 2020 года, о реализации которого шла речь на заседании с участием президента, было социально ориентированным, заметил собеседник.
Ревенко подчеркнул – «Единая Россия» и ее фракции в Госдуме и региональных заксобраниях со свой стороны приложили усилия к тому, чтобы «быстро, в кратчайшие сроки реализовать на законодательном уровне те задачи, которые ставил перед нами глава государства».
«Была введена новая система оплаты труда медработникам. Был также рассмотрен вопрос о законах в сфере образования, единые условия зачисления детей в детские сады, электронная очередь. Наше квалифицированное большинство и в Госдуме, и в региональных заксобраниях позволило нам быстро реализовать все эти пункты, – перечислил Ревенко. – Кроме того, в рамках партийного проекта «Культура малой родины» мы провели мониторинг и заложили средства в бюджет на ремонт более 1,5 тысяч зданий, например, детских школ искусств. Это масштабная работа и мы будем ее продолжать».
Депутат добавил, что особое внимание в этом году было уделено социальной поддержке семьи, семьям с детьми, например, бесплатному горячему питанию в школах, которое должно обеспечиваться из региональных бюджетов. В сфере здравоохранения – доступности медицинских услуг жителям моногородов, развитию здравоохранения на селе.