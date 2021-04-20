Стали известны обстоятельства смертельного ранения президента Чада

Президент Чада Идрис Деби, умерший от ранений в результате столкновений, приезжал на фронт, чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами и руководить операциями вооруженных сил, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Между тем армия Чада создала переходный военный совет во главе с Махаматом Какой – сыном погибшего, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Сообщается, что совет уже приступил к управлению страной. Из заявления военных, опубликованного офисом президента, следует, что переходный период продлится 18 месяцев.

Также военные решили распустить «Национальную ассамблею (парламент) и правительство».

Напомним, 68-летний Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и позднее скончался в больнице от полученных ранений.

Он победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.

В день выборов в Чад со своих баз в Ливии вторглись отряды повстанцев из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT). Они несколькими колоннами двинулись на столицу страны Нджамену. 17 апреля в 300 километрах к северу от столицы основные силы повстанцев были уничтожены правительственными войсками Чада.