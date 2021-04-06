Акция «Сад памяти» возобновилась в России и за границей

В России и за рубежом возобновилась акция «Сад памяти», мероприятия запланированы в Крыму, Краснодарском крае, их впервые проведут в Кабардино-Балкарской республике, Ингушетии и Ростовской области.

Сады памяти также появляются и за рубежом – вслед за Киргизией и Арменией к акции подключается жители Ливана, Алжира и Молдавии, сообщили организаторы мероприятия.

В городе Бахчисарай Сад памяти разбили 6 апреля около водохранилища Эгиз-Оба. На этом месте в 1942-1944 годах находился концлагерь для советских военнопленных Толле. Только по официальным данным, в нем фашистами и их пособниками были замучены более 1,5 тыс. пленных солдат и матросов, похороненных затем в братской могиле. Память о них будет увековечена высадкой в 100 кипарисов и можжевельников.

В Бахчисарае мероприятие организовали на территории лесного фонда Бахчисарайского лесничества, в рамках реставрации мемориала «Чайка», сообщают «Новости Крыма».

В Краснодарском крае участники международной акции «Сад памяти» совершат автопробег. Его конечной точкой станет место высадки – мемориал «Сопка Героев», созданный в честь воинов, сражавшихся в боях за легендарную высоту 121.4 («Голубая линия»). Здесь же с 2008 года проводятся захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. В братских могилах сегодня покоится прах белее 1,5 тыс. советских солдат.

Первое мероприятие в рамках международной акции «Сад памяти» в КБР состоится в городе воинской славы Нальчике. Акция пройдет на территории Парка Победы, где местные жители, волонтеры, почетные гости высадят 300 саженцев. Их они посвятят всем землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Увековечат самоотверженность первых ингушей, отправившихся на фронт, в городе Магас. В 1941 году на сражения отбыли 20 тыс. человек. 3 тыс. саженцев высадят у знакового места, самого высокого здания республики и самой высокой смотровой башни на Северном Кавказе – башни Согласия. С древних времен ингушские тейпы строили свои родовые башни, которые считались надежным домом, защитой и олицетворением единства всего рода. Башня Согласия являет собой символ, объединяющий весь ингушский народ.

Чтят память героев и в Ростовской области. Среди событий Великой Отечественной войны важное место занимают действия советских войск на Дону. Они продолжались около двух лет, с октября 1941 года по август 1943 года. В регионе в рамках международной акции «Сад памяти» уже подготовили 10 участков. На них будет высажено 109,33 тыс. сеянцев крымской сосны, акации и кленов. В центральном мероприятии, которое состоится в городе воинской славы – Ростове-на-Дону 10 апреля, планируется участие порядка 200 человек.

К акции активно подключается зарубежье. Речь идет как о масштабных мероприятиях с привлечением широкой общественности и местных властей, так и о частных высадках

В Ливане первые деревья высадят российские граждане, представители главных организаторов акции – ливанская команда «Волонтеров Победы». Первый «Сад памяти» в формате появится 11 апреля. Четыре дерева увековечат память погибших в блокаду Ленинграда. Среди участников будут и потомки блокадников.

Среди уроженцев Молдавии немало Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы всех трех степеней. Подвиг каждого, кто приближал Победу, будет увековечен в рамках акции «Сад памяти».

В Алжире памятные высадки состоятся сразу на двух локациях. В парке Parc Dounia и пригороде города Алжир – Дели Ибрагим. В мероприятиях примут участие местные жители, ассоциация соотечественников и представители местного отделения «Волонтеров Победы».

Акция «Сад Памяти» инициирована общественным движением «Волонтеры победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства.

Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших.