США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной

В Вашингтоне слышали объявление Москвы о том, что войска отводят из районов на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Он заявил, что США «слышали объявление России», «слышали слова, будут ждать дел» и «внимательно наблюдать за ситуацией». «Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – приводит его слова РИА «Новости».

Прайс также сообщил, что у США «была возможность пообщаться в Москве с властями», стороны продолжают обсуждать российские контрмеры в ответ на американские санкции. США «ожидают, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», но не хотят «предвосхищать, чем они закончатся». В Госдепе заявили, что решение Москвы о запрете на найм местных работников посольства отразится на его работе. При этом официального уведомления на этот счет еще не получено, уточнил Прайс.

Он признал, что между странами есть «глубокие разногласия», но подчеркнул, что, по мнению США, «только через продолжение разговора и дипломатию» есть возможность добиться «стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Она отметила, что Путин и Байден «беседовали только на прошлой неделе», Путин «принял участие в саммите» по климату. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», – приводит слова Псаки ТАСС.

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Байден в разговоре с Путиным, по ее словам, «изложил свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск», которое в Вашингтоне «считали агрессией на границе». Псаки заявила, что Вашингтон «ясно подталкивал в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии», США «хотят деэскалации напряженности» не только в отношениях Вашингтона и Москвы, но и «на границе» России и Украины.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа и Воздушно-десантных войск успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.

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