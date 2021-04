Синоптики рассказали о погоде в Москве Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должника Назван самый дорогой и дешевый в России стритфуд 28 апреля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Хот–дог является самой дорогой в России уличной едой, пирожки с капустой – самой дешевой, сосиска в тесте – самая популярная, а чебурек – самая подорожавшая, сообщили в IT–компании «Эвотор». Эксперты на основании данных чеков смарт–терминалов в пекарнях и точках продаж еды навынос проанализировали самую покупаемую в РФ выпечку в апреле 2021 и 2020 года. «Самой популярной оказалась сосиска в тесте. Ее средняя цена в России – 38 рублей. За года она подорожала на 9%», – передает РИА «Новости» сообщение компании. В Москве такой пирожок – с сосиской внутри – стоит 55 рублей, в Санкт–Петербурге – дешевле, 52 рубля, а минимальная стоимость (12 рублей) зафиксирована в Омской и Кировской областях. Сосиска, вложенная в разрезанную булку и политая кетчупом, или хот–дог – на восьмом месте в десятке популярных перекусов. Она же – и самая дорогая: средняя цена хот–дога в апреле составила 98 рублей, прибавив за год 22%. Самые дешевые, по средней цене 27 рублей – пирожок с капустой и пирожок с картошкой: в топ–10 уличных перекусов они занимают четвертое и шестое место, подорожав за год на 12% и на 6%. На втором месте по популярности – беляши: в среднем в России они стоят 54 рубля, на 36% дороже, чем в прошлом году, а в Москве и Петербурге их цена чуть выше – 57 рублей. Самые дешевые беляши, за 15 рублей, можно купить в отдельных торговых точках Астраханской, Смоленской и Омской областей, а также в Волгоградской области и в Приморье. На третьем месте – курники: за год они подешевели на 12%, до 65 рублей в среднем по стране. В Москве такой пирог в среднем стоит 79 рублей, в Петербурге – 94 рубля, а самые дешевые курники, по 19 рублей, продают в некоторых продуктовых лавках Татарстана, Башкирии и Тюменской области. Чуть дороже обойдутся пончики (9 место) и ватрушки с творогом (7 место): пончик за год в России подорожал на 8% и стоит в среднем 31 рубль, а творожная ватрушка – подешевела на 5% и обойдется в 32 рубля. На десятом месте по популярности – самса (треугольник из слоеного теста с начинкой из мяса и картошки): она в два раза дороже пончиков и ватрушек, ее средняя цена – 65 рублей, на 17% выше, чем в апреле прошлого года. На пятом месте в топе популярного фастфуда – чебуреки, которые в среднем по стране стоят 78 рублей. Средняя цена в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 52%: согласно данным «Эвотора», это самый большой рост среди перечисленных в рейтинге товарных позиций. Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому будет полезна шаурма.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Предложение ООО «Оператор ГТС Украины» дополнительно увеличить транзит газа через Украину в мае не заинтересовало Газпром. На 2021 год у Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. метров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. метров в сутки, передает «Интерфакс». Сообщается, что 27 апреля ОГТСУ на месячный аукцион выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было. Напомним, глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил о готовности предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу. Он пояснил, что если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу». Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины 27 апреля 2021, 08:58

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. «Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в официальном Twitter разработчиков вакцины. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Германия поддержала решение Праги о высылке российских дипломатов 27 апреля 2021, 17:32

Фото: Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

ФРГ поддерживает решение Чехии о высылке из страны российских дипломатов, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. «Что касается ситуации в отношениях между Чешской Республикой и Россией, то я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки», – передает его слова РИА «Новости».



Маас добавил, что посол Германии в России уже занимается организацией помощи посольства для поддержания работоспособности чешской дипмиссии в Москве. Напомним, Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте. Также главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Онищенко оценил отказ Бразилии от «Спутника V» 27 апреля 2021, 11:18

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Для меня аргументы бразильских специалистов понятны. Я не вижу здесь политической подоплеки», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно. Я не вижу тут политической подоплеки», – отметил бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу». «Также нужно, чтобы наши соответствующие органы дали пояснения, – считает депутат. – Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку». Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля. В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана». «Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Крупный санаторий в Сочи массово отменил брони на май 27 апреля 2021, 16:29

Фото: adlerkurortsochi.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Санаторный комплекс «Адлеркурорт» отменил часть броней на май, из-за технического сбоя было продано больше номеров, чем есть в санатории в Сочи. «Это выяснилось в апреле, когда у стойки регистрации на одни и те же места стали претендовать десятки человек. Поначалу все удалось решить без последствий для партнеров – туристов с извинениями переселили в аналогичный корпус на той же территории. Однако ближе к середине месяца стало ясно, что масштабы овербукинга не позволяют обойтись своими силами. К тому же ситуация осложнилась тем, что часть номеров были выкуплены с кешбэком – эти бронирования старались сохранить в первую очередь. На некоторые даты получалось так, что на 500 мест претендует 1000 человек, поэтому пришлось обратиться за помощью к туроператорам, выкупившим блоки, и просить их помочь с размещением гостей в других отелях», – цитирует TourDom.ru коммерческого директора объединения «Профкурорт» Марину Розанову. Уточняется, что овербукинг произошел на вторую половину мая, когда спрос на отдых в Сочи спадет после майских праздников. Как рассказали в пресс-службе санатория, туристы в срочном порядке переселяются с сохранением уровня звездности в другие отели. «Санаторий очень востребован у туристов из-за доступных цен», – рассказали в пресс-службе. После того, как президент Владимир Путин объявил долгие выходные на майские праздники, российские курорты готовятся к дополнительному наплыву туристов. Так, например, Сочи в пятницу пообещал принять до 200 тыс. отдыхающих в эти праздники, что на четверть больше, чем в майские праздники 2019 года. Как выяснили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, 31,15% из его клиентов отправятся на майские праздники в Севастополь. На втором месте – Петербург, третье – у Волгограда. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что Крым занял второе место по популярности на майские праздники, уступив Краснодарскому краю. На третьем месте – отдых в Петербурге, на курортах Кавказских Минеральных вод. На четвертом месте – Калининградская область, на пятом – Москва и Подмосковье. «Академик Черский» начал укладку «Северного потока – 2» в водах Дании 27 апреля 2021, 10:50

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ. «Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС. Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются. Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ. Западные СМИ: Пытавшиеся отравить болгарина Гебрева офицеры ГРУ возили яд дипломатическим багажом 27 апреля 2021, 10:45

Фото: Канал 3 TV/Youtube

Текст: Алина Назарова

Издания Bellingcat и The Insider сообщают, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы пытались дважды убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом. В расследовании Bellingcat и The Insider, подготовленного при участии немецкого издания Der Spiegel и чешского Respekt, говорится, что группа сотрудников ГРУ якобы летала в Софию и останавливалась в гостинице, окна которой выходили на окна компании Гебрева EMCO. Анализ поездок российских офицеров, заявляют журналисты, свидетельствует о возможном провозе токсина с помощью дипломатического багажа. Весной 2015 года было совершено два покушения на Гебрева, оба безуспешные. Какое именно отравляющее вещество было использовано против Гебрева, неизвестно. «Возможно, это был именно «Новичок», но для того чтобы установить это, необходимы дополнительные лабораторные анализы. А провести их сложно, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Insider. Между тем, по информации Bellingcat и все того же The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта на Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице. Несмотря на то, что Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. Акции ММК, НЛМК и «Северстали» рухнули после возбуждения против них дел ФАС 27 апреля 2021, 11:01 Текст: Алина Назарова

Стоимость акций компаний ММК, НЛМК и «Северсталь» на Московской бирже в ходе торгов во вторник снизилась на фоне сообщения ФАС о возбуждении дел в отношении этих компаний за поддержание монопольно высоких цен на рынке плоского проката. Так, акции ММК упали на 3,57% – до 66,765 рубля за бумагу, акции «Северстали» подешевели до 1 808 рубля за бумагу (-3,62%). Стоимость акций НЛМК снизилась до 271,38 рубля за бумагу (-2,81%), передает ТАСС. Акции дешевеют на фоне сообщения ФАС о возбуждении дел в отношении трех компаний за поддержание монопольно высоких цен на рынке плоского проката. Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. На Украине сравнили успехи Киева и Москвы в атомной энергетике 27 апреля 2021, 08:29 Текст: Евгения Шестак

Заявлять о развитии Украиной своей ядерной энергетики не приходится, поскольку вовсе отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, чего нельзя сказать о России, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. Землянский подчеркнул, что СССР обладал единым атомным промышленным комплексом, вместе с тем на Украине его составляющие оторваны друг от друга, передает телеканал «Наш». «И говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль – это о чем? Какой у нас остался потенциал? Еще раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый Росатом идет на атомных блоках третьего поколения, уже отрабатываются проекты реактора на быстрых нейтронах», – отметил эксперт. Специалист указал, что на Украине в настоящий момент стоят вопросы о продлении эксплуатации и достройке незаконченных блоков. Он констатировал, что «мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс», доставшийся от СССР. Эксперт добавил, что ни о каких прорывных технологиях без научного потенциала, которого уже нет в стране, говорить не приходится. Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику. Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории 27 апреля 2021, 10:41 Текст: Наталья Ануфриева

Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин, используется в колледжах, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В ведомстве рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», передает РИА «Новости». «Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», – отмечается в сообщении. Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы, используемой в образовательном процессе. Прежде всего, внимание экспертов было уделено предмету «История», включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства. Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены. В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лингвист рассказала о разнице румынского и молдавского языков 27 апреля 2021, 21:30

Фото: REUTERS/Bogdan Cristel BC/AA

Текст: Татьяна Косолапова

Румынский и молдавский языки справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов, массовой культуры и литературы, рассказала газете ВЗГЛЯД аспирант кафедры философских наук Московского государственного лингвистического университета Анастасия Родионова, комментируя инициативу президента Санду о государственном языке в Молдавии. В Молдавии в очередной раз подняли языковой вопрос: нынешний президент страны Майя Санду выступила с призывами к парламенту переименовать государственный язык в румынский. При этом многие лингвисты считают, что отличий между двумя языками недостаточно, чтобы считать их разными. «Румынский и молдавский языки все-таки справедливо считать одним языком, особенно если мы говорим о языке официальных документов, о языке массовой культуры, языке литературы. Классические академические тексты, литературные произведения, публицистика на румынском и молдавском языках будут идентичными и понятными на обеих сторонах реки Прут», – говорит Родионова. Другое дело – разговорный язык в Молдове, продолжает аспирант. Молдаване сегодня могут говорит как на чистом молдавском или румынском, так и на подобии украинского суржика, добавляя в свою речь элементы русской лексики и грамматики. Данное явление обусловлено историей. «Безусловно, язык в Румынии и в Молдове в исторической ретроспективе подвергался разным влияниям. Как румыны, так и молдаване исповедуют православие. Долгое время языком церковных богослужений был церковнославянский, что значительным образом отразилось и в языке. В молдавском и румынском языках значительную часть лексики составляют слова славянского происхождения. Однако с момента образования Румынии как единого государства, румынский язык подвергался изменениям по части замены многих славянских лексем словами латинского происхождения. В Молдове же, ставшей в XIX веке частью Российской империи, а позднее частью советского государства, язык неизбежно впитывал в себя элементы русского языка», – рассказывает собеседник. Она отмечает, что в языке Республики Молдова есть и свои регионализмы (слова, употребляемые только в данном регионе). Ровно таким же образом, как региональные языковые единицы присутствуют в регионах современной Румынии. «Поэтому, по моему мнению, верно считать, что в Румынии и в Молдове язык один и тот же, и большинство это понимают. Вопрос наименования языка лежит в области национальной идентичности и геополитики и звучит скорее как «Кем себя считают жители Республики: молдаванами или румынами?». И, как показывает статистика, этот вопрос сам народ для себя ещё не решил. Поэтому возвращение к этому довольно острому и болезненному вопросу снова поспособствовало расколу общества на равные части», – поясняет Родионова. Но для того, чтобы понимать различия между языками, необходимо посмотреть на составляющие их элементы, знакомые всем, кто изучает иностранные языки, подчеркивает лингвист. Во-первых, это лексика или слова, используемые в языке. Лексическая база языка в Румынии и в Молдове совпадает, за исключением некоторых регионализмов и просторечий из разговорного языка, что не является критичным. «Во-вторых, грамматика и синтаксис, то как слова строятся и сочетаются в предложении, чтобы оно имело смысл. Литературный румынский и молдавский язык в своей грамматической структуре не отличаются. Опять же, на разговорно-бытовом уровне в Молдове может присутствовать некоторое калькирование синтаксиса русского языка, то есть неверное построение предложения, а фактически его дословный перевод с русского языка. Но это элементы неграмотной речи и в литературном языке такого встретить нельзя», – обращает внимание эксперт. И в-третьих, фонетика, которая в языках обоих государств также одинакова, говорит Родионова. Присутствует, конечно, молдавский акцент, которому присуще смягчать твердые звуки, однако пониманию языка это не мешает. В декабре прошлого года официальный сайт президента Молдавии полностью перешел на румынский язык. Молдавский язык на нем теперь недоступен, хотя ранее именно он и являлся основным. Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск 27 апреля 2021, 12:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия перемещает войска в пределах собственной территории по своим планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник. Он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет и намерена впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ, передает РИА «Новости». Также министр заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. Умер актер фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе 27 апреля 2021, 13:14

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Грузинский актер театра и кино 85-летний Кахи Кавсадзе, который был госпитализирован в середине февраля в тяжелом состоянии с диагнозом двусторонняя пневмония, скончался. Кавсадзе переболел коронавирусом в конце ноября 2020 года, а в декабре его брат Имери Кавсадзе заявил, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Врачи сообщали, что на некоторое время Кавсадзе был подключен к аппарату искусственного дыхания. В середине февраля стало известно, что Кавсадзе госпитализирован в тбилисскую клинику с двусторонней пневмонией, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рустави 2». Кахи Кавсадзе – советский и грузинский актер театра и кино, обладатель множества наград и премий. Тбилисец из семьи потомственных музыкантов, ведущий актер Тбилисского театра имени Шота Руставели, которому он был верен более 45 лет. Он снялся более чем в 80 картинах и театральных работах. Фразы его известных киногероев – Дон Кихота и знаменитого Абдуллы из культового фильма «Белое солнце пустыни» – разошлись на цитаты. Именно роль Абдуллы стала визитной карточкой в кинокарьере артиста. Среди работ актера в кино также роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние». В 2009 году Кавсадзе получил государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010 году стал лауреатом государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году звезда Кахи Кавсадзе открылась перед театром Руставели в центре Тбилиси.