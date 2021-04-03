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Замкомандира СОБРа «Рысь» рассказал о штурме дома мытищинского стрелка
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Штурм коттеджа в подмосковных Вешках, где забаррикадировался пенсионер Владимир Барданов и устроил стрельбу по стловикам, продолжался полчаса, сообщил участвовавший в спецоперации замкомандира СОБРа «Рысь» Росгвардии.
«Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Все остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Участник штурма пояснил, что при задержании Барданова силовики не могли использовать газ, поскольку он мог распространиться по всему поселку. Он добавил, что до последнего момента предпринимались попытки сохранить жизнь Барданову.
30 марта полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову около 11.00. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия. Однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме.
При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00. Поздно вечером тело стрелявшего нашли в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Кроме того, сообщалось, что в ходе осмотра территории домовладения были обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах.
В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым
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На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – заявил Арестович в эфире UKRLife.TV.
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
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Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.
«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.
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Итальянцы оценили идею войны с Россией на стороне НАТО
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Читатели итальянского сайта Scenarieconomici высказались о том, готовы ли они воевать с Россией на стороне Североатлантического альянса, чтобы «умереть за Киев».
Автор статьи указал на серьезную эскалацию конфликта в Донбассе, а также на наращивание Москвой военной мощи. Он отметил, что в Европе растет напряженность из-за полетов военной авиации НАТО и России. Кроме того, в конце холодной войны не предполагалось, что Украина сможет войти в Североатлантический альянс, пишет портал, передает РИА «Новости».
Автор статьи задает вопрос читателям: «А вы готовы умереть за Киев?».
Итальянцы без энтузиазма отнеслись к этой идее и посчитали войну с Россией бессмысленной.
«По большому счету, нам (немцам, может, и по-другому) Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой, американцы пусть своими делами займутся. Украина – даже не член НАТО, но если случится война, европейцы пойдут на нее первыми. Американцам разве не все равно? Они там у себя за Атлантикой», – написал aquilone. Пользователю Patrizio стало интересно, что «сделают американцы, если русские атакуют напрямую их, а не Европу».
«Вот поразятся… Никогда они не вели войну на своей территории. Смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали», – ответил ему Dark.
Многие пользователи высказали мнение, что не готовы жертвовать собой, чтобы «разрешить геополитические последствия финансовых пирамид американцев», и лучше «пойдут пятой колонной к русским».
Ранее британцы высмеяли готовность США поддержать Украину.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих границ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиление присутствия альянса в Черноморском регионе «четким сигналом» Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, согласно которым Россия отказывается от диалога с НАТО.
Тем временем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину
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Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView.
«Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45.
«Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229.
«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average.
Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».
В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Россиян предупредили о потенциальной опасности пластиковых контейнеров
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Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева предупредила об опасности хранения еды в некоторых пластиковых контейнерах.
Как отметила эксперт Роспотребнадзора, некоторые виды пластиковых контейнеров не предназначены для контакта с пищевыми продуктами или же являются одноразовыми, поэтому перед использованием подобных изделий необходимо прочитать надпись на этикетке. Кроме того, существует пластиковая посуда для специализированного применения: например, для хранения продуктов в холодильнике, для разогрева готовых блюд в микроволновой печи.
«Могут быть указания к использованию: только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи, для горячих продуктов, для разогрева в микроволновой печи», – уточнила Раева в интервью радио Sputnik.
Эксперт предупредила, что использование пластиковых изделий не по назначению может нанести серьезный вред здоровью. Главная опасность – попадание солей тяжелых металлов или токсичных элементов в пищу. Причем риски дополнительно возрастают, если поверхность посуды имеет повреждения, даже самые незначительные.
«Если мы на посуде многоразового использования начнем «оттачивать» ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапание приведет к нарушению целостности покрытия этого контейнера. В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается», – объяснила Раева.
Одна из причин, по которым нельзя дважды использовать одноразовую пластиковую тару, – это как раз нарушения целостности ее покрытия, в результате которых токсичные вещества могут проникнуть в пищу. Ведь подобные изделия не рассчитаны даже на мытье, особенно жесткой губкой, добавила специалист. Сколы, царапины, изменение цвета и степени прозрачности контейнера – основные признаки того, что предмет уже не может служить емкостью для хранения продуктов.
Кроме того, нельзя использовать пластиковую посуду, после которой еда имеет странный привкус, продолжила эксперт Роспотребнадзора. Неприятный запах – тоже признак некачественного или даже опасного изделия. «Если появился неприятный запах, то однозначно такую посуду нельзя использовать. Если после использования контейнера вы вдруг почувствовали химический привкус еды, то это тоже основание для немедленной замены контейнера. Если контейнер деформируется в процессе нагревания, то он не подходит для нагревания и может быть опасен», – рассказала Раева. В заключение она посоветовала выбирать посуду из стекла как более безопасную.
Ранее внук Жака-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто предупредил, что океанская рыба, особенно крупная, часто содержит в себе много пластика и может быть заражена ртутью.
ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов ЛНР
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Киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь велся из 122-мм арторудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, передает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В центре Гамалеи дали совет заподозрившему у себя COVID лидеру Аргентины
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Разработчик российской вакцины против коронавируса «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил президента Аргентины Альберто Фернандеса, подозревающего у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.
В институте отметили в ответ на сообщение Фернандеса о подозрении на коронавирус, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев», потому «если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», передает РИА «Новости».
«Желаем скорейшего выздоровления!», – добавили там.
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия».
«Те симптомы (у президента Арегентины), о которых сообщается – это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», – добавил он.
После аргентинская газета Clarin сообщила в субботу со ссылкой на источники, что Фернандес якобы уже был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
Напомним, президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус.
Ребенок погиб в ДНР в результате атаки украинского беспилотника
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В результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Боевики 59-й бригады вооруженных сил Украины, выполняя приступный приказ ... применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Он отметил, что целью для атаки был выбран жилой район в населенном пункте Александровское. По его словам, в этот момент во дворе находились два мирных жителя. «В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавил представитель народной милиции ДНР.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России
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Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости».
«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%.
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Михалков назвал условие встречи с Гузеевой
Режиссер Никита Михалков во время программы «Вечерний Ургант» пошутил по поводу возможной встречи с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой, заявив, что перед этим ему нужно распить пару бутылок шампанского.
Запись выпуска передачи была опубликована на YouTube.
В течение всего эфира Михалков пил шампанское, что вызывало тревогу у ведущего.
«Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», – сказал Ургант.
В ответ режиссер сказал, что для этого ему «нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить».
В 1984 году Михалков и Гузеева сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Гузеева исполнила роль юной Ларисы Огудаловой, а Михалков перевоплотился в соблазнителя главной героини Сергея Паратова.
Собчак заступилась за Познера перед главредом «Дождя»
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Телеведущая Ксения Собчак ответила главному редактору «Дождя» Тихону Дзядко, который раскритиковал журналиста Владимира Познера за поездку в Грузию и празднование там дня рождения в условиях ограничений на фоне COVID-19.
«Не понимаю, то ли Семейство Дзядко наняли амбассадорами Грузии, но вот вам пример журналисткой манипуляции: 1) в том что Грузия выдала разрешение на праздник виноват... не, не власти Грузии, а конечно же Познер. 2) «Нельзя так говорить про Абхазию». Журналист Дзядко должен бы знать,что сказано это было 4(!!!) года назад», – написала Собчак в своем Telegram-канале (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Она напомнила, что «с тех пор Познер был в Грузии девять раз». И никто, как отметила телеведущая, «ничего не предъявлял». «А тут видимо ... вспомнилось. Из этого следует, что это специально спланированная акция по подрыву отношений с Россией. И цинизм именно в этом: нельзя не понимать, что как БЛМ (BLM – общественное движение Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США – Прим. ВЗГЛЯД) это специальная история перед президентскими выборами, и если не было бы выборов всем было бы плевать на зверства полиции в отношении чернокожих, так и здесь, 4 года все плевали на высказывания про Абхазию,а тут вдруг оно очень кстати пришлось кому-то. Но Тихон продолжает сокрушаться по поводу этих высказываний про Абхазию», – добавила она.
Собчак также обратила внимание на то, что четыре года назад никакой реакции на эти высказывания от Дзядко, по ее словам, не было. «Или вас тоже только сейчас эти слова «оскорбили»? Или так путешествие по Тбилиси подействовало?», – отметила телеведущая.
Ранее Дзядко раскритиковал Познера за поездку в Грузию, напомнив о высказываниях телеведущего про Абхазию.
«Конечно, закидывать яйцами и материть людей не очень классно. Но наступать своими высказываниями об Абхазии на национальную трагедию страны и потом приезжать как ни в чем не бывало – в разы менее классно, нужно быть готовым к тому, что часть общества выразит своё отношение к этому – просто потому что для Грузии это история про тысячи убитых и 250 тысяч беженцев. А устраивать свой визит таким образом, что получается, будто приехали колонизаторы с большой земли с помощью полиции провести хорошо время, пока туземцы сидят дома и не могут даже выйти в магазин – это уже не просто не классно, это довольно стыдная история», – написал Дзядко на своей странице в Facebook (авторская орфография сохранена).
Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Сам Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание на то, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».
В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва.
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Глава Союза добровольцев Донбасса предсказал эскалацию боевых действий
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С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий в Донбассе, считает бывший председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Бородай заявил, что «Украина стянула к границам республик Донбасса существенную группировку», и теперь «вопрос только в том, начнется ли война в ближайшее время», передает Ura.ru.
«С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий. Есть два варианта: Россия не окажет помощь, и Донбассу будет сложно выдержать длительные боевые действия с превосходящим по численности противником. Если она эту помощь окажет (что будет логично и правильно, потому что значительное число жителей Донбасса являются гражданами России), то Украину ждет неминуемое поражение», – пояснил эксперт.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что обстрел территории ЛНР со стороны Украины «и есть эскалация конфликта».
«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку. А то, что было вчера, – разведка боем», – добавил он.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России заявили, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – это очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны России о событиях на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Гоблин: России свой YouTube нужен был еще 10 лет назад
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«Российский видеохостинг надо было развивать еще десять лет назад, а в нынешних внешнеполитических условиях это стало настоятельной необходимостью», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), комментируя решение «Газпром-медиа» перезапустить видеоплатформу RuTube.
«Не надо было столько лет радоваться тому, что есть американский YouTube, который обрабатывает наше население вовсе не так, как надо нашему государству. Теперь вопрос встал ребром: вскоре, по-видимому, придется отключить YouTube. И оказалось ничего своего у нас и нет. Телевидение есть, а видеохостинга своего нет», – сказал российский блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин).
Блогер приветствует перезапуск Rutube и первые изменения, произведенные на платформе. «Все о чем сообщили: изменение интерфейса, отмена обязательной регистрации, возможность самостоятельного запуска стримов и подкастов – это то, что нужно. Хорошо, что этим, наконец, начали заниматься. Пока гром не грянет – мужик не перекреститься», – отметил собеседник.
При этом эксперт высказал сомнение в технической стабильности сервиса, несмотря на оптимистичные заявления его администрации. «Главным вопросом остается: будет ли Rutube хорошо технически работать? Он ведь отродясь стабильно не работал. Невозможно было там ничего закачать, невозможно чего-то смотреть. Планы анонсированы хорошие, но написать можно что угодно – главное сделать», – подчеркнул Гоблин.
Эксперт акцентировал внимание на том, что контент на новой платформе должен приносить прибыль: «Многие слабо себе представляют, каких усилий стоит производство видеоконтента, его создателям вообще-то хотелось бы «отбить» потраченные деньги. А желательно – и с прибылью. Боюсь, на Rutube это разовьется еще не скоро», – опасается Пучков.
«Но когда YouTube отключат, то все, естественно, куда-то побегут. Если наша видеоплатформа будет к тому времени как-то сносно функционировать, то, наверное, придут туда. В любом случае: надо делать свой видеоагрегатор и замещать им YouTube. Это сегодня категорический императив для России», – подытожил Пучков.
Ранее в пятницу администрация видеоплатформы RuTube объявила о ее перезапуске. Первые изменения затронули веб-версию сайта: пользователям стала доступен новый интерфейс с удобной навигацией, новыми цветовыми решениями и возможностью управлять контентом. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать свой контент, передает RT.
В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RuTube, а в третьем квартале – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.
Как рассказал журналист Антон Красовский,холдинг «Газпроммедиа», владеющий RuTube, собирается создать полноценный аналог YouTube. «Это будет совершенно аналогичная YouTube платформа с возможностью постить любой продолжительности видосы, стримить в прямом эфире, комментировать в чатах и под видео, делиться как угодно и где угодно», – написал Красовский. Он выразил надежду, что многие СМИ перейдут на обновленную интернет-платформу.
В последнее время YouTube все чаще блокирует каналы российских СМИ и снятые в России документальные фильмы. Так, в марте YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен.
Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ обсудили «демотивацию Москвы»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму для «демотивации Москвы от деструктивных шагов».
«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Он также призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль не контролируемого Киевом участка границы. «В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если есть сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где угодно, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией», – приводятся на сайте МИД Украины слова Кулебы.
Ранее украинские военные провели учения на границе с Крымом. В Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.