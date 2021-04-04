В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 817 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлен 8 817 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1901, Санкт-Петербурге – 711, Московской области – 598.

Всего в стране выявлено 4 580 894 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 204 081 человек, из них 8 212 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 100 374 человек.

Накануне, 3 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 021. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 204.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.