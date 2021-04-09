Власти Южной Кореи продлили карантин до конца апреля

Правительство Республики Корея приняло решение сохранить действующий уровень социального дистанцирования до конца апреля, сообщил премьер-министр Чон Се Гюн на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«Правительство учитывает растущую обеспокоенность по поводу новой волны пандемии коронавирусной инфекции, однако считает, что более жесткие меры негативно скажутся на малом бизнесе и положении частных предпринимателях», – приводит слова главы кабинета ТАСС.

В столичном регионе, где проживает около половины населения Южной Кореи, действует второй (четвертый из пяти возможных) уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах страны – уровень 1,5. Запрещены мероприятия с участием более четырех человек. Предприятия общественного питания, тренажерные залы, салоны караоке, крупные супермаркеты могут по-прежнему работать до 22.00, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено на один час.

При этом с 12 апреля временно прекращается работа баров, ночных клубов и других развлекательных заведений в столичном регионе и городе Пусане, где отмечен рост заболеваемости. 7 апреля в стране зарегистрированы 700 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальное число инфицированных за последние три месяца.

Ранее в российском диппредставительстве в Сеуле сообщили, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 15 января передал Южной Корее документы, необходимые для начала процесса регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V».

В январе южнокорейская компания GL Rapha сообщала, что готова производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca.

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