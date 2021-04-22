США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной

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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 22:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство России в Словакии назвало абсурдными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии
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Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.
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Сейчас не середина 19-го века, когда можно было, да и то ненадолго, затаиться и проводить внутренние реформы. Борьба за пространство ресурсного освоения ведется великими державами постоянно. Россия с ее колоссальными богатствами не может отгородиться от этого конкурентного мира.
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Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной
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В Вашингтоне слышали объявление Москвы о том, что войска отводят из районов на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что США «слышали объявление России», «слышали слова, будут ждать дел» и «внимательно наблюдать за ситуацией». «Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – приводит его слова РИА «Новости».
Прайс также сообщил, что у США «была возможность пообщаться в Москве с властями», стороны продолжают обсуждать российские контрмеры в ответ на американские санкции. США «ожидают, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», но не хотят «предвосхищать, чем они закончатся». В Госдепе заявили, что решение Москвы о запрете на найм местных работников посольства отразится на его работе. При этом официального уведомления на этот счет еще не получено, уточнил Прайс.
Он признал, что между странами есть «глубокие разногласия», но подчеркнул, что, по мнению США, «только через продолжение разговора и дипломатию» есть возможность добиться «стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Она отметила, что Путин и Байден «беседовали только на прошлой неделе», Путин «принял участие в саммите» по климату. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», – приводит слова Псаки ТАСС.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Байден в разговоре с Путиным, по ее словам, «изложил свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск», которое в Вашингтоне «считали агрессией на границе». Псаки заявила, что Вашингтон «ясно подталкивал в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии», США «хотят деэскалации напряженности» не только в отношениях Вашингтона и Москвы, но и «на границе» России и Украины.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа и Воздушно-десантных войск успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
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Зеленский ввел санкции против 93 украинских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 93 украинских компаний.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», – говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится перечень из 93 украинских компаний. Отмечается, что ограничения вводятся сроком на три года.
Напомним, 9 апреля Зеленский ввел санкции против ряда бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. В начале апреля Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».
Кроме того, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
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Путин пригласил Зеленского в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка
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Всемирный банк недоволен системой высшего образования Украины и выдаст Киеву кредит в 200 млн долларов на ее реформирование, итогом которой станет закрытие солидной части вузов, сообщили украинские СМИ.
В банке открыто заявили, что государственные вузы на Украине представлены слишком широко, а потому система высшего образования неэффективна, поскольку в условиях сокращения населения большая сеть вузов создает проблемы «для ее финансовой устойчивости и качества услуг». По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua.
Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет.
Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу.
В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он.
Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки
США напрасно не воспринимают на свой счет заявление президента России Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», – написал Пушков в Telegram-канале.
Напомним, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил Путин.
Позднее на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа» и они не принимают на свой счет аллюзии Путина о Шерхане и Табаки. «Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», – сказала Псаки, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена».
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии»
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Власти Соединенных Штатов намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы, «для защиты от российской агрессии», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, [американских зенитных ракетных комплексов] Patriot?» – приводит ТАСС вопрос одного из журналистов руководителю пресс-службы Госдепартамента.
«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», – сказал Прайс.
Накануне в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе.
В прошлый вторник глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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Глава МИД Украины призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом», передает ТАСС.
Напомним, 19 апреля Кулеба предложил главам внешнеполитических ведомств стран ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против России. 11 апреля глава ведущей фракции Европарламента ЕНП Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота, возбуждено дело о госизмене, сообщает ведомство.
«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (Государственная измена), передает РИА «Новости».
В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, передает ТАСС.
В марте в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» был задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Россиянин арестован.
МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря
США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России.
20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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Посол США в Москве выехал с чемоданами из резиденции
Американский посол в Москве Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус и, предположительно, направился в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон.
В машину посла загрузили три чемодана, после чего он сел в автомобиль и выехал за ворота, передает ТАСС.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена.
Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО
Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – цитирует РИА «Новости» министра.
Он заявил, что российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe.
«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe - 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – сказал Шойгу.
По его словам, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», – сказал министр.
Также Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России: усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.
В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
В этот день оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
Украинских браконьеров задержали в Крыму
Российские пограничники задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный в Крыму украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне России, капитан судна оштрафован на 257 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.
«В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н.п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Также сообщается, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.
21 апреля Черноморский мировой суд Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения – сетей.
Посол США вылетел из Москвы в Вашингтон
Американский посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон, сообщил информированный источник.
Согласно информации на табло аэропорта, самолет, на борту которого находится Салливан, вылетел из Москвы в 9.57, передает ТАСС.
Ранее два джипа с номерами посольства США прибыли в московский аэропорт Шереметьево. По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышел Салливан, не общаясь с прессой, он прошел в зал дипломатических делегаций. Американское посольство в Москве подтвердило, что Салливан в четверг вылетает из Москвы в Вашингтон.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена.
Песков рассказал, где проходит «красная линия» для России в отношениях с Украиной
«Красная линия» для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Красная линия» есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
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