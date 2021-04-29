Победители цифрового трека «Информационные технологии» получат работу в РЖД

Финалисты трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» получат возможность стажировок в органах государственной власти, компаниях с государственным участием, крупных холдингах, смогут пройти курсы повышения квалификации в лучших учебных заведениях страны.

До 17 мая продолжается регистрация на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и завершится 17 мая в 23.59 по московскому времени, сообщается в пресс-релизе АНО «Россия – страна возможностей».

«Наша страна активно двигается по пути развития цифровых технологий. Сегодня цифровые компетенции нужны не только ИТ-специалистам, но и представителям других профессий. Надеюсь, участники трека «Информационные технологии» станут проводниками современной цифровой культуры, что поможет им продвигаться по карьерной лестнице в любой отрасли», – заявил наставник трека «Информационные технологии» заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

Участники трека «Информационные технологии» должны быть в возрасте до 55 лет и иметь управленческий опыт не менее двух лет.

«В РЖД накоплен значительный опыт по применению цифровых технологий. В 2019 году была принята Стратегия цифровой трансформации компании до 2025 года. В ее рамках разрабатываются восемь цифровых платформ и более 50 сервисов и продуктов на их основе. Технологическая составляющая работы включает в себя самые современные цифровые технологии – распределенный реестр, искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, цифровое моделирование в строительстве и так далее. Как наставник конкурса я готов делиться с победителями нашим опытом и видением новой, цифровой, бизнес-среды», – добавил Евгений Чаркин.

Победители трека «Информационные технологии» помимо наставничества от ведущих представителей сферы информационных технологий и инноваций в России получат также приглашения на работу в органы государственной власти и подведомственные организации (реализующие проекты цифровой трансформации), компании с государственным участием и крупные холдинги. Финалисты трека получат возможность стажировок в органах государственной власти и подведомственных организациях, реализующих проекты цифровой трансформации, компаниях с государственным участием, крупных холдингах; возможность пройти образовательные программы повышения квалификации в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации; смогут принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей и в работе общественных и экспертных советов органов государственной власти. Кроме того, каждый участник трека «Информационные технологии» получит персональные рекомендации по своему развитию.