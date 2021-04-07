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В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
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Правительство и Центробанк держат ситуацию с курсом рубля под контролем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «все-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем». Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают возможность повторения ситуации аналогичной «черному вторнику» 2014 года, когда произошел резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, вырос на 2,15 рубля – до 92,3321 рубля, курс доллара – на 1,39 рубля, до 77,773 рубля.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
ДНР и ЛНР подтвердили участие во внеочередном заседании контактной группы.
В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск
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Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс.
«Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему.
«Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно, это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов.
Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
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Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
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Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы».
По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин.
Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
В ДНР заявили о прибытии делегации военного атташе США на позиции ВСУ в Донбассе
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В ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
«Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой», – сказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».
По его информации, «западные кураторы Украины» планируют посетить районы подконтрольных Киеву Лоскутовки, Артемовска и Авдеевки. Одновременно с посещением делегации в указанных районах «запланирована работа семи журналистских групп телеканалов и информационных агентств».
«Мы не исключаем, что с целью демонстрации западным партнерам обострения на линии соприкосновения, а также традиционного обвинения нас в обстрелах подконтрольной Украине территории украинские вооруженные формирования будут вести провокационный огонь, а также фиксировать постановочные обстрелы своих позиций», – добавил Басурин.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Накануне мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Днем ранее ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
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Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе
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Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.
Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он.
Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.
«Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба.
Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы.
Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил украинский министр.
«Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации с безопасностью. «ЕС с вами», – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля», – написал Кулеба в Twitter.
Ранее в воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев
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Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе.
«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр.
По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости».
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии», заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», – сказал министр, передает «Интерфакс» со ссылкой на ICTV.
По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины
Самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе (ДОН), заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону.
«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист».
На прикрепленном к посту скриншоте отмечен борт RF64519, обозначенный на одном из сервисов по отслеживанию воздушных судов. Согласно скриншоту, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей.
В последний раз борт использовался в начале марта, сообщал дипломатический источник. По этим данным, Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений».
В январе сообщалось, что Ту-214ОН планируется дооснастить для использования в разведывательных целях. Источник сообщал, что на оба Ту-214ОН «потребуется установка самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято.
Ту-214ОН – самолет авиационного наблюдения, разработанный на базе пассажирского Ту-204. Он был создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу на территории стран-участниц.
Бортовой комплекс предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации и средств наблюдения, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией, а Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
В ЛНР объяснили провокации Киева в Донбассе борьбой за газовый транзит
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«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, выставив себя невинной жертвой России. Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он оценил синхронные призывы Киева к ЕС обратить внимание на «российскую агрессию» и требования остановить запуск «СП-2».
«Украина сейчас пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США, поддерживает этот тезис очень обтекаемо. Поэтому в полной мере морального удовлетворения со стороны стран ЕС Украина пока не получает», – отметил советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, представитель республики в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.
Разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем об «обострении Россией проблем с безопасностью» свелся лишь к формальным заверениям Борреля в том, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Такой вывод следует из заявления самого Кулебы, который ограничился цитатой Борреля: «ЕС с вами».
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан аналогичным образом высказались о поддержке суверенитета Украины, но при это напомнили Киеву о важности исполнения Минских соглашений, прекративших боевые действия в Донбассе.
Заявления глав европейских внешнеполитических ведомств прозвучали на фоне учащающихся обстрелов Донбасса с украинских позиций, и других нарушений условий перемирия, установленного Минскими соглашениями. В минувшую пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай якобы ожидаемого конфликта с Россией.
«В высказываниях западных дипломатов Украину устраивает формулировка, что «мы придерживаемся территориальной целостности», но однозначно не устраивает напоминание о Минских соглашениях. Сами по себе Минские соглашения для Украины это удар и она не хочет их выполнять, постоянно требует что-то переписать, поменять и переделать с учетом украинских интересов. Западные гаранты «Минска» – Германия и Франция – не демонстрируют желания пересматривать международно признанные соглашения», – заметил Мирошник.
Поэтому Киев пытается создать напряженность по линии реализации проекта «Северный поток – 2» – газопровода для транзита российского газа в обход территорий Украины и Польши, указывает Мирошник.
Отметим, что одновременно с участившимися заявлениями Киева о новой конфронтации с Россией в Донбассе, на Украине пожаловались на падение транзита российского газа в Европу. «Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока – 2», – заявил в воскресенье глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он подчеркнул, что транзит газа не только дает стране значительный доход, но и остается важным элементом энергетической и военной безопасности.
«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой «российских террористических войск». Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – отметил Мирошник. Он напомнил, что газопровод по дну Черного моря «Турецкий поток» уже забрал часть украинского транзита, «и это стало очень серьезным ударом по интересам Киева». «Если будет пущен «СП-2», то в Киеве понимают, что тогда украинская газотранспортная система может вообще приказать долго жить и превратиться в кучу металла, которая не будет иметь ни стратегических, ни военных интересов», – указал советник главы ЛНР.
«Обострение ситуации – это способ привлечения внимания к Украине, чтобы начать диалог с США и ЕС, спровоцировать внимание западных партнеров и выложить свою повестку, в которой заинтересован Киев, начиная с «Крымской платформы» и заканчивая транзитом газа», – резюмировал Мирошник.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее подчеркнули, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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НАТО обвинило Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе
«Военная активность» России у украинской границы подрывает все усилия по деэскалации на в Донбассе, заявил пресс-секретарь Североатлантического альянса.
Члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море. Страны, входящие в НАТО, выразили озабоченность «крупномасштабной военной деятельностью России на Украине и вокруг нее», добавил представитель альянса.
По его словам, «дестабилизирующие действия» со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул его представитель.
«Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе», – заявили в НАТО, передает Deutsche Welle.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственным путем завершения войны в Донбассе
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Вступление Украины в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе, это станет «сигналом для России», заявил президент страны Владимир Зеленский в беседе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
В сообщении на сайте офиса Зеленского говорится, что в разговоре со Столтенбергом тот указал на стремление Киева к реформированию армии и оборонного сектора, однако «одними реформами Россию не остановить».
«НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. План действий по членству (ПДЧ) станет настоящим сигналом для России», – сказал он.
Зеленский и Столтенберг обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе и увеличение количества нарушений режима тишины. Зеленский также проинформировал генсека НАТО якобы о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.
Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», – сказал он.
В свою очередь Столтенберг сообщил в Twitter, что связался по телефону с Зеленским, «чтобы выразить серьезную озабоченность в связи с российской военной активностью на территории у границ Украины и нарушениями режима прекращения огня».
Он добавил, что «НАТО строго поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».
«Мы остаемся привержены нашему тесному партнерству», – отметил он.
Ранее НАТО обвинило Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины
Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – сказал он ТАСС.
Дипломат также заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – сказал он.
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе
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Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной».
«Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты.
Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
В ЛНР отреагировали на отказ Киева вести переговоры в Минске
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«Это заявление можно расценивать как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«После заявления Леонида Кравчука о том, что Белоруссия – «холуй России», странно ожидать от Киева чего-то другого. При этом заявление Резникова о недоверии по отношению к Белоруссии абсолютно манипулятивное. Со стороны Минска не было ничего такого, что могло бы спровоцировать Киев на подобный шаг», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.
«Потому заявление Резникова можно расценивать как еще один шаг к попытке срыва минского переговорного процесса», – уверен Мирошник. Он также обратил внимание на тот факт, что провокационные заявления были сделаны не руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонидом Кравчуком, а первым заместителем делегации – Резниковым. «Хотя у него нет никаких оснований говорить о том, что они куда-то поедут, а куда-то не поедут. Украина в очередной раз демонстрирует, что она всеми силами стремится подорвать минский переговорный процесс», – считает собеседник.
Что касается возможной реакции со стороны Москвы, то Россия, как гарант Минских соглашений, может расценить желание Киева изменить место проведения переговоров как срыв процесса урегулирования конфликта, считает Мирошник. «При этом Берлин и Париж могут и вовсе не заметить это заявление. Они ведь не замечают стягивание военной техники Украины в Донбассе, но их почему-то беспокоит передвижение военной техники внутри России», – добавил собеседник.
«В то же время позиция Луганска сохраняется неизменной: мы считаем, что Минские соглашения должны быть выполнены. И консультации нужно проводить там, где ранее были достигнуты договоренности. Поэтому если Украина хочет сменить место переговоров, то за этим должна последовать соответствующая реакция международных наблюдателей и посредников», – заключил Мирошник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины.
По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
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Эксперт объяснил отказ Киева продолжать переговоры в Минске
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«Вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«Со стороны Киева это не более чем инструмент давления на Белоруссию и Россию, а также попытка отказаться от минского переговорного формата. В какой-то мере это, помимо прочего, и политическая реакция на военное обострение в Донбассе», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
При этом собеседник предположил, что в ближайшие полгода ситуация с переговорами не изменится из-за сложной ситуации с коронавирусом. «Все заседания будут проводиться дистанционно. А Минская переговорная площадка остается сегодня таковой только по названию», – полагает Бортник.
Тем не менее в долгосрочной перспективе политолог не исключает возможности переноса места переговоров в Вену, Стамбул или Хельсинки. «Многие страны ранее высказывали готовность и желание предоставить свою площадку для реализации этого переговорного формата. Такой шаг, несомненно, усилит их дипломатические позиции на международной арене», – отметил эксперт.
Однако Украина может отказаться от этой идеи, если не встретит поддержки со стороны западных стран. «Впрочем, вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от минской площадки. А Берлин и Париж, в свою очередь, без особых претензий примут какой-либо из предложенных вариантов, который устроит все заинтересованные стороны», – заключил Бортник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса». А в Совете Федерации указали на то, что «Украина торпедирует Минские соглашения».
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