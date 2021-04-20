В НАК заявили о смене террористами тактики

Спящие террористические ячейки сменили организованное бандподполье, они занимаются совершением одного теракта в местах, где были созданы, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

«Организационное бандитское подполье, по сути дела, уничтожено. Этой системы с иерархией и управленческой структурой на сегодня нет. На это место заступили так называемые террористические ячейки, создаваемые для одного единственного теракта. Если проводить аналогию с экономической терминологией, то фактически это банды-однодневки», – цитирует Пржездомского ТАСС.

Он добавил, что эти ячейки пытаются устроить теракты по месту своего обитания, «там, где находится, там и воюет».

«Приоритетная задача силовых структур – обнаружить и ликвидировать ячейки в тех регионах, где они появляются. Такие ячейки готовили серьезные теракты в России – взрывы, поджоги в местах массового пребывания людей. Большинство из них удалось предотвратить», – указал Пржездомский.

Представитель НАК отметил, что террористы пытаются отказываться от старых технологий и применять новые. Некоторые самодельные взрывные устройства могут быть замаскированы под энергетический напиток, некоторые – под пластиковый контейнер.

Ранее во вторник в НАК заявили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта.

8 декабря директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявлял, что с начала 2020 года в России предотвратили 41 террористический акт и 20 других преступлений террористической направленности.