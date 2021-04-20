Подведены итоги регистрации на проект «Моя Мордовия»

В Технопарке-Мордовия в Саранске состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов заявочной кампании республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».

Говоря об основных итогах первого этапа проекта «Моя Мордовия», временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовии Артем Здунов сообщил, что было зарегистрировано 6047 участников. Он обратил внимание на то, что в проекте участвуют не только жители Мордовии, но и других регионов России и даже других стран. Процент участников, которые живут в Мордовии или как-то связывают себя с ней, очень велик – почти 90%, однако есть и те, кого с республикой ничто не связывает, «но они видят здесь «точку роста», возможность максимально раскрыть свой потенциал и добиться успеха». «Всего участники проекта представляют 156 населенных пунктов Мордовии, 56 регионов России и пять иностранных государств», – добавил Здунов, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Председатель Наблюдательного совета проекта Наталья Долматова указала на то, что участники различаются по возрасту и имеющемуся опыту. «Это значит, что молодые участники смогут научиться чему-то у более опытных коллег, а опытные – узнать, какие решения предлагает новое поколение управленцев. Думаю, такой обмен идеями и опытом поможет развитию республики», – отметила она.

Отдельно она отметила высокую активность женщин, подчеркнув, что в проекте «Моя Мордовия» самый большой по сравнению с аналогичными проектами в других регионах процент женщин-участниц – 45,1%. «Мне кажется, это очень хорошо. Есть сферы, в которых лучшими руководителями всегда были женщины, например, здравоохранение, образование и т. д. Но я думаю, что женщины смогут привнести свежий взгляд и новые решения в традиционно «мужские» сферы нашей жизни», – отметила Долматова.

Член Совета Федерации от Мордовии, член Наблюдательного совета проекта Сергей Кисляк напомнил, что сейчас перед регионом, Россией в целом и нашим обществом стоит ряд вопросов и вызовов, которые «связаны с самыми разными сферами». «Для решения такого широкого спектра вопросов необходимы в первую очередь люди – современные грамотные специалисты, способные не только объективно и адекватно анализировать ситуацию и предложить решения, но и воплотить эти решения на практике», – заявил Кисляк. Он выразил уверенность, что шаги, которые предложат и реализуют участники проекта, дадут множественный положительный эффект и повлияют «как на повышение экономической стабильности региона, так и на улучшение благосостояния жителей, улучшение условий жизни не только в Саранске, а во всех городах и селах Мордовии».

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын рассказал, что близится к завершению вторая часть заявочной кампании – прием эссе. Следующим большим этапом, по его словам, станет дистанционное тестирование, которое будет немного отличаться от тестов федерального проекта «Лидеры России». «Участникам будет предложено пройти один комплексный тест. Основное его отличие от тестов проекта «Лидеры России» в том, что оцениваться будут в первую очередь не знания участников, а их интеллектуальный потенциал, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней. ... Все задания составлены таким образом, чтобы их могли решить и опытные управленцы, и молодые специалисты, то есть чтобы они были одинаково по силам всем участникам», – указал он.

Лисицын призвал участников «как можно ответственней подходить к выполнению заданий на всех этапах проекта», напомнив, что от них зависит будущее региона и их личное будущее.

Республиканский кадровый проект «Моя Мордовия» стартовал 3 марта, его завершение запланировано на июнь. Участники, которые успешно пройдут отборочные этапы и выйдут в финал, будут включены в региональный резерв управленческих кадров, а лучшие из них получат предложение о работе на разных уровнях управления самыми разными сферами жизни Мордовии, вплоть до правительства республики.