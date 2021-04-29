Российские ученые заявили об ожидании скачка в изучении радиационных поясов Ван-Аллена

Спутник «Арктика-М» №1, запущенный в космос 28 февраля 2021 года, позволит России впервые получить большой объем данных о радиационных поясах Ван-Аллена в околоземном пространстве и совершить научный скачок в их изучении, сообщил начальник отделения «Российских космических систем» Алексей Ковалев.

«Регулярных данных и прямых измерений радиации в этих поясах крайне мало, наше оборудование позволит впервые получить данные в большом и регулярном объеме. Это даст качественный скачок в изучении явлений в самых агрессивных околоземных поясах для понимания физических процессов в окрестностях Земли», – передает РИА «Новости» слова Ковалева.

Он пояснил, что спутник движется по высокоэллиптической траектории, нижняя часть которой проходит через неблагоприятную зону радиационных поясов Ван-Аллена.

«Это область ближайшего космического пространства, в которой накапливаются электроны и протоны, – здесь самая жесткая радиация в околоземном пространстве. Другие космические аппараты летают либо ниже (МКС и наноспутники), либо выше этого пояса (спутники связи, навигации)», – добавил Ковалев.

По его словам, Россия с развитием орбитальной группировки получит возможность делать прогнозы магнитных бурь на два-четыре дня.

«Сегодня наша аппаратура дает опережающий прогноз данных на четыре часа, а в перспективе эта цифра может значительно вырасти – до периода в 2-4 суток», – рассказал Ковалев.

По его словам, один из наиболее современных комплексов аппаратуры для регистрации изменений магнитного и радиационного полей – гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ, установлен на спутнике «Арктика-М» №1, запущенном в космос 28 февраля 2021 года.

Сейчас на высокоэллиптической орбите всего один такой аппарат, который непрерывно ведет измерения, но полученные данные передает на Землю только на верхнем участке траектории. Когда в системе будет второй такой спутник, два аппарата будут следовать друг за другом в противофазе, что позволит непрерывно наблюдать за территорией России в полярных районах и непрерывно передавать данные.

«Такой объем позволит впервые в истории проводить оперативный полномасштабный мониторинг и делать прогноз как обычной, так и «космической погоды» в полярной зоне, то есть в зоне магнитного полюса», – пояснил Ковалев.

Также планируются к запуску третий и четвертый спутники «Арктика-М». Они будут вращаться по орбите такой же формы, как и первые два, но в другой плоскости. С их помощью можно будет снимать и проводить измерения над противоположной частью Северного Ледовитого океана – над территорией Канады и Гренландией.

По словам Ковалева, российская группировка спутников сможет в перспективе проводить такие исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться.

По его словам, сейчас в РКС уже создана бортовая аппаратура, которая регистрирует изменения магнитного и радиационных полей, на основе чего можно предсказывать их возникновение и минимизировать их негативные последствия. В перспективе, по его словам, возможно создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях, которые зарождаются в космосе.

Один из наиболее современных комплексов такой аппаратуры – гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ, который установлен на спутнике «Арктика-М» №1, запущенном в космос 28 февраля 2021 года.

«Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека», – пояснил Ковалев.

Он напомнил о мощном взрыве на Солнце в 1989 году, из-за которого образовавшееся северное сияние можно было видеть в Техасе и на Кубе. Однако магнитная буря вызвала крупную аварию энергосистемы в Канаде – 6 миллионов жителей Квебека оказались без света.

Напомним, 28 февраля 2021 года на высокоэллиптическую орбиту был выведен новый российский космический аппарат «Арктика-М». Этот спутник будет решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Обеспечивать круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана, а также ретрансляцию сигналов системы «Коспас-Сарсат».

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