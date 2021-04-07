Раненый в ЛНР подросток назвал причину гибели своего друга

Причиной гибели подростка, который накануне погиб при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики, стали мины, установленные рядом с линией разграничения, рассказал пострадавший при взрыве друг погибшего Эдуард.

Свидетель трагедии рассказал, что друг позвал его погулять к речке. «Мы сначала нашли одну сухую речку – она высохла. Вдоль реки пошли и друг набрел на Донец (Северский Донец – река по которой проходит линия разграничения в данном районе, – прим. ВЗГЛЯД). По тропинке пошли, и он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке на тропинке. Он подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он (кабан, – прим. ВЗГЛЯД) тоже на мину напоролся. Потому, что рядом с кабаном было где-то или 15 или 10 мин», – рассказал Эдуард, передает РИА «Новости».

Как уточнил подросток, после того как друзья увидели мины, Эдуард предложил другу Михаилу уйти, так как находится в этом месте было опасно, но в этот момент товарищ наступил на мину.

«После первого взрыва меня немного задело осколками и я начал отбегать назад. Я бегу и следом 8 или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: «Миша, Миша!» Он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы – не пошел бы туда», – рассказал раненный подросток.

Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики.

Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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