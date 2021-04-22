ЕС предложил России возродить диалог по разоружению

Эксперт: Послание президента по сути стало прямым обращением к нации

«Как все успели заметить, почти 90% времени президент говорил о внутренней повестке. При этом, хотя по форме, это было послание сенаторам и депутатам, но по сути, это было прямое и открытое обращение к нации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя послание президента Федеральному собранию.

«Президент, обращаясь ко всем жителям России, говорил очень простым языком. Причем речь шла исключительно о конкретных шагах. Если строительство школ – то сколько их требуется, если оснащение «скорой помощи» машинами – то опять-таки сколько нужно, и в какие сроки. Простота обращения говорит о том, что президент надеялся – послание будут смотреть обычные граждане, которым нелегко воспринять сложный политологический язык», – отметил политтехнолог Марат Баширов.

Причем, даже в том, довольно сложном, блоке послания, где речь шла о работе центра с регионами, об инвестициях и дивидендах, глава государства старался сделать свою точку зрения максимально доступной и понятной максимальному числу граждан, отметил Баширов. «Показательно, что, говоря об экологической ответственности предпринимателей, президент употребил яркую, запоминающуюся фразу: «Получил прибыль за счет природы - убери за собой», – констатировал политтехнолог. Такой же подход Путин продемонстрировал и в небольшой внешнеполитической части послания. «Образ Шерхана и шакала из сказки Киплинга более чем понятен, – заметил Баширов. – Это послание очень легко слушать».

«Но, как все успели заметить, почти 90% времени президент говорил о внутренней повестке. При этом, хотя по форме, это было послание Федеральному собранию, но по сути, это был прямой и открытый разговор с гражданами, обращение к нации», – указал эксперт.

Президент говорил о том, что в наибольшей степени интересует большинство населения, и говорил так, что становилось понятно – как власть должна будет решать ту или иную конкретную проблему, отметил собеседник. «Очень большое внимание было уделено адресной помощи – семьям с детьми-школьниками, матерям-одиночкам. Любой человек может брать это послание и, если ему положены какие-то выплаты, то он пойдет и будет оформлять документы на них», – подчеркнул Баширов.

Эксперт также обратил внимание на слова президента о том, что «все конструктивные общественные силы страны обеспечили ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии». Путин вел речь об ответственности всех политических сил страны, и властей всех уровней, заметил собеседник. «Президент, как известно, начал выступление с упоминания пандемии, с того, что население вело себя очень ответственно, хотя приходилось тяжело. За это власть должна сторицей вернуть населению за такое терпение. Это же своеобразный социальный договор. Вот откуда такая жесткость и директивные указания тем, кто работает во власти», – полагает Баширов.

Конечно, поручения по итогам послания станут большой нагрузкой на правительство и губернаторов, отметил политолог. «Мне кажется, это прозвучало как директивное указание с намеком на то, что времени на раскачку нет, – поделился впечатлением Баширов. – Президент очень четко указал: правительству в конкретный срок нужно сделать то-то и то-то, и сроки были обозначены очень сжатые. Но, с другой стороны, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Напомним, что в послании Федеральному собранию в среду президент призвал правительство Михаила Мишустина помочь регионам с подготовкой проектов развития.

Кроме того, большое внимание Путин уделил поддержке семей с детьми и будущих матерей.

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