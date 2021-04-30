Владельца ИД «Умма» арестовали по подозрению в финансировании терроризма

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев арестован в Москве по подозрению в финансировании терроризма, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сотрудники СК во взаимодействии с ФСБ, МВД, ФСИН и Росфинмониторинга установили причастность Эжаева к финансированию терроризма, сообщается на YouTube-канале ведомства.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Организация финансирования террористической деятельности»). По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что Эжаев является основателем и владельцем издательского дома «Умма», который «также использовался для сбора и перевода денежных средств».

«Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных», – сказала представитель СК.

По данным СК, в 2012 году Эжаев организовал финансирование террористической деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» и до настоящего времени неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования ИГ.

«В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности», – пояснила Петренко.

В ведомстве отметили, что в загородных домах и квартирах задержанного вбыли обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература.

В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ добавили, что Эжаев являлся членом законспирированной ячейки ИГ* и ранее был связан с идеологом террористов Саидом Бурятским, ликвидированным в 2010 году.

Ранее был вынесен приговор обвиняемым по деле о финансировании боевиков в Сирии и Ираке. Участниками группы были около 30 человек, они собирали средства на свои карты, переводили на счета боевиков, эти средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений боевиков.

Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что террористы сменили тактику. Организованное бандподполье сменилось на спящие террористические ячейки, они занимаются совершением одного теракта в местах, где были созданы.