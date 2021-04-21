Путин: Вместе добьемся выполнения всех задач, которые перед собой поставили Силуанов: На социнициативы за два года потратят 400 млрд рублей Матвиенко заявила о наличии ресурсов для поддержки семей с детьми 21 апреля 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

У России есть все ресурсы для социальной поддержки семей с детьми, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24» по итогам обращения президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. По ее словам, послание президента подтвердило, что развитие России идет в русле социального государства. «Когда мы принимали изменения в Конституцию, некоторые с иронией говорили: «подумаешь, записали, что Россия – социальное государство». Сегодня мы убедились, что конституцию мы приняли очень вовремя и правильно. И сегодняшнее послание – подтверждение того, что развитие России идет как социального государства», – сказала Матвиенко, передает ТАСС. Она добавила, что все первоочередные законы, необходимые для реализации послания президента, будут приняты парламентом до конца весенней сессии. «Завтра мы обсудим меры, которые мы должны предпринять по озвученным в послании вопросам социальной, региональной политики, чтобы обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию. Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти», - заявила она, передает РИА «Новости». Напомним, Путин в ходе послания предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.

Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года 20 апреля 2021, 22:22

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Игорь Кравченко

Прошлогоднее послание президента было полностью реализовано даже в особых условиях пандемии, и следует ожидать, что и нынешние поручения Владимира Путина будут воплощены в жизнь, считают участники прошедшего во вторник круглого стола. Политолог Павел Данилин уверен, что «послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим». О чем скажет президент? «Когда 15 января прошлого года президент обратился с посланием к Федеральному собранию, мы, конечно, в полной мере не знали об опасности COVID, не представляли той ситуации, которая нас ждет в последующие месяцы. Можно было ожидать, что во время пандемии у нас, как в США или странах Западной Европы, придется свернуть многие программы, особенно стратегического характера. Этого не произошло», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все масштабные цели и задачи, которые Владимир Путин обозначил более года назад, реализованы, и в этом, я считаю, заслуга нашего политического сообщества и нашего общества в целом», – сказал Данилин, выступая в четверг на круглом столе «Ожидания россиян перед посланием президента 2021 года», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Я абсолютно убежден, что послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим, а то, что прошлогоднее было судьбоносным и историческим – это ни у кого не вызывает сомнения, – указал эксперт. – То, как было реализовано прошлогоднее послание, дает нам уверенность говорить, что в послании текущего года все будет сделано так же основательно, четко и под контролем президента и его администрации». Главным наказом, который президент дал в январе 2020 года, была разработка поправок в Конституцию, их обсуждение и оценка на всенародном голосовании, напомнил Данилин. Он отметил: голосование в условиях пандемии было организовано так, чтобы исключить опасность заражения, что убедительно говорит об эффективности государственной системы. «Более 74 млн человек участвовали в голосовании. За поправки высказалось 77,92%. Это высочайший показатель доверия президенту, – подчеркнул эксперт. – В результате граждане утвердили изменения, о которых говорил Путин в послании-2020: запрет на иностранное гражданство у высших чиновников, приоритет российского Основного закона над международным законодательством и другие нормы, давно востребованные обществом». Власть также откликнулась на общественный запрос на сохранение исторической памяти России, и одновременно – на особое отношение к старшему поколению, отметил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «В послании 2020 года президент сделал особый акцент на 75-летии Великой Победы и задал два важных направления, – напомнил он. – Во-первых – это долг памяти по отношению к ветеранам. Во-вторых, это защита исторической правды, учитывая попытки пересмотреть итоги войны и даже поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией». За прошедший год по обоим направлениям была проделана колоссальная работа, добавил Рудаков. «Во-первых, значительно были повышены пенсии различным группам ветеранов – блокадникам, труженикам тыла, узникам нацистских концлагерей. Ветеранам выплатили по 75 тысяч к 75-летию Победы, – рассказал эксперт ЭИСИ. – Во-вторых, была проделана большая работа по оцифровке архивов военных времен. Были введены наказания за оскорбления ветеранов и за попытки приравнять СССР к Третьему Рейху. В этой связи огромное значение имели те изменения, которые были внесены в статью 354.1 УК – «Реабилитация нацизма». Наконец, важное значение для консолидации общества во время пандемии имело то, что в День Победы состоялся парад на Красной площади. И, пусть и в режиме онлайн, но прошла ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», – указал эксперт. «Накануне послания следует напомнить о тех мерах социальной поддержки, которые были озвучены президентом чуть более года назад и реализованы по большей части. Отмечу, что послание 2020 года носило в первую очередь социальный характер», – подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она напомнила – поручения, которые дал президент в начале прошлого года, содержали четыре блока: меры поддержки семей с детьми, поддержка социально уязвимых граждан, развитие образования всех уровней и развитие медицины. «15 января президент сообщил о введении материнского капитала на первого ребенка, – перечислила эксперт. – Продление программы материнского капитала до 2026 года, увеличение выплат при рождении второго и третьего ребенка, выплата на детей от трех до семи лет семьям с доходами ниже прожиточного уровня – все эти меры уже реализованы». Практически все идеи, предложенные президентом, воплощены в жизнь, и «часть находится в пилотном режиме», отметила эксперт ЭИСИ. Даже в условиях коронакризиса удалось реализовать алгоритм, который был выработан за последние десять лет, отметил Данилин: «По итогам послания президент дает поручения с конкретными показателями, за которые лично отвечают чиновники и исполнение которых отслеживает сам глава государства». По итогам послания-2021 россияне ожидают принятия поручений, которые были бы направлены на защиту социальных прав в условиях выхода из пандемии, отметил социолог, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Сама по себе ковид-угроза уходит на второй план. 63% опрошенных нами граждан считают, что все принимаемые государством меры достаточны для того, чтобы минимизировать риск заболевания, – рассказал социолог. – 52% скорее опасаются потерять работу и доход, и только 36% опасаются заражения коронавирусом. Беспокойство вызывает состояние экономики, в том числе угроза инфляции – об этом заявили 55% респондентов». По мнению Мамонова, граждане будут ждать от послания президента предложений по сохранению рабочих мест и зарплат. В целом, полагает эксперт ВЦИОМ, россияне сформулировали четыре запроса к власти. Во-первых, это уже упомянутое ожидание продолжения мер соцподдержки. Во-вторых, ответ на вопрос, каким будет вектор развития экономики. «И наконец – какой страна будет в целом? Образ будущего России очень значим», – отметил Мамонов. Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка. Дети в России из-за пандемии разучились понимать причины эмоций 20 апреля 2021, 22:06 Текст: Елена Мирошниченко

За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. «У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, - понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план. Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса. Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях 21 апреля 2021, 12:38

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства. Таким образом, президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент. «Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», – добавил Путин. Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин. Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», – сказал Путин. Замсекретаря ОП рассказал об особом послании Путина Федеральному собранию 20 апреля 2021, 19:23 Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденного трудного этапа жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», – считает замсекретаря ОП Александр Галушка. По его мнению, акцент в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина будет сделан на здравоохранении, развитии его первичного звена, создании удобных для людей условий получения доступной медицинской помощи, последовательного внедрения самых современных технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России. «Крайне важный, чрезвычайный вызов — демографическая ситуация, складывающаяся в стране, убыль населения более 500 тысяч человек по итогам 2020 года. Мы подробно говорили об этом на заседании корсовета 24 марта. Ожидаю нового пакета решений Президента в сфере народосбережения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, наших традиционных ценностей», – заявил Галушка. Помимо этого, член ОП России ожидает от послания «новаторских решений, прежде всего по ключевым факторам роста экономики». Галушка добавляет, что также в послании могут быть затронуты темы цифровизацмм, экологические проблемы, самые ключевые вопросы развития образования, социальной сферы, пространственного развития, обороны и безопасности страны. Кроме того, Галушка выделил важный блок тем, связанный с цифровизацией. «Качество и доступность государственных услуг, создание максимально дружественных для человека условий их получения, исключение избыточных требований, волокиты, не нужной бюрократии», –являются, по его мнению, очень важными. «В целом традиционно послание задает ключевые векторы и приоритеты развития внешней и внутренней политики страны», – заключил член ОП России. Ранее сообщалось, что члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж». Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. Следователи заинтересовались видео из Подмосковья на котором тренер якобы бьет ученицу 20 апреля 2021, 19:07 Текст: Алексей Дегтярев

Следственный комитет начал проверку видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлено, как тренер по фигурному катанию избил ребенка во время тренировки в Подмосковье, сообщили в региональном следственном управлении СК. В СМИ опубликовали ролик, на котором, предположительно, тренер наносит удары ребенку во время тренировки, он хватает девочку за шею, и в этот момент девочка кричит, сообщается на сайте ведомства. «По данной информации СМИ... организовано проведение доследственной проверки. Следствием будет дана оценка услугам, оказываем в данном спортивном комплексе, будут опрошены сотрудники и истребованы соответствующие сертификаты, а также иные документы, позволяющие проводить тренеру занятия с детьми», – отметили в СК. После проверки будет принято процессуальное решение. В феврале в Уфе вынесли приговор тренеру по ушу за действия сексуального характера в отношении воспитанницы детского спортивного центра. Путин поручил обеспечить независимость России в производстве вакцин и лекарств 21 апреля 2021, 12:53 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. «У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков», – сказал Путин. Он отметил, что сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов, передает РИА «Новости». По словам президента, Россия в случае новой пандемии должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы от новых опасных заболеваний. «В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней - именно в течение четырех дней - разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству», – сказал Путин. В этой связи он заявил, что «до 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей». Он добавил, что также уже запускаются инновационные программы по критически важным для развития страны направлениям. Эти программы получат статус проектов государственного значения. В качестве примера Путин назвал программу в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности. Глава государства напомнил, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. По словам президента, Россия понимает, что «наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение». Под Нижним Новгородом нашли тела двух пропавших детей 21 апреля 2021, 12:15 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижегородской области найдены тела двух малолетних девочек, которые пропали накануне, их нашли в водоеме в одном из местных районов, сообщили в региональном следственном управлении СК. «Установлено, что пропавшие девочки являются двоюродными сестрами. В тот день одна из них вместе с отцом приехала в гости. Последний раз девочек видели около 18 часов возле пруда. Ночью 21 апреля тело одной из пропавших девочки извлечено из пруда. При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Следователи назначили судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления. Позже в СК уточнили, что утром 21 апреля в водоеме нашли тело второй девочки, передает РИА «Новости». «В ходе расследования уголовного дела следователи СК основательно изучат обстоятельства безвестного исчезновения детей. Расследование по уголовному делу продолжается», – заключили в ведомстве. Ранее нижегородский поисково-спасательный центр «Рысь» сообщал, что в поселке Кержемок пропали две девочки 2013 года рождения, они ушли гулять во вторник в 18.00 и исчезли. В августе в Подмосковье нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего в Волоколамском городском округе. Путин: Вместе добьемся выполнения всех задач, которые перед собой поставили 21 апреля 2021, 13:44

Фото: EPA/Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, завершая оглашение послания Федеральному собранию, еще раз обратился ко всем россиянам и выразил уверенность, что вместе удастся добиться всех поставленных задач. «А сейчас хочу еще раз обратиться ко всем гражданам России. Мы сделаем все, все сделаем для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили. Спасибо вам большое за внимание», – сказал президент, завершая свою речь. Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут, передает РИА «Новости». Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии 21 апреля 2021, 12:19 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию выразил благодарность медикам, ученым и всем гражданам России за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. В частности, Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией и ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией, передает РИА «Новости». «Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса», – напомнил президент. По его словам, эти и другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Так, Путин упомянул труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ. Он поблагодарил всех, кто ответственно выполняет свой долг. «За кратким перечислением мер — огромный, напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», – сказал глава государства. Кроме того, Путин поблагодарил руководителей конфессий. «Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. Путин: В ходе пандемии власти поддержали выплатами семьи с 28 млн детей 21 апреля 2021, 12:30

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Во время пандемии российские власти поддержали деньгами семьи, в которых почти 28 млн детей, и для этого не потребовалось никаких справок и бумажек, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. «В период эпидемии прямыми выплатами поддержали семьи, в которых растут 28 миллионов детей. Причем проводили эти выплаты без справок, бумажек, иной волокиты, как и нужно людям. Члены правительства специально работали над этим, и справились с этим, не без некоторых сбоев, но это хороший пример», – заявил Путин. Продолжая тему выплат, глава государства указал, что в ближайшем будущем все федеральные пособия и пенсии должны оформляться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям. По его словам, уже через три года большинство услуг будут предоставляться дистанционно и круглосуточно, передает РИА «Новости». «Обращаюсь к губернаторам – ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям», – сказал он. «Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна» без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации», – заявил президент. По его словам, «уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. То есть на постоянной основе». Отдельно Путин остановился на теме алиментов. Он отметил, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. «Отдельно придется остановиться на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Просто это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное – в интересах пострадавшей стороны», – сказал Путин. «Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь» – добавил он. Путин призвал Мишустина помочь регионам с подготовкой проектов развития 21 апреля 2021, 13:28

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал регионы четко и ритмично работать с инфраструктурными проектами, а правительству России поручил помогать коллегам при возникновении сложностей. «Давайте работать ритмично и четко … Своевременно надо всё делать, готовить надо эти проекты (инфраструктурные), не прибегать надо с картинками в правительство», – заявил Путин. Президент отметил, что правительство в то же время должно «быстро перерабатывать» эти проекты, а также помочь регионам, если они где-то «с этим не справляются». «Помочь надо коллегам, а не отбрасывать в корзину. … Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдет», – заявил Путин. Он также заявил о планах поддержать регионы, которые берут на себя ответственность и запускают проекты созидания. «Стремление руководителей субъектов федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться. Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России», – заявил президент, передает РИА «Новости». Он добавил, что регионам предоставят принципиально новые инструменты для развития. Сейчас за счет возможностей бюджета Россия может нарастить поддержку инвестиций в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития, заявил президент. Путин о пандемии: У меня была уверенность, что мы преодолеем все испытания 21 апреля 2021, 12:12

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. «Начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна, да, собственно говоря, и весь мир, столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией», — сказал президент. Он добавил, что в то время в ходе совещаний со специалистами и во время разговоров с лидерами других государств часто можно было слышать такую оценку: «Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью». Путин напомнил, что многие больницы были переполнены, не хватало средств индивидуальной защиты, снижались запасы в магазинах. «Эпидемия наступала, но ... наряду с естественно большой тревогой вот у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, сплотившись мы смогли сработать на опережение», – сказал он, передает РИА «Новости». По словам президента, удалось более чем в пять раз увеличить число коек для приема больных с коронавирусом. Медиков обеспечили всем необходимым. В то же время он напомнил, что новая коронавирусная инфекция пока не побеждена и остается прямой угрозой. «Коронавирус пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», — сказал он, передает ТАСС. Путин: У России есть все, чтобы отразить угрозу эпидемии 21 апреля 2021, 13:33

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в финале обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии, у страны все для этого есть. «Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы: здравоохранения, науки, образования, промышленности. Нам, безусловно, нужно идти вперед», – сказал Путин. «Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы пред собой поставили», – добавил президент, обращаясь к гражданам России, передает РИА «Новости». Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут. За прошедшие годы выступления Путина перед законодателями продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. До этого рекорд продолжительности послания принадлежал Дмитрию Медведеву, который, будучи президентом, в 2009 году выступал почти 1 час 40 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации – около 48 минут. Силуанов: На социнициативы за два года потратят 400 млрд рублей 21 апреля 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Российское правительство в течение двух лет потратит порядка 400 млрд рублей на социальные инициативы, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам обращения президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. По словам министра, «все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», передает ТАСС. «На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых – порядка 270 млрд рублей – это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей – это в следующем году. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей», – сказал Силуанов. Он также указал, что инфраструктурные кредиты регионам в 500 млрд рублей рассчитаны на три года, но этот механизм будет применяться и после, передает РИА «Новости». Напомним, Путин в ходе послания предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц. Также Путин предложил предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на срок 15 лет, на такие займы будет выделено 500 млрд рублей. Песков: Поручения по итогам послания Путина парламенту подготовят оперативно 21 апреля 2021, 14:27 Текст: Алина Назарова

Перечень поручений по итогам послания президента Владимира Путина парламенту будет оперативно подготовлен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Перечень поручений будет подготовлен оперативно», – сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Глава государства говорил о поддержке семей с детьми, в частности, о различных выплатах. Так, Путин в ходе послания предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.